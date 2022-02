English French Dutch

Ageas rapporteert resultaten over 2021

Nettoresultaat aan de bovenkant van de winstverwachtingen

Premie-inkomen stijgt met dubbele cijfers tot EUR 40 miljard dankzij solide commerciële prestaties in alle regio's en activiteiten

Alle financiële doelstellingen volledig bereikt aan het einde van de strategische cyclus van Connect21

Voorgesteld bruto cash dividend van EUR 2,75 per aandeel

Kerncijfers 2021 Nettoresultaat Het nettoresultaat van de Groep bedroeg EUR 845 miljoen en was te danken aan uitstekende prestaties in Leven, maar afgezwakt door RPN(i).

bedroeg en was te danken aan uitstekende prestaties in Leven, maar afgezwakt door RPN(i). Het nettoresultaat Verzekeringen steeg van EUR 960 miljoen naar EUR 1.070 miljoen .

. Het nettoresultaat van Niet-Leven bedroeg EUR 328 miljoen in vergelijking met EUR 391 miljoen vorig jaar.

bedroeg in vergelijking met EUR 391 miljoen vorig jaar. Het nettoresultaat van Leven kwam uit op EUR 742 miljoen in vergelijking met EUR 570 miljoen vorig jaar.

kwam uit op in vergelijking met EUR 570 miljoen vorig jaar. Het nettoresultaat van de Groep in het vierde kwartaal bedroeg EUR 277 miljoen. Premie-inkomen Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) steeg met 12% tot EUR 40 miljard.

(tegen 100%) steeg met 12% tot Het premie-inkomen Leven (tegen 100%) steeg met 11% tot EUR 32 miljard dankzij de sterke verkoop van Unit-linked producten.

(tegen 100%) steeg met 11% tot dankzij de sterke verkoop van Unit-linked producten. Het premie-inkomen in Niet-Leven (tegen 100%) steeg aanzienlijk tot EUR 8 miljard, vooral dankzij België en de integratie van Taiping Re.

(tegen 100%) steeg aanzienlijk tot vooral dankzij België en de integratie van Taiping Re. Het premie-inkomen in het vierde kwartaal (tegen 100%) steeg met 14%, van EUR 7,7 miljard tot EUR 8,8 miljard. Balans Eigen vermogen van EUR 11,9 miljard of EUR 64,14 per aandeel.

of EUR 64,14 per aandeel. De totale liquide activa in de Algemene Rekening bedroegen EUR 1,1 miljard .

. De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten exclusief shadow accounting stegen in vergelijking met eind 2020 met 2% tot EUR 75,2 miljard.





Financiële doelstellingen van Connect21 voor 100% bereikt Doelstelling Prestaties Combined ratio 96% 95,4% Operationele marge Producten met gegarandeerde rente 85-95 basispunten 99 basispunten Operationele marge Unit-linked 30-40 basispunten 35 basispunten Solvency II ageas ratio Groep 175% 197% Winst per aandeel (CAGR) 5-7% 11% Dividend pay-out ratio ≥50% 52%

Een volledig overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 5 van dit persbericht en op de website van Ageas.

De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht.

CEO Hans De Cuyper van Ageas zei "Ik ben bijzonder trots en tevreden dat al onze activiteiten sterke commerciële en operationele prestaties hebben geleverd, wat zich vertaalt in een dubbelcijferige groei van het premie-inkomen tot EUR 40 miljard en een uitstekend netto verzekeringsresultaat van meer dan EUR 1 miljard. En dat in een jaar dat gekenmerkt werd door een moeilijk economisch klimaat, stijgende inflatie en extreme weersomstandigheden. De prestaties van de Groep kregen een boost door het sterke vierde kwartaal, vooral in Azië. Daarnaast leidde de beslissing om ons meer toe te leggen op minder kapitaalintensieve Unit-linked producten tot de sterke stijging in het resultaat van Leven.”

“Het begin van 2022 betekende ook het einde van Connect21, een van de meest uitdagende strategische cycli van Ageas ooit. Ondanks de druk op het bedrijfsleven, de onzekere tijden voor velen en een samenleving in volle transitie, zijn we er niet enkel in geslaagd om onze doelstellingen te behalen maar ook de beloftes aan onze stakeholders waar te maken. Tijdens de hele duurtijd van Connect21 hebben we aangetoond dat we een echte supporter zijn in het leven van al onze stakeholders, door onze klanten eersteklas bijstand en bescherming te bieden, door onze medewerkers een fantastische werkplek te bieden waar ze zichzelf kunnen ontplooien, door langetermijnrelaties te koesteren met onze partners en door waarde te creëren voor investeerders. We kunnen ook trots zijn op onze bijdrage aan een betere en duurzamere samenleving: een focus die centraal zal staan in Impact24, de volgende strategische cyclus van Ageas. Dit resultaat komt er niet zomaar. Het is het werk van velen: onze werknemers, onze partners en onze klanten. Ik wil hen allemaal oprecht bedanken voor hun voortdurende vertrouwen, loyauteit en betrokkenheid."

