L’assemblée annuelle des actionnaires de Transcontinental inc. sera virtuelle

English French

MONTRÉAL, 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce que, tel qu’indiqué dans l'avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires daté du 11 janvier 2022, l’assemblée annuelle des actionnaires (l'assemblée) aura lieu le mardi 8 mars 2022 à 14 h 30 (HAE). Malgré le plan de déconfinement annoncé, la situation demeure délicate. Par souci de la santé des participants et en vue de réduire les risques à cet égard, l’assemblée aura lieu encore une fois cette année sous forme virtuelle.



À l’exception d’un avis de la date d’assemblée et de clôture des registres amendé déposé sur SEDAR, de manière à tenir compte des modifications apportées au format de l’assemblée, la circulaire de sollicitation de procurations datée du 11 janvier 2022 (la circulaire) ainsi que les formulaires de procuration ou d’instructions de vote de la Société l’accompagnant qui ont déjà été envoyés aux actionnaires ne seront pas mis à jour afin de tenir compte de ces modifications.

Voter avant l’assemblée

Il est fortement recommandé aux actionnaires inscrits de voter avant l’assemblée en suivant l’une ou l’autre des méthodes qui sont décrites dans le formulaire de procuration applicable et aux actionnaires non-inscrits de voter en suivant l’une ou l’autre des méthodes qui sont décrites dans le formulaire d’instructions de vote applicable accompagnant l’avis de disponibilité des documents liés aux procurations en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires de Transcontinental inc.

Participer et voter à l’assemblée

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment désignés peuvent voter aux moments appropriés durant l’assemblée de la manière suivante :

Connectez‐vous en ligne à l’adresse https ://web.lumiagm.com/442033874. Nous vous recommandons de vous connecter au moins 30 minutes avant le début de l’assemblée.



Si vous ou votre fondé de pouvoir dûment désigné avez un numéro de contrôle, cliquez sur « J’ai un numéro de contrôle », puis entrez le numéro de contrôle (voir ci‐dessous) et le mot de passe « tc2022 » (sensible à la casse).





Si vous n’avez pas de numéro de contrôle, vous pouvez participer à l’assemblée comme invité seulement en cliquant sur « invité », puis en remplissant le formulaire en ligne. Les invités, incluant les actionnaires non‐inscrits qui ne se sont pas nommés fondés de pouvoir, ne pourront pas voter ni poser de questions lors de l’assemblée.



Pour les actionnaires inscrits, le numéro de contrôle se trouve sur votre formulaire de procuration.

Si vous nommez un fondé de pouvoir autre que les personnes nommées au formulaire de procuration que vous avez reçu, vous devez retourner votre formulaire de procuration complété par la poste, par télécopieur, par courriel ou par Internet à Compagnie Trust TSX et vous devez également communiquer avec Compagnie Trust TSX soit en remplissant le formulaire électronique disponible à https ://www.tsxtrust.com/control-number-request-fr ou en appelant au 1 866 751-6315 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 1 212 235-5754 (autres pays) au plus tard à 16 heures (heure normale de l’Est) le 7 mars 2022 pour inscrire correctement votre fondé de pouvoir afin que Compagnie Trust TSX puisse lui fournir par courriel un numéro de contrôle à 13 chiffres pour fondé de pouvoir. Ce numéro de contrôle à 13 chiffres pour fondé de pouvoir diffère du numéro de contrôle indiqué dans le formulaire de procuration. Sans ce numéro de contrôle à 13 chiffres pour fondé de pouvoir, votre fondé de pouvoir pourra assister à l’assemblée comme « invité » seulement, mais ne pourra pas voter ni poser de questions lors de l’assemblée.

Les actionnaires non‐inscrits (actions détenues par une banque, société de fiducie, courtier en valeurs mobilières ou autre institution financière), souhaitant voter à l’assemblée virtuelle ou nommer un tiers pour voter à leur place doivent nommer un fondé de pouvoir (en se nommant eux‐mêmes à cette fonction ou en nommant un tiers pour les remplacer), en suivant les instructions fournies dans la circulaire et le formulaire d’instructions de vote et en suivant la procédure ci‐dessus pour obtenir un numéro de contrôle.

Si vous comptez participer à l’assemblée en ligne, il est important que vous soyez connecté à l’internet en tout temps pendant l’assemblée afin de pouvoir participer et voter en temps opportun.

La Société estime que, même si elle a décidé de tenir l'assemblée exclusivement en ligne, il demeure tout aussi important de permettre aux actionnaires d'y participer adéquatement. Les actionnaires ou leurs fondés de pouvoir ayant obtenu un numéro de contrôle auront la possibilité de poser des questions sur les points à l'ordre du jour essentiellement dans la même mesure que par les années passées lorsqu'ils pouvaient assister en personne à l'assemblée annuelle.

Les actionnaires qui éprouvent des difficultés techniques pendant le processus de connexion ou pendant le déroulement de l’assemblée devraient composer le numéro suivant : 1‐800‐387‐0825.

Accès à la documentation

Tous les documents pertinents à cette assemblée sont disponibles sur le site internet de Transcontinental inc. (www.tc.tc) ou sur SEDAR (www.sedar.com). Le lien vers la webdiffusion de l’assemblée sera également accessible, pendant une période de 30 jours suivant l’assemblée.

Pour consulter les documents officiels : https://www.documentsassemblee.com/TSXT/TCL_FR.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 31 octobre 2021. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.