Atos et Nokia s’associent pour améliorer les services autour des réseaux 4/5G privés des entreprises



Paris, France – Le 24 février 2022 – Atos et Nokia annoncent aujourd’hui avoir conclu un partenariat mondial visant à fournir aux entreprises les meilleures solutions de réseaux sans fil privés 4/5G du marché ainsi que des services numériques associés. Les deux groupes travailleront également au développement de nouveaux services innovants pour ainsi aider les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle tout en bénéficiant de nouvelles méthodes de travail.

Hébergée sur des serveurs Atos ou Nokia, l’offre conjointe réunit l’expertise en cloud computing et edge computing des deux leaders pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, vers l’industrie 4.0. La collaboration s’appuie sur Nokia Digital Automation Cloud (DAC), une plateforme d’application et de connectivité sans fil privée pour l’industrie, et sur la plateforme Computer Vision d’Atos, renforcée par la récente acquisition du pionnier en intelligence artificielle Ipsotek et de ses capacités IP et logicielles inégalées.

Les clients peuvent bénéficier d’une solution industrielle complète de connectivité sans fil privée, associée à des applications numériques concrètes pour améliorer leurs tâches quotidiennes, dont certains déjà disponibles, telles que l’exploration de données volumineuses (big data mining) et l’analyse vidéo. Les compagnies ferroviaires pourront, par exemple, s’appuyer sur les capacités de communications critiques de Nokia et sur le portefeuille de solutions Edge, AI et Computer Vision d’Atos – récemment renforcé avec l’acquisition d’Ipsotek – pour offrir une expérience fluide et de haute performance aux voyageurs, notamment grâce à la gestion des foules et des files d’attente, ou à la sécurisation des opérations avec un périmètre de protection au niveau du passage à niveau ou des voies ferrées.

Ensemble, Atos et Nokia exploreront également de nouvelles opportunités de marché en co-développant de nouveaux cas d’usage et des solutions innovantes autour des réseaux privés 4.9G/LTE et 5G. L’offre unique VISuite d’Ipsotek, une couche logicielle de la plateforme Atos Computer Vision qui génère efficacement et automatiquement des alertes en temps réel, combinée aux solutions de réseau sans fil privé Nokia 4/5G pour l’industrie, ouvriront la voie à de nombreuses nouvelles applications dans des secteurs tels que comme l’énergie, les transports, l’industrie, les villes intelligentes, les stations-service ou même les sites d’événements sportifs.

« Alors que nos clients sont en pleine transformation numérique, les réseaux 5G privés constituent un véritable catalyseur et nous voulons nous assurer qu’ils bénéficient des services numériques les plus avancés du marché. En tant que leader mondial de la transformation numérique, fort d’une expertise approfondie dans l’intégration de systèmes, Atos joue un rôle essentiel dans le co-développement de cas d’usage innovants avec avec les opérateurs pour les entreprises en temps réel. Pour Atos, ce partenariat constitue un tremplin dans sa relation de longue date avec Nokia et un nouvel exemple de la stratégie d’innovation que le Groupe déploie en matière de communication digitale, » a déclaré Jean-Philippe Poirault, Directeur Télécom, Médias & Divertissement chez Atos.

« Les entreprises ont besoin de technologies adaptées pour soutenir la prochaine phase de leur parcours de digitalisation. Ce partenariat avec Atos générera de nouvelles capacités pour aider les entreprises de divers secteurs tels que l’énergie, les transports et l’industrie, à accroître leur efficacité et leur productivité afin d’améliorer leurs résultats à l'échelle mondiale. Les secteurs qui innovent rapidement pour répondre à l’évolution de la demande, tels que les énergies renouvelables, bénéficieront des hautes performances, de la sécurité et de la fiabilité de Nokia MX Industrial Edge – alimenté par la solution Nokia Digital Automation Cloud (DAC) – associés aux capacités d’IA offertes par la plateforme Computer Vision d’Atos. Cette nouvelle offre dans le cadre de notre relation continue avec Atos souligne notre engagement à permettre et accélérer la transformation des processus métier sur la voie de l’industrie 4.0. » a déclaré Chris Johnson, Directeur de l’activité Entreprises, Nokia.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Nokia

Chez Nokia, nous créons les technologies qui aident le monde à fonctionner en synergie.

En tant que partenaire de confiance pour les réseaux critiques, nous sommes engagés dans l'innovation et le leadership technologique pour les réseaux mobiles, fixes et dans le cloud. Nous créons de la valeur grâce à la propriété intellectuelle et à la recherche à long terme, menée par les Nokia Bell Labs, maintes fois primés.

En respectant les normes d'intégrité et de sécurité les plus strictes, nous contribuons à créer les capacités nécessaires à un monde plus productif, durable et inclusif.

