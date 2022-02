Magna annonce des changements à la direction de son conseil d'administration et d'autres modifications

French German

Le président du conseil, William L. Young, ne se représente pas

Le président du comité d'audit, Robert F. MacLellan, a été choisi par le conseil pour succéder à la présidence en mai

Le Dr Thomas Weber a été nommé membre du conseil d'administration



AURORA, Ontario, 18 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna a annoncé aujourd'hui les changements à venir dans la direction de son conseil d'administration, en amont de l'assemblée annuelle de la société prévue le 3 mai 2022.

William L. Young , président du conseil d'administration de Magna, a fait part de son intention de prendre sa retraite à la fin de son mandat actuel. Le conseil d'administration a choisi Robert F. MacLellan , actuellement président du comité d'audit, pour succéder à M. Young à l'issue de l'assemblée annuelle de Magna.

« Cela a été et continue d'être un honneur d'assurer la présidence de Magna, en travaillant aux côtés d'une équipe de direction et d'administration talentueuse alors que l'industrie poursuit sa transformation », a déclaré M. Young. « L'équipe de direction de Magna gère ces moments sans précédent avec une discipline financière et une réflexion innovante qui profiteront à toutes les parties prenantes dans les années à venir. »

« Malgré les lourdes responsabilités, je suis impatient d'endosser ce rôle à un moment aussi passionnant dans l'industrie automobile », a déclaré M. MacLellan.

Les modifications supplémentaires apportées au conseil comprennent :

Peter G. Bowie succèdera à M. MacLellan en tant que président du comité d'audit.

Le Dr Thomas Weber, ancien membre du conseil consultatif technologique de Magna et ancien cadre très respecté chez Daimler, a été nommé au conseil d'administration en tant que directeur non exécutif et non indépendant.

Cindy Niekamp a également fait part de son intention de prendre sa retraite à la fin de son mandat actuel en mai.



Le comité de gouvernance, de rémunération et de nomination (« CGCNC ») du conseil a entamé les recherches pour recruter deux administrateurs indépendants, dont l'un au moins pourrait siéger au comité d'audit. Les efforts du CGCNC sont soutenus par un conseiller en recherche de conseil d'administration de premier plan et guidés par une feuille de route à long terme pour la prochaine phase du renouvellement du conseil d'administration de Magna, étant donné que les directeurs élus suite au plan d'arrangement 2010 de Magna se rapprochent de la fin de leur mandat.

« Je tiens à remercier Bill pour son leadership exceptionnel et sa contribution au succès de la société au cours des 11 dernières années », a déclaré Swamy Kotagiri, PDG de Magna. « Il a joué un rôle essentiel dans l'approche disciplinée de la société en matière de croissance. »

« Le conseil d'administration et l'équipe de direction sont impatients de travailler avec Rob et Peter à leurs nouveaux postes à partir du mois de mai. En outre, je voudrais souhaiter la bienvenue à Thomas et remercier Cindy pour ses précieuses idées et contributions depuis qu'elle a rejoint le conseil d'administration et le comité d'audit », a ajouté M. Kotagiri.

