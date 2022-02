Santhera schliesst Rückzahlung der 2017/22 Wandelanleihe ab

English German



Pratteln, Schweiz, 18. Februar 2022 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt die vollständige Rückzahlung ihrer vorrangigen, ungesicherten Wandelanleihe (die 2017/22 Wandelanleihe, ISIN CH0353955195) per 17. Februar 2022 bekannt. Die Rückzahlung reduziert die wandelbaren Verbindlichkeiten um CHF 15,2 Millionen und die jährlichen Finanzierungskosten um CHF 0,8 Millionen.

Zuvor, im Mai 2021, hatte Santhera die 2017/22 Wandelanleihe durch ein Umtauschangebot und die Ausgabe einer neuen, vorrangigen, ungesicherten Wandelanleihe mit Fälligkeit 2024 (die 2021/24 Wandelanleihe, ISIN CH0563348744) teilweise zurückbezahlt. Nach Abschluss dieser Anleiherestrukturierung am 4. Mai 2021 wurde der Gesamtnennbetrag der 2017/22 Wandelanleihe von ursprünglich CHF 60’000’000 auf CHF 15’155’000 reduziert und neue 2021/24 Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von CHF 30’270’375 ausgegeben. Die noch verbleibende 2017/22 Wandelanleihe wurde per 17. Februar 2022 vollständig zurückbezahlt und wird von der SIX Swiss Exchange dekotiert.

Per 31. Januar 2022 wurden 2021/24 Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von CHF 10’708’875 gewandelt, so dass ein Restbetrag von CHF 19’561’500 im Umlauf bleibt, der im August 2024 fällig wird, sofern er nicht vorher gewandelt wird. Darüber hinaus bleibt eine private Wandelanleihe 2021/24, wie am 20. September 2021 angekündigt, in Höhe von CHF 12’730'500 ausstehend.

“Diese Rückzahlung ist ein weiterer Schritt zur Stärkung unserer Bilanz”, kommentierte Andrew Smith, Chief Financial Officer von Santhera. “Wir haben unsere gesamten und kurzfristigen Wandelschuldverschreibungen von ursprünglich CHF 60 Millionen mit Fälligkeit im Februar 2022 auf einen Betrag von rund CHF 32 Millionen mit Fälligkeit im August 2024 deutlich reduziert.”

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Santhera verfügt über eine exklusive Lizenz für alle Indikationen weltweit für Vamorolone, das erste dissoziative Steroid seiner Klasse mit neuartiger Wirkungsweise, das in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. Das Unternehmen plant die Einreichung eines Zulassungsantrags (NDA) bei der US FDA im ersten Quartal 2022. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenkrankheiten. Santhera hat die Rechte an ihrem ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenon), ausserhalb Nordamerikas und Frankreichs für die Behandlung der Leber hereditären Optikusneuropathie (LHON) an die Chiesi-Gruppe auslizenziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.santhera.com.

Raxone® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.

