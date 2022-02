Goodfellow Inc. annonce la nomination de deux administrateurs

English French

DELSON, Québec, 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow Inc. (TSX: GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») est heureuse d’annoncer la nomination de Mme Paule Têtu et M. Jim Hewitt au conseil d’administration de la Société.



« Nous sommes très heureux d’accueillir Paule et Jim au conseil d’administration. Nous sommes convaincus que leur leadership et leur expérience en gestion renforceront la capacité du conseil à soutenir l’équipe de direction dans ses efforts visant à s’assurer que Goodfellow demeure un chef de file dans la distribution de produits forestiers spécialisés et à valeur ajoutée » a indiqué Douglas Goodfellow, président du conseil.

Mme Têtu détient un diplôme d’ingénieur forestier de l’Université Laval et un diplôme de maîtrise de la University of Georgia aux États-Unis. Elle est reconnue pour son expertise en matière de planification stratégique, de concertation, de communications, de gouvernance et de gestion de projets. De 2012 à 2015, madame Têtu a agi à titre de vice-rectrice adjointe à la recherche et à la création à l’Université Laval. En 2011 et 2012, Paule a été responsable des partenariats stratégiques de FPInnovations (l’institut national de R-D lié au secteur forestier canadien). Entre 2005 et 2008 elle a été sous-ministre associée du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. Auparavant, Mme Têtu a occupé les postes de vice-présidente - Développement durable pour Produits forestiers Kruger et, précédemment, directrice – Membership et Communications pour l’Institut national de recherche sur les produits du bois (aujourd’hui FPInnovations), et directrice – Communications et Affaires publiques à l’Association des industries forestières du Québec (aujourd’hui le CIFQ). Paule siège présentement sur les conseils d’administration de Solifor et de Les Amis du Mont-Sainte-Anne et a siégé auparavant sur les conseils de Kruger Papiers de Spécialités, Génome Québec et de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Dans le cadre des festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec en 2008, le Conseil du statut de la femme a reconnu Mme Têtu parmi 400 femmes ayant contribué de façon particulière au développement de la société québécoise.

M. Hewitt est le président et chef de la direction du Groupe Hewitt Inc. et de la Fondation Hewitt à la suite de la vente de Hewitt Équipement Limitée, le concessionnaire Caterpillar pour le Québec, Labrador Ouest et les Maritimes. Au cours de sa carrière, Jim a été actif autant dans les affaires de l’industrie que dans la communauté. Il a été membre du Conseil de l’Association de construction de Montréal et Québec (ACMQ), l’Association canadienne de la construction (ACC) et la Chambre de Commerce de Montréal Métropolitain. Il est un ancien président de l’Association canadienne des distributeurs d’équipement et a servi sur le Conseil en tant que vice-président du Comité de Direction de Associated Equipment Distributors aux États-Unis. Pendant plusieurs années, il a siégé sur le Conseil et Membre de l’Exécutif du Conseil du Patronat du Québec (CPQ) et a été président du Conseil d’administration de 1994 à 1997. Jim siège présentement sur les conseils d’administration de la Fondation québécoise des Vétérans et du musée Thousand Islands Boat Museum. En 2012, le gouvernement du Canada lui a décerné la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, une distinction permettant de reconnaître les contributions et réalisations de Canadiennes et de Canadiens.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

Goodfellow inc.

Patrick Goodfellow

Président et chef de la direction

Téléphone : 450 635-6511

Télécopieur : 450 635-3730

Courriel : info@goodfellowinc.com