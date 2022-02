Atos et Orange accélèrent la transformation numérique au Moyen-Orient et en Afrique

Paris, le 22 février 2022 – Atos annonce aujourd’hui le lancement de deux projets majeurs dans la région Moyen-Orient et Afrique pour Orange , premier opérateur multinational de télécommunications. Les deux entreprises travailleront ensemble sur des projets critiques de transformation numérique, dont le Cloud, afin de faciliter le développement commercial d’Orange dans la région.

Atos vient d’obtenir le renouvellement du contrat « CISA » avec Orange, qui vise à prendre en charge et maintenir une centaine d’applications dans des domaines clés – tels que la facturation, la gestion de la relation client, la business intelligence et le big data, l’approvisionnement, la saisie et la gestion des commandes – dans 14 pays où Orange est implanté. Le contrat CISA comprend également la gestion des infrastructures de quatre filiales locales d’Orange (Burkina Faso, Sierra Leone, Cameroun, Madagascar) et prévoit d’appliquer la même approche à d’autres filiales de la région.

Dans une approche « local to local », Atos met à contribution ses centres de distribution locaux implantés dans la région Moyen-Orient et Afrique. Le renouvellement du contrat a permis d’élargir le champ d’action d’Atos, qui est passé de 7 affiliés ‘Orange MEA’ couverts en 2017 à 14 aujourd’hui, pour accroître la mutualisation des ressources et optimiser les coûts. Ce renouvellement intègre par ailleurs de nouveaux domaines innovants qui s’inscrivent dans le périmètre d’Atos, tels que l’intelligence artificielle et le machine learning, les services de surveillance du cloud et l’orchestration du cloud, la maintenance prédictive et l’automatisation intelligente.

Dans le cadre d’un autre projet, Atos travaillera également avec Orange pour déployer Orange Private Cloud dans six filiales (Burkina Faso, Botswana, Sierra Leone, Libéria, Botswana et République démocratique du Congo). Dans ces pays, Atos peut également prendre en charge l’intégration d’applications multifournisseurs dans Orange Private Cloud. Pour y parvenir, Atos s’appuie sur son expertise de bout en bout dans les services cloud, comme l’illustre son initiative innovante Atos OneCloud conçue pour aider les clients à naviguer en toute sécurité dans leur parcours cloud.

Ces deux projets permettront à Orange d’optimiser de façon significative ses charges d’exploitation dans les cinq prochaines années, de diminuer ses émissions de carbone, et d’améliorer sa résilience opérationnelle ainsi que son agilité commerciale.

« Nous sommes très heureux de travailler main dans la main avec Orange et d’appuyer ses activités dans la région Moyen-Orient et Afrique. Afin de soutenir la croissance continue des activités d’Orange dans cette région, nous lui apportons notre expertise numérique, réseau et cloud pour assurer la bonne gestion et la migration de ses applications critiques, en nous adaptant continuellement aux besoins spécifiques de notre client. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires stratégiques pour offrir à Orange des solutions innovantes tout en restant force de proposition dans les solutions de transformation numérique de nouvelle génération, » déclare Alpha Barry, Directeur Afrique d'Atos.

« Nous avons défini des projets de transformation numérique ambitieux pour nos filiales (Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, République Démocratique du Congo, Égypte, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Côte d'Ivoire, Jordanie, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Sénégal, Sierra Leone et Tunisie). L’expertise d’Atos dans les services cloud et la gestion des applications critiques, sa connaissance approfondie du marché des télécommunications et sa présence locale dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Afrique en font un partenaire précieux pour Orange dans la région, » déclare Jocelyn Karakula, CTIO, Orange Middle East & Africa.

