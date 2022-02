Goodfellow annonce ses résultats pour son quatrième trimestre et pour l’exercice terminé le 30 novembre 2021

English French

DELSON, Québec, 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre terminé le 30 novembre 2021. La Société a déclaré un bénéfice net de 10,1 millions $ ou 1,18 $ par action comparativement à un bénéfice net de 5,8 millions $ ou 0,67 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 30 novembre 2021 s’est élevé à 143,0 millions $, comparativement à 122,6 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 14 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis les ventes ont augmenté de 46 % et les ventes à l’exportation ont augmenté de 31 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 1,8 million $.



Pour l’exercice terminé le 30 novembre 2021, la Société a déclaré un bénéfice net de 37,8 millions $ ou 4,42 $ par action comparativement à un bénéfice net de 13,8 millions $ ou 1,61 $ par action il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 615,9 millions $ comparativement à 454,1 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 38 % par rapport à l’an dernier, alors qu’aux États-Unis les ventes ont augmenté de 24 % et les ventes à l’exportation ont augmenté de 14 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 13,3 millions $.

L’exercice 2021 a été caractérisé par la continuité des conditions pandémiques, telles que l’augmentation de la demande pour les produits de commodité et les produits saisonniers, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre. Malgré ce contexte, la Société a obtenu de très bons résultats dans toutes les régions, réalisant le chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire. Ce résultat a été obtenu en maintenant des niveaux de stocks nécessaires, en assurant un service à la clientèle supérieure, ainsi qu’en se concentrant sur l’efficacité opérationnelle dans tous les secteurs, ce qui a permis d’augmenter la production.

Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende déterminé de 0,40 $ par action payable le 18 mars 2022 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 4 mars 2022. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les exercices terminés les 30 novembre 2021 et 2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités Exercices terminés le 30 novembre

2021 30 novembre

2020 $ $ Chiffre d’affaires 615 946 454 103 Charges Coût des ventes 479 403 362 354 Frais de vente et charges administratives et générales 83 326 70 008 Charges financières nettes 2 694 2 719 565 423 435 081 Bénéfice avant impôt sur le résultat 50 523 19 022 Impôt sur le résultat 12 687 5 211 Bénéfice net 37 836 13 811 Les éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés dans le bénéfice net Réévaluation des obligations au titre des prestations définies, déduction faite des impôts de 2 730 $ (165 $ en 2020) 7 021 (426) Total aux éléments du résultat global 44 857 13 385 Bénéfice net par action - de base et dilué 4,42 1,61





GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités Au Au 30 novembre 30 novembre 2021 2020 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 4 253 3 466 Clients et autres débiteurs 63 246 76 093 Stocks 109 787 84 740 Charges payées d’avance 4 189 2 584 Total des actifs courants 181 475 166 883 Actifs non courants Immobilisations corporelles 30 022 31 148 Actifs incorporels 2 650 3 238 Actifs au titre de droits d’utilisation 12 262 14 324 Actifs au titre des régimes à prestations définies 10 397 1 945 Autres actifs 785 785 Total des actifs non courants 56 116 51 440 Actifs totaux 237 591 218 323 Passifs Passifs courants Dette bancaire 9 246 28 570 Fournisseurs et autres créditeurs 37 897 39 614 Impôts à payer 9 022 4 859 Provision 2 147 1 473 Dividende à payer - 2 141 Partie courante des obligations locatives 4 256 4 315 Total des passifs courants 62 568 80 972 Passifs non courants Obligations locatives 10 924 13 343 Impôt sur le résultat différé 3 151 1 597 Obligation au titre des régimes à prestations définies - 1 182 Total des passifs non courants 14 075 16 122 Passifs totaux 76 643 97 094 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 Résultats non distribués 151 524 111 805 160 948 121 229 Passifs et capitaux propres totaux 237 591 218 323





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les exercices terminés le 30 novembre 2021 et 2020 (en milliers de dollars)

Non audités

Exercices terminés le

30 novembre

2021 30 novembre

2020 $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 37 836 13 811 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 2 552 2 705 Actifs au titre de droits d’utilisation 621 728 Actifs incorporels 4 141 4 324 Charge de désactualisation de la provision 44 72 Augmentation (diminution) de la provision 630 (69) Impôt sur le résultat 12 687 5 211 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (25) (45) Charges d’intérêts 826 950 Charges d’intérêts sur obligations locatives 580 681 Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 117 259 Autres (6) 18 60 003 28 645 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (15 484) (14 117) Intérêts payés (1 541) (1 495) Impôt sur le résultat payé (9 700) (1 592) (26 725) (17 204) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 33 278 11 441 Activités de financement (Diminution) augmentation nette de l’emprunt bancaire (10 000) 7 000 Diminution nette des acceptations bancaires (12 000) (13 000) Paiement d’obligations locatives (4 551) (4 572) Dividende payé (7 279) (1 712) (33 830) (12 284) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (1 333) (1 431) Augmentation des actifs incorporels (33)) (39) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 29 49 (1 337) (1 421) Sorties nettes de trésorerie (1 889) (2 264) Situation de trésorerie au début de l’exercice (1 104) 1 160 Situation de trésorerie à la fin de l’exercice (2 993) (1 104) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 4 253 3 466 Découvert bancaire (7 246) (4 570) (2 993) (1 104)





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les exercices terminés les 30 novembre 2021 et 2020 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2019 9 424 103 984 113 408 Ajustement de l’adoption IFRS 16, déduction faite de l’impôt de 940 $ - (2 567) (2 567) Solde au 1er décembre 2019 9 424 101 417 110 841 Bénéfice net - 13 811 13 811 Autres éléments du résultat global - (426) (426) Total aux éléments du résultat global - 13 385 13 385 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (2 997) (2 997) Solde au 30 novembre 2020 9 424 111 805 121 229 Bénéfice net - 37 836 37 836 Autres éléments du résultat global - 7 021 7 021 Total aux éléments du résultat global - 44 857 44 857 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (5 138) (5 138) Solde au 30 novembre 2021 9 424 151 524 160 948