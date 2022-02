English French

PRESS RELEASE

Technicolor : Résultats Annuels 2021

et intention de coter en bourse Technicolor Creative Studios

Paris (France), le 24 février 2022 – Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2021 clos le 31 décembre 2021. Le Conseil d’administration de Technicolor SA a approuvé les comptes annuels 2021 du Groupe lors de sa séance du 24 février 2022.

Réalisation des objectifs 2021 malgré un environnement difficile

2022 devrait être une année solide et Technicolor confirme ses objectifs 2022 1

Projet d’introduire en bourse Technicolor Creative Studios afin de per mettre la poursuite de sa croiss a nce et de son développement en conjonction avec la forte demande du marché : Intention d’introduire en bourse et de réaliser la distribution du capital de 65 % de Technicolor Creative Studios (TCS) à travers un apport en nature aux actionnaires de Technicolor. Technicolor restera une entité cotée sur Euronext Paris et conservera une participation maximale de 35 % dans TCS après distribution ; Evolution de Technicolor en deux sociétés cotées indépendantes, leaders sur leurs marchés, et ayant chacune la capacité de poursuivre leur propre programme stratégique afin de libérer à terme tout leur potentiel de valorisation ; Intention de réduire davantage l’endettement afin que les deux sociétés puissent bénéficier d’un profil de développement plus actif en refinançant l'intégralité de la dette existante . Dans ce contexte, intention d'émettre des Obligations Convertibles (« Mandatory Convertible Notes », ou MCN) pour un montant total de 300 millions d’euros dont la conversion en actions Technicolor deviendrait effective au moment de la distribution du capital de TCS. Ces MCN sont un élément structurant du processus de distribution et sont soutenues par un ensemble d’actionnaires qui se sont engagés à souscrire à l’intégralité des MCN.

Technicolor a reçu une offre ferme pour la vente de ses activités de Licences de Marques pour un montant total en numéraire d’environ 100 millions d'euros, sous conditions de clôture. Cette dernière est attendue au cours du premier semestre 2022. Cette opération marque une étape supplémentaire dans le désendettement et la simplification du Groupe.





Richard Moat, Directeur Général, a déclaré

« 2021 a été une année pleine de succès et ce, malgré un environnement commercial volatil. Nous avons prouvé une fois de plus notre capacité à réagir rapidement et efficacement face à des défis inattendus. L’engagement de nos équipes nous a permis d'atteindre nos objectifs 2021, et je tiens à remercier tous celles et ceux qui, dans le monde entier, ont contribué à cet excellent résultat. Les perspectives sont solides et j'ai le plaisir aujourd'hui de confirmer nos objectifs pour 2022.

La transformation du Groupe opérée depuis deux ans nous permet d’avoir aujourd’hui trois métiers profitables, leaders mondiaux sur leurs marchés respectifs. Outre l’exécution de notre programme de transformation, le Conseil d'administration et l'équipe de direction ont continuellement évalué les options stratégiques qui permettraient de réaliser le potentiel de valeur de nos divisions. Après un examen approfondi, nous avons conclu qu’une distribution partielle du capital de TCS ainsi que le refinancement complet de la dette existante est la solution alignant au mieux, pour l’ensemble des parties prenantes de Technicolor, la stratégie, la création de valeur et les objectifs financiers. Nous sommes convaincus que cette opération est une opportunité unique permettant à TCS et Technicolor Hors-TCS de disposer d’une structure de capital adéquate leur permettant d’accompagner au mieux leurs développements, leurs ambitions à long terme et leur croissance organique. L'exécution de ces opérations permettra aux deux sociétés de poursuivre leurs propres stratégies et d'être plus agiles pour finalement prospérer en tant qu'entreprises indépendantes. »

I- Points clefs de l’exercice 2021 et objectifs 2022





Second Semestre Exercice En millions d'euros, activités poursuivies 2021 2020 ∆ taux courant ∆ taux constant 2021 2021 à taux de change constant 2020 ∆ taux courant ∆ taux constant Chiffre d'affaires 1 539 1 573 -2,2% -4,3% 2 898 2 957 3 006 -3,6% -1,7% EBITDA ajusté 168 110 52,6% 50,8% 268 272 163 64,9% 67,2% En % du chiffre d'affaires 10,9% 7,0% 392bps 403 bps 9,3% 9,2% 5,4% 384bps 379bps EBITA ajusté 80 8 na na 95 96 -59 na na Flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts 206 118 73,8% 85,6% -2 -5 -124 na na

* Y compris impacts des retraitements IFRIC de -3 millions d’euros sur l’EBITDA et de -1 million d’euros sur l’EBITA

Technicolor a atteint ses objectifs 2021 avec un EBITDA ajusté de 268 millions d’euros, un EBITA ajusté de 95 millions d’euros et des Flux de trésorerie disponibles avant intérêts et impôts de -2 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires est en baisse de -1,7 % à taux de change constant. Les Studios Créatifs Technicolor (Technicolor Creative Studios) ont enregistré une forte croissance de leur chiffre d’affaires, tandis que la division Maison Connectée a été affectée par des pénuries de composants clés touchant l’ensemble de l'industrie et par la perturbation de la chaîne d'approvisionnement empêchant la division de répondre pleinement à la forte demande de ses clients.

L’EBITDA ajusté s’est amélioré de 109 millions d’euros à taux de change constant, soit une marge de 9,3 % (représentant une amélioration de 379 points de base) grâce à des économies de coûts importantes et des gains d’efficacité opérationnels pour l’ensemble des divisions. De même, l’EBITA ajusté s’est amélioré de 155 millions d’euros à taux de change constant.

L’amélioration de la performance opérationnelle s’est également reflétée dans l’amélioration de 119 millions d’euros à taux de change constant des flux de trésorerie disponibles avant intérêts et impôts qui s’élève à -2 millions d’euros.

Au 31 décembre 2021, la dette nette IFRS s’élève à 1 039 millions d’euros, contre 812 millions d’euros au 31 décembre 2020. Le ratio Dette nette / EBITDA est ainsi de 3,87x à taux de change constant, en ligne avec les objectifs.

Objectifs

Le Groupe confirme ses objectifs pour 2022 :

La demande pour les effets visuels (VFX) de haute qualité et la technologie de pointe de Technicolor Creative Studios devrait continuer de croître de manière significative tout au long de 2022. La division a remporté plusieurs nouveaux projets et environ deux tiers du carnet de ventes pour MPC et Mikros Animation sont déjà engagés pour 2022. TCS continuera d’investir de façon importante dans le recrutement, la rétention et la formation des artistes (dont les programmes TCS Academy) ;

La demande mondiale d'équipements haut débit pour la Maison Connectée devrait rester forte en 2022. La persistance des pénuries de composants et les pressions sur les prix continueront de limiter notre capacité à répondre à la demande des clients finaux. Néanmoins, les mesures d'efficacité, l’amélioration progressive de nos capacités de livraison, ainsi que la poursuite des discussions avec les fournisseurs et les clients devraient aider à compenser ces facteurs négatifs ;

Pour la division Services DVD, l'amélioration du mix-format est tirée par la croissance des volumes de nouvelles sorties dans un contexte de retour à la normale de la fréquentation des salles. De nouvelles économies de coûts devraient permettre d’atténuer la légère baisse de volume attendue pour les activités disques. Enfin, la division travaille à une nouvelle expansion importante des activités non-disques.





Le Groupe a généré 171 millions d’euros d’économies de coûts en 2020 puis 116 millions d’euros en 2021. Ces performances, associées aux améliorations constantes d’efficacité, permettent à Technicolor d’être sur la bonne voie pour réaliser son objectif 2022 de 325 millions d’euros d’économies de coûts d’exploitation à horizon 2022.

En conséquence, le Groupe Technicolor confirme ses objectifs pour l’exercice 2022 avec :

Un chiffre d’affaires pour les activités poursuivies en croissance ;

Un EBITDA ajusté des activités poursuivies de 375 millions d’euros ;

Un EBITA ajusté des activités poursuivies de 175 millions d’euros ;

Des flux de trésorerie disponibles des activités poursuivies (avant intérêts et impôts) de 230 millions d’euros.

Les objectifs 2022 ont été confirmés le 3 novembre 2021, et avaient pour hypothèse un taux de change constant €/$ de 1,15. Les objectifs 2022 présentés dans ce communiqué de presse ont été retraités afin d’intégrer les changements de méthodes comptables (Interprétation IFRIC sur les contrats Saas), dont les détails sont fournis dans le paragraphe « Informations financières additionnelles » de la Section II.

II- Intention d’introduire en bourse TCS afin de permettre la poursuite de sa croissance et de son développement, créant ainsi deux leaders indépendants, et de refinancer la dette existante de Technicolor





Ra ison des op é rations envisagées

Au cours des deux dernières années, la direction de Technicolor a transformé le Groupe en restructurant les opérations et en restaurant la profitabilité malgré les défis posés par la COVID-19. Aujourd'hui, Technicolor dispose de trois activités rentables, qui sont parmi les leaders sur leurs marchés respectifs. Au fil de la transformation opérationnelle et financière des activités, le Conseil d'administration et l’équipe de direction ont continuellement étudié les options stratégiques créatrices de valeur pour l’ensemble des parties prenantes de Technicolor. L'annonce du projet de distribution de 65 % du capital de TCS (la « Distribution »), et l'intention de refinancer la dette existante du Groupe, permet à Technicolor de s’engager sur la voie de la pleine réalisation du potentiel de ses activités. Cette Distribution, associée à l’émission des Obligations Convertibles (« Mandatory Convertible Notes » ou MCN), a pour objectif l’amélioration du bilan des deux entités et plus particulièrement TCS qui, en tant qu’entité indépendante, devrait avoir un niveau d’endettement en ligne avec celui de l’industrie.

Dans le cadre décrit ci-dessus, le Conseil d'administration de Technicolor a approuvé le projet de cotation et de Distribution partielle du capital de TCS. Le périmètre actuel des activités de Technicolor serait donc divisé en :

Technicolor Creative Studios (“TCS”) ;

Technicolor Hors-TCS, qui comprendrait les divisions Maison Connectée et Services DVD, ainsi qu’une participation maximale de 35 % dans TCS au moment de la Distribution.

TCS et Technicolor Hors-TCS ont des profils distincts en matière de croissance, de marges, d'intensité capitalistique et de génération de flux de trésorerie. La transaction envisagée permettrait à chaque entité de poursuivre sa propre ligne stratégique de manière indépendante conformément à sa dynamique commerciale et ses fondamentaux financiers sous-jacents, permettant alors de réaliser le plein potentiel de création de valeur. De plus, la Distribution du capital de TCS devrait permettre de réduire la décote de conglomérat de Technicolor Hors-TCS et de créer une base solide pour une valorisation de l’ensemble de TCS.

TCS est un leader mondial des effets visuels offrant une « equity story » unique dans un marché en croissance exponentielle tirée par la demande croissante de contenus. TCS aura un Conseil d'administration et une équipe de direction indépendants de Technicolor Hors-TCS. En tant que société distincte ayant un accès direct aux marchés financiers, TCS sera en mesure d'accélérer l'exécution de son programme stratégique et sa trajectoire de croissance.

Technicolor Hors-TCS renforcera de son côté son statut de leader de marché pour les divisions Maison Connectée et Services DVD. Technicolor Hors-TCS bénéficiera d’une structure financière plus solide grâce au refinancement envisagé avec un endettement plus faible et des liquidités plus importantes. Cela devrait lui permettre de réduire considérablement les risques liés à son profil financier. Maison Connectée et Services DVD seront ainsi dotés d'une meilleure position financière leur permettant de renforcer leur statut d'acteurs mondiaux de premier plan.

Détails de la Distribution envisagée

Technicolor envisage de coter TCS sur le marché réglementé Euronext Paris et de procéder à une distribution simultanée d'une participation de 65 % dans TCS aux actionnaires de Technicolor (la « Distribution »).

La Distribution envisagée permettra aux actionnaires de Technicolor de recevoir des actions Technicolor Creative Studios, tout en restant actionnaires de Technicolor Hors-TCS. Compte tenu de l'analyse à ce jour de la composition des capitaux propres de Technicolor SA et plus particulièrement de son report à nouveau négatif que le résultat net estimé pour 2022 (y compris la plus-value qui devrait être générée par le transfert des titres TCS) ne devrait pas absorber, le Groupe anticipe à ce jour que cette Distribution en nature soit prélevée sur le compte « prime d'émission » de Technicolor et devrait être, d'un point de vue fiscal français, considérée comme un remboursement de prime d’émission non imposable au titre de l'Article 112 du Code Général des Impôts. Cette Distribution ne devrait donc pas être soumise à l'impôt en France que ce soit au titre d'un prélèvement français, d'une retenue à la source française ou autre (sous réserve de situations particulières). Des informations supplémentaires seront fournies à cet égard avant la Distribution effective.

Quant à la participation restante de 35 % de Technicolor Hors-TCS dans TCS, la cession sera envisagée avant ou après la Distribution en fonction des conditions de marché afin de poursuivre le désendettement des deux nouvelles entités et ce de manière importante. Les résolutions relatives à la Distribution seront soumises à l'Assemblée Générale Annuelle et Extraordinaire de la Société qui devrait se tenir fin juin 2022.

Il est prévu que la Distribution soit finalisée au cours de la dernière partie du troisième trimestre 2022, sous réserve des conditions décrites ci-dessous. La Société demandera l'admission des titres TCS sur le marché réglementé Euronext Paris au moyen d'un prospectus qui sera approuvé par l'AMF. La société a retenu Finexsi en qualité d'expert financier indépendant afin de fournir aux actionnaires une valorisation indépendante des actions TCS avant le vote de l'Assemblée Générale Annuelle de la Société mentionnée ci-dessus.

Détails du plan de refinancement envisagé

Parallèlement, Technicolor annonce son intention de refinancer intégralement la dette du Groupe.

Dans le cadre de ce refinancement, Technicolor prévoit d'émettre des Obligations Convertibles (« Mandatory Convertible Notes » ou MCN) pour un montant de 300 millions d'euros sous la forme d'émissions réservées distinctes. Angelo Gordon, Bpifrance et un ensemble d'actionnaires sélectionnés se sont engagés à souscrire à l’intégralité des MCN. Les MCN seront automatiquement converties en actions Technicolor sous réserve que l’Assemblée Générale Extraordinaire de Technicolor approuve la Distribution et que le Conseil d'administration décide de cette Distribution. Le prix de conversion de 2,60 € par action est égal à une décote de 5 % par rapport au VWAP (« Prix moyen pondéré en fonction du volume ») à 3 mois de l’action ordinaire Technicolor au 23 février 2022.

Le caractère équitable des conditions de conversion des MCN fera l'objet d'un rapport d’équité qui sera établi par Finexsi en sa qualité d'expert financier indépendant et mis à disposition en amont du vote des actionnaires à l’Assemblée Générale Extraordinaire pour les MCN.

L'émission des MCN est soumise à l'approbation par la majorité des deux tiers à une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, qui devrait avoir lieu au début du deuxième trimestre et, dans tous les cas, au plus tard le 25 mai 2022. Les actionnaires souscrivant aux MCN se sont engagés à ne pas céder leurs titres jusqu’à cette Assemblée Générale Extraordinaire.

En parallèle, conformément à l'opération envisagée, le Groupe lance des négociations visant à refinancer sa dette existante, avec pour objectif de mettre en place deux financements distincts et optimisés pour TCS et Technicolor Hors-TCS2.

Le refinancement et la Distribution devraient être finalisés d'ici le troisième trimestre 2022, sous réserve (i) de l'approbation par les actionnaires de l'émission des MCN, (ii) de l'approbation par les actionnaires des conditions de la Distribution, (iii) de l'achèvement des discussions avec les créanciers relatives au refinancement, à des conditions jugées satisfaisantes par Technicolor Hors-TCS et TCS et (iv) des conditions, consultations et approbations réglementaires habituelles.

Technicolor Creative Studios : un leader Mondial des effets visuels (VFX) collaboratifs , moteur d’innovation et de créativité

TCS offre à ses clients des effets visuels (VFX) de la plus haute qualité combinée à la technologie la plus avancée de l'industrie. Avec la nomination de Christian Roberton au poste de Président en 2020, TCS a été entièrement réorganisé pour fonctionner de manière plus efficace et agile. Les studios ont été intégrés dans des branches d’activité dédiées avec MPC pour les effets visuels Film & Séries, The Mill pour la publicité, Mikros pour l'animation et Technicolor Games pour servir l'industrie du jeu vidéo, réalisant ainsi d’importantes synergies et gains d'efficacité. Chacune des branches d’activité est soutenue par des marchés en forte croissance, et par l’opportunité unique de jouer un rôle central dans de nouveaux domaines tels que la création du métavers.

En outre, la société nouvellement cotée bénéficiera d'une expertise technologique unique, de relations avec des clients de longue date, d'une plate-forme de production à grande échelle en Inde, d'un ensemble unifié d'outils de « pipeline » et d'un accès à des viviers de talents uniques soutenus par ses programmes de formation de renommée mondiale.

Avec l’opération de Distribution proposée, TCS franchit une nouvelle étape d’accélération de sa croissance organique et de développement sur des marchés en pleine évolution, en capitalisant sur la demande croissante de contenus. Son ambition est de renforcer son statut de leader mondial des effets visuels collaboratifs, stimulant l'innovation et la créativité à travers des environnements en croissance et en évolution pour les cinéastes, les marques, les sociétés de jeux vidéo, les streamers et le métavers.

Technicolor Creative Studios a à sa tête une équipe de direction expérimentée et confirmée, ainsi que des talents créatifs et des technologues de pointe. Christian Roberton sera nommé Directeur Général de la nouvelle entité, et Anne Bouverot sera proposée comme Présidente du Conseil d’administration.

En tant qu'entreprise indépendante, TCS sera plus agile et flexible pour pouvoir atteindre ses objectifs financiers. Elle sera idéalement positionnée pour permettre la croissance de son EBITDA et la forte génération de flux de trésorerie, lui permettant de devenir un acteur majeur de la consolidation sur ses marchés, et libérer de la valeur pour ses parties prenantes actuelles et futures.

Le siège social de TCS sera basé à Paris, France et la société déposera une demande de cotation sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Technicolor Hors- TCS : un leader sur ses marchés au bilan plus solide

Les activités principales de Technicolor Hors-TCS seront composées de deux divisions avec des positions de leader sur leurs marchés respectifs et des fondamentaux solides :

Maison Connectée 3 est le leader du haut débit et de la TV Android ;

est le leader du haut débit et de la TV Android ; Services DVD est le leader mondial des solutions de réplication, d'emballage et des solutions de chaîne d'approvisionnement pour les produits média. Ses clients sont les producteurs mondiaux de contenus dans les domaines du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de la musique.

Le Groupe bénéficiera d'un bilan plus solide et d'une plus grande liquidité, améliorant considérablement son profil financier pour libérer son potentiel de création de valeur.

Au cours des deux dernières années, notre équipe de direction renouvelée et expérimentée a conduit la transformation du Groupe. Nous avons amélioré la résilience des modèles d’affaires de Maison Connectée et Services DVD et prouvé notre capacité à réagir rapidement et à nous adapter efficacement face aux turbulences telles que les pénuries d'approvisionnement.

Chez Maison Connectée, sous la direction de Luis Martinez Amago, nous avons adopté une approche basée sur la plateforme, optimisant nos lignes de produits et recentrant notre portefeuille de clients. Nous avons également rationalisé nos opérations grâce à la sélectivité de nos fournisseurs et à la réduction des coûts. Cela a permis à Maison Connectée de se repositionner avec succès sur deux marchés en croissance : les décodeurs haut de gamme haut débit de type passerelle et la diversification vers la TV Android, et ce en tirant parti de sa chaîne d'approvisionnement de première qualité et de ses capacités de R&D intégrées permettant de réduire les délais de mise sur le marché.

Sous la direction de David Holliday, Président depuis 2020, la division Services DVD s’est transformée afin de devenir une division spécialisée dans les Services de Fabrication et dans les Solutions en matière de Chaîne d’Approvisionnement. David et ses équipes travaillent depuis début 2020 sur la transformation complète des activités passant par la fermeture de 13 sites et la relocalisation de plusieurs opérations ainsi que des mesures de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité. Il a repositionné son activité disque en une activité rentable basée sur les volumes. En parallèle, la division a fait évoluer sa vision et a créé quatre nouvelles activités vectrices de croissance qui s'appuient sur les actifs existants, sur les capacités éprouvées et sur l'expertise des équipes. La diversification est désormais en voie d’accélération avec les services de fabrication incluant le vinyle et les bio-dispositifs, ainsi que les services et solutions en matière de chaîne d'approvisionnement. Ces nouvelles activités, de croissance devraient contribuer au chiffre d’affaires et à la rentabilité de la division en 2022, avec une croissance significative prévue pour les années suivantes.

Après la Distribution, Luis Martinez Amago sera nommé Directeur Général de Technicolor Hors-TCS, et Richard Moat sera proposé comme Président du Conseil d’administration.

Ce projet est une opportunité unique qui fournira à Technicolor Hors-TCS une marge de manœuvre financière supplémentaire stimulant sa croissance, sa diversification et son positionnement concurrentiel. La combinaison des opérations de Distribution et de refinancement permettra de réduire considérablement le profil de risque de Technicolor Hors-TCS en lui permettant de bénéficier d’un bilan désendetté et une liquidité accrue.

Technicolor Hors-TCS restera cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, et aura son siège social à Paris.

Conseil s

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Rothschild & Co. et d’Angelin & Co agissent en qualité de conseils financiers.

Bredin Prat et Kirkland & Ellis agissent en qualité de conseils juridiques. Gide Loyrette Nouel agit en qualité de conseil juridique pour le Conseil d’Administration de Technicolor.

Cession des activités Licences de Marques

Technicolor a reçu une offre ferme pour vendre ses activités de Licenses de Marques. Le montant total de la transaction s’élève à environ 100 millions d’euros, payables en numéraire à la date de clôture de l’opération.

Cette opération permettra au Groupe de poursuivre la simplification de sa structure, avec la cession d’actifs non stratégiques et d’accroitre sa flexibilité financière.

La vente, soumise à des conditions de clôture, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2022.

Informations Financières Additionnelles

Au cours de la période précédant l'annonce d'aujourd'hui, dans le cadre du processus d'élaboration des opérations annoncées, la Société a partagé des hypothèses prospectives avec certains de ses actionnaires qui participeront et/ou soutiendront ces transactions.

Ces hypothèses, élaborées à la fin du troisième trimestre 2021 et sur la base des conditions de marchés prévalentes à cette date, sont actuellement en cours de revue par le Groupe.

Hypothèses prospectives fournies pour Technicolor :

En millions d’euros, activités poursuivies 2022 2023 EBITDA ajusté 385 395-405 EBITA ajusté 180 185-195 Free Cash Flow avant intérêts et impôts 230 195-205

Pour 2024, l'hypothèse clé pour Technicolor était l'accélération de la croissance tirée par des améliorations continues des opérations et du marché final.

En outre, dans le cadre du processus d'élaboration, la Société a partagé avec certains de ses actionnaires qui participeront et/ou soutiendront les transactions, d'autres hypothèses prospectives pour TCS et Technicolor Hors-TCS.

Hypothèses prospectives fournies pour TCS et Technicolor Hors-TCS :

TCS Technicolor Hors-TCS En millions d’euros, activités poursuivies 2022 2023 2022 2023 EBITDA ajusté 180-190 210-220 Supérieur à 160 Supérieur à 150 EBITA ajusté 80-90 105-115 55-65 40-50 Free Cash Flow avant intérêts et impôts 100-110 125-135 75-85 55-65

Pour 2024, les hypothèses clés pour TCS et Technicolor Hors-TCS étaient :

TCS : forte croissance en raison d’une demande en plein essor ;

forte croissance en raison d’une demande en plein essor ; Technicolor Hors- TCS : poursuite de la réalisation de résultats financiers solides portés par le haut débit et la diversification des activités de Maison Connectée et Services DVD.

En aucun cas, les chiffres présentés ci-dessus au titre des exercices 2023 et 2024 ne doivent être considérés comme des objectifs. Les objectifs pour TCS et Technicolor Hors-TCS seront revus et communiqués lors des Journées Investisseurs qui auront lieu fin mai/début juin.

Les données présentées ci-dessus :

Ont été établies en utilisant un taux de change €/$ de 1,15 ;

Ne prennent pas en compte la vente à venir des activités Licenses de Marques ;

Incluent les coûts de dissynergies de fonctionnement estimés entre 30 et 40 millions d’euros ;

N’intègrent pas environ 75 millions d’euros de coûts et charges associés aux opérations 4 . Ces coûts et charges comprennent entre 30-40 millions d’euros de coûts de refinancement dont les coûts de « make-whole » de la dette actuelle, 25-30 millions d’euros de frais liés à la séparation, scissions et distribution de 65 % des titres TCS, et 10 millions d’euros d’autres coûts associés aux deux transactions ;

. Ces coûts et charges comprennent entre 30-40 millions d’euros de coûts de refinancement dont les coûts de « make-whole » de la dette actuelle, 25-30 millions d’euros de frais liés à la séparation, scissions et distribution de 65 % des titres TCS, et 10 millions d’euros d’autres coûts associés aux deux transactions ; Ne prennent pas en compte les changements de méthode comptable liées à l’interprétation IFRIC précisant la comptabilisation des coûts de configuration et de personnalisation d’un logiciel Saas. Ces éléments « one-off » devraient avoir un impact matériel en 2022 compte tenu des investissements budgétés pour les logiciels et devraient entrainer un impact négatif sur l’EBITDA, positif sur les investissements et ne pas avoir d’impact sur la trésorerie. Pour 2022, les impacts estimés sont les suivants : Technicolor Groupe : -9 millions d’euros sur l’EBITDA, -6 millions d’euros sur l’EBITA et +9 millions d’euros sur les investissements (capex) ; TCS : -4 millions d’euros sur l’EBITDA, -3 millions d’euros sur l’EBITA et +4 millions d’euros sur les investissements (capex) ; Technicolor Hors-TCS : -5 millions d’euros sur l’EBITDA, -3 millions d’euros sur l’EBITA et +5 millions d’euros sur les investissements (capex) ; Pour 2023, ces impacts devraient être moins matériels.







Par ailleurs, la Société déposera un prospectus, visé par l'AMF dans le cadre de l'admission des titres TCS sur le marché réglementé Euronext Paris. TCS et Technicolor Hors-TCS ont l'intention d'organiser deux Journées Investisseurs fin mai/début juin, et de publier à cette occasion une mise à jour de des objectifs.

III- Gouvernement d’entreprise





Le Conseil d’administration a nommé par cooptation ce jour Katherine Hays au poste d’administratrice indépendante, en remplacement de Cécile Frot-Coutaz qui avait démissionné le 1er septembre 2021.

Cette décision sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale Annuelle de Technicolor qui se tiendra fin juin 2022.

Katherine Hays est une dirigeante d’entreprise avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des médias numériques et du divertissement, notamment en tant que fondatrice et PDG de la plateforme de marketing peer-to-peer Vivoom Inc, PDG du créateur de logiciels d'effets visuels GenArt. Elle a également occupé différents postes de direction chez Microsoft Startup Labs, MSN, Massic Inc, une plateforme de publicité dans les jeux qu'elle a cofondée.

IV- Analyse par Division – Faits marquants des résultats 2021





Technicolor Creative Studios (TCS)

En 2021, le chiffre d’affaires de TCS s’élève à 629 millions d’euros, soit une hausse de 22,5 % à taux de change constant. Hors activités de Post Production cédées en avril 2021, le chiffre d’affaires de la division aurait été en croissance de 37,2 % par rapport à 2020. Cette amélioration, notamment sur le second semestre, est le résultat d’une demande importante pour les contenus originaux et ce pour l'ensemble des lignes de métiers de TCS, à comparer à une année 2020 qui a souffert des impacts de la pandémie sur la production à Hollywood et dans le monde. Plus précisément en 2021 :

Chez MPC, le chiffre d’affaires s’est accru de manière significative grâce à la montée en puissance régulière de la production de grands projets cinématographiques ainsi qu'à la demande croissante de toutes les principales plateformes de streaming ;

Chez The Mill, le chiffre d’affaires généré par les activités publicitaires a progressé sur tous les marchés clés comparé à 2020, grâce à une reprise plus rapide que prévue des dépenses publicitaires post Covid ;

Tant chez Mikros Animation que chez Technicolor Games, le chiffre d’affaires a augmenté de manière significative, tiré par des volumes plus élevés dans tous les segments.





La pénurie de talents qui a touché l'ensemble de l'industrie a été en partie atténuée par d'importants plans d'action de rétention et d'embauche mis en place au cours de l'année, avec une activité intense au quatrième trimestre. Au cours de l'année, les effectifs de TCS sont passés d'environ 7 700 à fin décembre 2020 à environ 10 560 à fin décembre 2021.

L’EBITDA Ajusté s’élève à 113 millions d’euros (soit une marge de 17.9 %), en hausse de 94 millions d’euros par rapport à 2020, à taux de change constant. L’EBITA Ajusté s’élevait quant à lui à 41 millions d’euros, en hausse de 119 millions d’euros par rapport à 2020. Outre la croissance du chiffre d’affaires, la hausse importante des marges s’explique par les impacts positifs des nombreux programmes de transformation opérationnelle ainsi que par les mesures continues de réduction des coûts.

Maison Connectée

Le chiffre d'affaires de Maison Connectée s'est élevé à 1 544 millions d'euros sur l’exercice 2021, en baisse de 10,0 % à taux de change constant par rapport à 2020. Les volumes5 ont été fortement impactés par la crise mondiale des semi-conducteurs combinée à la dislocation de la chaîne d'approvisionnement, limitant notre capacité à satisfaire pleinement la forte demande de nos clients. La demande sous-jacente pour 2021 était supérieure aux ventes réalisées par la division en 2020. Depuis l'été, la division a intensifié sa collaboration avec ses clients et ses fournisseurs afin de maximiser les livraisons et d’atténuer les impacts potentiels sur la rentabilité et le besoin en fonds de roulement. Ces actions ont porté leurs fruits notamment au quatrième trimestre.

La division continue de se concentrer sur des investissements sélectifs pour des clients clés, des produits partageant des plateformes communes et des partenariats optimisant les coûts fixes qui conduiront à une amélioration des marges au cours de l'année.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 103 millions d'euros en 2021, soit 6,7 % du chiffre d'affaires, stable à taux de change constant. La marge a augmenté de 67 points de base, l'efficacité opérationnelle et les économies de coûts fixes ayant compensé la baisse des volumes et leur impact additionnel sur les coûts. L'EBITA Ajusté pour 2021 s'élève à 45 millions d'euros, soit une augmentation de 21,3 % à taux de change constant pour rapport à 2020.

Services DVD

La division Services DVD a généré un chiffre d’affaires de 701 millions d’euros, en hausse de 1,6 % à taux de change constant comparé à 2020. Malgré la légère baisse des volumes disques6 (-2,7 % par rapport à 2021), la croissance du chiffre d’affaires provient des nouveaux métiers de croissance aux Etats-Unis (plus particulièrement le chiffre d’affaires généré par les services de distribution et de fret).

L'EBITDA ajusté s'élève à 67 millions d'euros, soit 9,5 % du chiffre d'affaires contre 7,5 % en 2020, en hausse de 15 millions d'euros à taux de change constant. L'amélioration de la marge résulte principalement de la forte optimisation du dispositif opérationnel par rapport à 2020, de nouvelles réductions d'effectifs et d'une activité accrue dans les activités non-disques en Amérique du Nord. Cette hausse a été partiellement compensée par une plus faible activité de distribution de disques, des coûts de main-d'œuvre plus élevés en Amérique du Nord et au Mexique et des coûts de matières premières supérieurs en 2021 par rapport à 2020. La division Services DVD a continué d'adapter ses opérations de distribution et de fabrication, ainsi que les contrats clients associés, en réponse à la poursuite de la réduction des volumes. Quatre fermetures importantes d'installations (principalement en Amérique du Nord) ont été réalisées en 2021 dans le cadre du plan de transformation en cours. La baisse des amortissements et des renouvellements de contrats a permis de dégager un EBITA Ajusté de 27 millions d'euros contre -1 million d'euros en 2020.

Corporate et Autres

Corporate et Autres comprend les activités Licences de Marques.

Le chiffre d’affaires Corporate et Autres s’est élevé à 23 millions d’euros en 2021 en ligne avec 2020. L’EBITDA Ajusté s’est élevé à -14 millions d’euros et l’EBITA Ajusté à -18 millions d’euros.

V- Analyse du compte de résultat





Compte de résultat simplifié

Second Semestre Exercice In € million 2021 2020 ∆ taux courant ∆ taux constant 2021 2020 ∆ taux courant ∆ taux constant Chiffre d'affaires des activités poursuivies 1 539 1 573 -2,2% -4,3% 2 898 3 006 -3,6% -1,7% EBITDA ajusté des activités poursuivies 168 110 +52,6% +50,8% 268 163 +64,9% +67,2% En % du chiffre d'affaires 10,9% 7,0% 392 bps 403 bps 9,3% 5,4% 384 bps 379 bps Dépréciations et amortissements (D&A)1 & Réserves2, hors amortissements des incorporels issus des acquisitions -88 -102 13,2% 14,9% -173 -222 21,9% 20,4% EBITA ajusté des activités poursuivies 80 8 na na 95 -59 na na En % du chiffre d'affaires 5,2% 0,5% na na 3,3% -2,0% na na Amortissements des incorporels issus des acquisitions -20 -19 -3,1% -0,8% -38 -40 5,9% 3,3% Eléments non-récurrents -26 -62 na na -28 -168 na na EBIT des activités poursuivies 34 -73 na na 30 -267 na na En % du chiffre d'affaires 2,2% -4,6% na na 1,0% -8,9% na na Produits (charges) financiers nets -64 144 na na -127 77 na na Impôt sur les résultats -14 -2 na na -24 -5 na na Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 na na 0 0 -na na Résultat net des activités poursuivies -43 69 na na -121 -196 -38,2% -36,8% Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession -17 -14 -22,3% -20,9% -19 -15 -25,5% -24,7% Résultat net de l'exercice -61 55 na na -140 -211 33,7% 32,4%

1 Y compris la capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production de Technicolor Creative Studios de 0 million d’euros en 2021 et -2 millions d’euros en 2020

2 Réserves pour risques, litiges et garanties

Au titre de l’exercice 2021, le chiffre d'affaires 2021 s'élève à 2 898 millions d'euros, en baisse de 1,7 % à taux de change constant par rapport à 2020. La forte amélioration de Technicolor Creative Studios, notamment au second semestre, a été plus que compensée par la baisse du chiffre d’affaires de Maison Connectée en raison de pénuries de composants clés et de la dislocation de la chaîne d'approvisionnement qui n’ont pas permis de répondre pleinement à la forte demande des clients.

L'EBITDA ajusté au titre de l’exercice 2021 s'est élevé à 268 millions d'euros, soit une hausse de 64,9 % ou de 67,2 % (109 millions d'euros) à taux de change constant, comparé à 2020. La marge d'EBITDA a augmenté de 379 points de base et s’élève à 9,3 % du chiffre d'affaires. Cette forte amélioration reflète le rebond de Technicolor Creative Studios, ainsi que les économies de coûts et les gains d'efficacité opérationnelle réalisés par Services DVD et Maison Connectée.

L'EBITA ajusté de 95 millions d'euros au titre de l’exercice 2021 représente une amélioration de 155 millions d'euros à taux de change constant par rapport à 2020. Cela résulte de l'augmentation de l'EBITDA et de l'impact positif des mesures d'efficacité, en particulier la baisse des amortissements et dépréciations, suite à la diminution des dépenses d'équipement et de l'amortissement de la propriété intellectuelle dans Technicolor Creative Studios. Cela a permis au Groupe de dépasser son objectif d'EBITA de 60 millions d'euros.

Les coûts de restructuration se sont élevés à -37 millions d'euros à taux de change constant, dont -17 millions d'euros pour les Services DVD, principalement suite à l'optimisation des sites. En 2020, les coûts de restructuration s'élevaient à -100 millions d'euros.

L'EBIT des activités poursuivies a représenté un bénéfice de 30 millions d'euros, contre des pertes de -267 millions d'euros en 2020. Cela résulte de l’amélioration de la performance opérationnelle en 2021, alors que 2020 avait été impactée par la perte de valeur de DVD Services et des charges de restructuration plus élevées.

Le résultat financier s'est élevé à -127 millions d’euros en 2021, contre 77 millions d’euros en 2020, reflétant :

Une augmentation de 49 millions d’euros des charges d'intérêt pour atteindre un total de -126 millions d’euros, principalement en raison des taux d'intérêt plus élevés de la nouvelle structure de dette ;

Les autres produits financiers sont égaux à zéro. En 2020, ils s’élevaient à 155 millions d’euros, et résultaient principalement d’un gain sans impact sur la trésorerie lié à la revalorisation des titres et de la dette par rapport à leur valeur initiale, suite au processus de restructuration financière.

Les impôts sur le résultat s’élèvent à -24 millions d’euros, contre -5 millions d’euros en 2020.

Le résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession s’élève à -19 millions d’euros en 2021, contre -15 millions d’euros en 2020.

Le résultat net du Groupe en 2021 est une perte de -140 millions d’euros, contre -211 millions d’euros en 2020.

Analyse de la dette et des flux de trésorerie

Second Semestre Exercice En millions d'euros 2021 2020 ∆ taux courant ∆ taux constant 2021 2020 ∆ taux courant ∆ taux constant EBITDA ajusté des activités poursuivies 168 110 52,6% 50,8% 268 163 64,9% 67,2% Investissements nets -51 -48 -95 -104 Eléments non-récurrents (impacts trésorerie) -40 -42 -95 -80 Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs1 128 98 -81 -103 Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies avant intérêts et impôts 206 118 73,8% 85,6% -2 -124 na na





31/12/2021 31/12/2020 Dette brute nominale (y compris dettes de loyers) 1 306 1 227 Trésorerie et équivalents de trésorerie -196 -330 Dette nette à sa valeur nominale (non IFRS) 1 110 897 Ajustement IFRS -71 -85 Dette nette (IFRS) 1 039 812

1 Y compris la capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production de Technicolor Creative Studios

La forte amélioration du FCF, passant de -124 millions d’euros à -2 millions d’euros, reflète principalement l'amélioration de la performance opérationnelle de Technicolor Creative Studios.

La variation du besoin en fonds de roulement s'est élevée à -81 millions d’euros en 2021 contre -103 millions d’euros en 2020. Cela provient principalement davantage d’avances sur contrats encaissées de la part de nos clients et de la variation des dettes fournisseurs chez Technicolor Creative Studios en raison d'une activité plus importante en 2021 qu’en 2020. La pénurie de composants clés chez Maison Connectée a créé une augmentation des stocks de produits non finis chez Maison Connectée, notamment au troisième trimestre, qui a été partiellement compensée par une coopération active avec les clients et fournisseurs.

Alors que les impacts sur la trésorerie des paiements des avantages post-emploi ont augmenté de 4 millions d'euros en 2021, les engagements de retraite ont eux diminué de -45 millions d'euros principalement en raison de l’effet positif de la variation des taux d’actualisation pour 36 millions d’euros des taux d'actualisation et de 26 millions d'euros de versements.

Les décaissements liés à la restructuration se sont élevés à 70 millions d'euros en 2021, en hausse de 24 millions d'euros par rapport à 2020 à taux constant, résultant principalement à l’accélération de la mise en œuvre du plan d’économies de coûts.

Les investissements industriels se sont élevés à 95 millions d'euros, en baisse de 6 millions d'euros par rapport à 2020 à taux de change constant, grâce à une meilleure maitrise des dépenses d’investissement.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 196 millions d'euros au 31 décembre 2021, contre 330 millions d'euros à fin décembre 2020. La trésorerie générée par les opérations a été partiellement compensée par les sorties de trésorerie liées aux paiements d'intérêts et aux paiements relatifs aux dettes de loyers (IFRS 16).

La dette financière nette en valeur nominale s'élève à 1 110 millions d'euros à fin décembre 2021, contre 897 millions d'euros à fin décembre 2020, principalement en raison de la variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La dette nette IFRS s'élève à 1 039 millions d'euros au 31 décembre 2021, contre 812 millions d'euros à fin décembre 2020, conduisant à un ratio Dette nette / EBITDA de 3,87x à taux de change constant, en ligne avec les prévisions.

VI- Point sur la situation Covid-19





En 2021, la Covid-19 a affecté les possibilités d’immigration et les voyages, tout en créant des problèmes logistiques et une pénurie de certains composants. Le Groupe gère ces problèmes de manière pro-active afin de compenser les impacts négatifs potentiels liés à la Covid-19 et de lui permettre de répondre à la demande croissante de ses activités.

Chez Technicolor Creative Studios :

Conformément à l'évolution des réglementations gouvernementales locales et nationales et en consultation avec les dirigeants des entreprises locales, Technicolor Creative Studios continue d'ajuster les jauges de capacité, les protocoles sur site et les politiques de travail à distance ;

Outre les changements de politique d'immigration au Canada et au Royaume-Uni, la pandémie continue d'affecter l'immigration et les voyages, ce qui a un impact négatif sur la capacité de l'industrie à attirer des talents dans les localisations où les besoins dépassent l'offre locale. Pour soutenir son important carnet de commandes, Technicolor Creative Studios continue d'investir dans ses Académies à travers de multiples sites, et met en œuvre différentes mesures visant à réduire le nombre de départs et à retenir les talents.

Chez Maison Connectée :

Maison Connectée est restée opérationnelle grâce à l'adoption rapide d'un modèle de travail à distance. Ce dernier a permis de déplacer avec succès tous les employés non-ingénieurs hors du site afin de garantir la sécurité et l’ouverture des principales installations d'ingénierie ;

En 2021 et 2022, Maison Connectée a été impactée à la fois par l'effet direct de la Covid (usines & sites de R&D réduisant ponctuellement la productivité) et par ses effets secondaires : perturbations massives des marchés d'approvisionnement, impactant toutes les catégories. Les circuits intégrés et la logistique sont de loin les plus touchés. Les perturbations sur l'approvisionnement et la logistique devraient durer en 2022.

Chez Services DVD :

Alors que le rythme des nouvelles sorties en salles reste ralenti, il s’améliore progressivement. La plupart des grands détaillants fonctionnent normalement. Certaines installations de production continuent de connaître des pénuries temporaires de personnel, mais l'impact global sur les opérations reste gérable ;

L'impact à venir de la Covid-19 dépendra de l'étendue et de la durée des restrictions consécutives à l’évolution de la pandémie. La division Services DVD a accéléré certaines phases de son plan de restructuration afin de s'adapter à ces défis et a prouvé sa résilience.

Richard Moat, Directeur général, et Laurent Carozzi, Directeur financier, tiendront un webcast audio aujourd’hui, le 24 février 2022, à 18h00 (heure de Paris, GMT+1).

Calendrier indicatif

Résultats du 1er trimestre 2022

Assemblée Générale Extraordinaire des Obligations Convertibles (MCN)

Journées Investisseurs pour Technicolor Hors-TCS et TCS

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de Technicolor

Distribution des titres de TCS 5 mai, 2022

Au plus tard le 25 mai 2022

Fin mai / début juin

Fin juin 2022

Fin T3 2022

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré, Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives, Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l’Autorité des marchés financiers.

A propos de Technicolor :

www.technicolor.com

Les actions Technicolor sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (TCH) et sont négociables sous la forme d’American Depositary Receipts (ADR) aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

APPENDIX

Annexe 1 –Détails des opérations par division 14

Annexe 2 – Structure de la dette 18

Annexe 3 – Réconciliation des indicateurs ajustés tels que publiés 19

Annexe 4 – Réconciliation entre le Free Cash Flow et le tableau des flux de trésorerie 20

Annexe 5 – Impacts IFRS 16 et interprétation IFRIC 21

Annexe 6 – Etats Financiers Non Audités 23

Annexe 7 – Résumé des principales caractéristiques des Obligations Convertibles (MCN) 27

Annexe 1 – Détails des opérations par division

Second Semestre Exercice En millions d'euros 2021 2020 ∆ taux courant ∆ taux constant 2021 2020 ∆ taux courant ∆ taux constant Chiffre d'affaires 1 539 1 573 -2,2% -4,3% 2 898 3 006 -3,6% -1,7% TCS 334 234 42,6% 37,6% 629 513 22,6% 22,5% Maison Connectée 774 924 -16,2% -18,3% 1 544 1 764 -12,4% -10,0% Services DVD 418 404 3,5% 3,1% 701 706 -0,7% 1,6% Corporate et Autres 12 11 15,5% 15,5% 23 23 0,5% 0,5% EBITDA ajusté 168 110 52,6% 50,8% 268 163 64,9% 67,2% TCS 72 16 na na 113 18 na na En % du chiffre d'affaires 21,6% 6,9% na na 17,9% 6,0% na na Maison Connectée 47 52 -10,2% -12,3% 103 106 -2,7% 0,0% En % du chiffre d'affaires 6,0% 5,6% 6,7% 6,0% Services DVD 56 51 9,1% 10,6% 67 53 25,9% 28,3% En % du chiffre d'affaires 13,4% 12,8% 9,5% 7,5% Corporate et Autres -7 -9 -28,6% -30,9% -14 -14 -2,9% -2,6% EBITA ajusté 80 8 na na 95 -59 na na TCS 35 -27 na na 41 -78 na na En % du chiffre d'affaires 10,5% -11,5% na na 6,5% -15,3% na na Maison Connectée 16 17 -10,6% -14,8% 45 38 18,4% 21,3% En % du chiffre d'affaires 2,0% 1,9% 2,9% 2,1% Services DVD 37 28 31,5% 35,6% 27 -1 na na En % du chiffre d'affaires 8,9% 7,0% 3,9% -0,1% Corporate et Autres -8 -10 -20,8% -23,1% -18 -17 1,3% 1,7%

Technicolor Creative Studios

MPC

En janvier 2022, Technicolor Creative Studios a annoncé la consolidation de ses marques VFX Film & Séries TV (MPC Film, MPC Episodic et Mr. X) sous la marque MPC, et la nomination du Directeur général de MPC Episodic, Tom Williams, comme Président de l'activité MPC consolidée.

Films Séries TV et/ou Streaming Récompenses & Nominations Plus de 30 films, dont :

Sorties 2021

Cruella (Disney)

Ghostbusters: Afterlife (Sony)

Godzilla vs. Kong (Legendary / Warner Bros.)

House of Gucci (MGM)

The Last Duel (20th Century)

Mortal Kombat (Warner Bros.)

Nightmare Alley (Searchlight)

Snake Eyes (Paramount)

Spider-Man: No Way Home (Marvel / Sony)

Resident Evil: Welcome to Raccoon City (Constantin Film / Sony)

West Side Story (Amblin / 20th Century)







Sorties prévues en 2022 et au -delà :

Aquaman and the Lost Kingdom (Warner Bros.)

Dungeons & Dragons (Entertainment One / Paramount)

The Little Mermaid (Disney)

The Lion King prequel (Disney),

Sonic the Hedgehog 2 (Paramount)

Top Gun: Maverick (Paramount)

Transformers: Rise of the Beasts (Paramount)



Plus de 60 projets de séries TV et/ou Streaming, dont :

American Gods saison 3 (Fremantle / Starz)

Chip 'n’ Dale: Rescue Rangers (Disney+)

Cowboy Bebop (Netflix)

Foundation (Skydance / Apple TV+)

Hawkeye (Marvel / Disney+)

House of the Dragon (HBO)

La Brea (NBCUniversal)

Lost in Space saison 3 (Netflix)

The Nevers (HBO)

Pennyworth saison 2 (Epix)

Star Trek: Discovery saison 4 (Paramount+)

Vikings: Valhalla (MGM / Netflix)

WandaVision (Marvel / Disney+)

The Wheel of Time (Amazon / Sony)

The Witcher saison 2 (Netflix)



Nomination aux Oscar® pour Love and Monsters (Paramount) et The One and Only Ivan (Disney)







Nominations aux BAFTA pour The One and Only Ivan (Disney)







5 nominations VES, dont une recompense pour “Outstanding Animated Character in a Photoreal Feature” pour The One and Only Ivan (Disney)







Nomination aux HPA Award pour “Outstanding Visual Effects - Theatrical Feature” pour Legendary’s Godzilla vs. Kong







Nomination aux Emmy pour “Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode” pour Vikings “The Signal”

The Mill :

Technicolor a contribué à plus de 3 000 projets publicitaires, dont une vingtaine de spot publicitaires du Super Bowl.

Une nouvelle année de récompenses, avec :

Trois VES Awards, dont “Outstanding Visual Effects in a Commercial” pour ‘Famous Visitors;’ de Walmart ;

Six British Arrows, dont l’Arrows d’or en “VR/360/AR” pour ‘Untold Stories’ (Tate Modern), en “CGI” pour 'The Seven Worlds' (Hennessy X.O), et en “Colour” pour 'Legend' (BMW X7) ;

MPC Advertising a été reconnue “Ad Age‘s VFX Company of the Year” pour la seconde année consécutive ;

Trois Lions à Cannes pour les contributions dans ‘Festive’ (Burberry) et 'Feel the Power of Pro' (PlayStation) ;

Deux “Adweek Experiential Awards” attribués à The Mill pour “Best Use of Video in an Experiential Activation” pour ‘Apex Legends at the Game Awards’ (Respawn Entertainment) et “Best Use of Virtual Event Technology” pour ‘HBO: Lovecraft Country Sanctum’ (HBO) ;

Sept “Creative Circle Awards”, dont l’or pour The Mill en tant que “Most Creative Post Production Company” ;

Quatre “Kinsale Shark Awards”, dont l’or en “Best CGI/Visual Effects” pour sa contribution dans ‘Festive’ (Burberry) ; et

The Mill a été classée première “Post House” dans un sondage « Televisual’s Commercial Producers ».

Les projets importants de 2021 comptent la campagne ‘Rebuild the World’ (LEGO), la dernière campagne de Nike avec Megan Thee Stallion ‘Play New’, un concert métavers pour Riot Games : Pentakill: Lost Chapter: An Interactive Album Experience, ‘The Ultimate Self-Driving Machine’ (BMW), ‘Youniverse’ de Dell, ‘Ford F-150 Lightning’ de Ford, ‘Chromebook’ de Samsung, ‘The Reset’ de Verizon, ‘An Unlikely Friendship’ d’Amazon Prime, ‘Open Spaces’ de Burberry et ‘Percy’s First Christmas’ de M&S.

En janvier 2022, TCS a annoncé la consolidation de ses studios dédiés à la publicité (The Mill et MPC Advertising) au sein de The Mill. Josh Mandel, précédemment PDG de The Mill, a été nommé Président de l’entité consolidée.

Mikros Animation :

Films Séries Mikros a produit : PAW Patrol: The Movie (Spin Master Entertainment / Paramount) sorti en août 2021

Thelma the Unicorn (Netflix)

The Tiger’s Apprentice (Paramount)

Ozi (GCI Film)

Démarrage de la production de 3 nouveaux films Mikros a participé à la production de diverses séries dont : The Chicken Squad (Wild Canary / Disney)

The Croods: Family Tree (DreamWorks / Hulu / Peacock)

Fast & Furious: Spy Racers saison 5 (DreamWorks)

Kamp Koral: SpongeBob's Under Years (Nickelodeon/Paramount+)

Mickey and Minnie Wish Upon a Christmas (Disney)

Mickey Mouse Funhouse (Disney)

Mickey’s Tale of Two Witches (Disney)

Minnie’s Bow-Toons saison 1 (Disney)

Mira, Royal Detective saison 2 (Wild Canary / Disney)

Rugrats season 1 (Nickelodeon / Paramount+)

Star Trek: Prodigy saison 1 (Nickelodeon / Paramount+)

Et les projets : ALVINNN!!! and the Chipmunks saison 5 (M6) The Coop Troop (Sixteen South / Tencent co-production) Gus – the Itsy Bitsy Knight (TF1)



En 2021, TCS a annoncé la consolidation de ses activités d'animation (Mikros Animation, Technicolor Animation et Technicolor Animation Productions) sous la bannière Mikros Animation, et Andrea Miloro a été nommée Présidente.

Technicolor Games a ensuite été détaché du périmètre « Animation et Jeux » afin que TCS puisse développer une ligne de service dédiée à l'industrie des jeux vidéo. En octobre 2021, Jeaneane Falkler a rejoint TCS en tant que Présidente de Technicolor Games.

Technicolor Games :

En 2021, Technicolor Games a contribué à des sorties AAA 2021 dont :

FIFA 22 (EA)

Mass Effect Legendary Edition (EA / BioWare)

NBA 2K22 (2K)

NHL 22 (EA)

Maison Connectée

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique et produits :

Second Half Full Year In € million 2021 2020 ∆ taux courant ∆ taux constant 2021 2020 ∆ taux courant ∆ taux constant Chiffre d'affaires 774 924 -16,2% -18,3% 1 544 1 764 -12,4% -10,0% Dont par région Dont Amériques 476 611 -22,1% -24,5% 994 1 186 -16,2% -14,1% Amérique du Nord 406 516 -21,3% -24,0% 855 980 -12,8% -11,0% Amérique Latine 70 95 -25,9% -27,8% 139 206 -32,4% -28,6% Dont Eurasie 298 314 -5,1% -6,4% 550 578 -4,8% -1,9% Europe, Moyen-Orient et Afrique 169 182 -7,1% -8,8% 324 336 -3,6% -0,3% Asie-Pacifique 129 132 -2,5% -3,0% 226 242 -6,6% -3,9% Dont par produit Vidéo 271 375 -27,7% -29,9% 549 693 -20,8% -18,8% Haut Débit 503 549 -8,4% -10,5% 996 1 071 -7,0% -4,5%

Malgré les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement, la division a réussi à acheminer un volume important de produits à haut-débit aux câblo-opérateurs en Amérique du Nord et de produits vidéo en Asie. Au cours du second semestre, Maison Connectée est passée à une production locale en Inde pour répondre aux demandes des clients et du gouvernement. Plusieurs contrats gagnés en Amérique Latine positionnent la division vers une dynamique de croissance pour cette région en 2022.

Principaux points liés à l’activité de Maison Connectée en 2021

Les nouveaux succès et lancements de produits sont motivés par une meilleure expérience utilisateur au domicile avec le Wi-Fi 6, tandis que l'innovation arrive avec de nouvelles technologies dans le domaine du son et de la voix en champ acoustique éloigné. En 2021, la division Maison Connectée a renforcé son leadership sur les principaux segments de marché :

Dans le domaine du DOCSIS 3.1, Maison Connectée a franchi le cap des 20 millions de passerelles haut débit RDK (“Reference Design Kit” ou Confection de référence) déployées et a remporté des contrats avec des opérateurs majeurs en Europe et en Amérique, confirmant ainsi son leadership au sein de la communauté RDK ;

Dans le domaine de la Fibre, Maison Connectée a gagné de nouveaux clients en EMEA, et un premier projet hors Brésil en Amérique Latine ;

Dans le domaine du Wi-Fi 6/6E, la dernière technologie sans fil à domicile, Maison Connectée a progressé en régions EMEA et Amériques en remportant plusieurs projets pour concevoir la prochaine génération d'appareils CPE ;

Dans le domaine de la TV Android, Maison Connectée a expédié plus de 10 millions de décodeurs dans le monde, gagnant des clients en Europe et en Amérique Latine. La division a continué de montrer ses capacités d'innovation en lançant : SKY Connect pour Sky Brazil, la première “set-top-box" à commande vocale mains libres intégrant Google Assistant, la technologie vocale en champ lointain ; La barre de son U+TV Black, une plate-forme de divertissement à domicile multiservices haut de gamme développée en partenariat avec le groupe Embedded Audio de HARMAN et LGU Plus, avec une expérience sonore Dolby Vision et Dolby Atmos.



Services DVD

Répartition des volumes

Second Semestre Exercice En millions d’unités 2021 2020 % Variation 2021 2020 % Variation Total des volumes 455 491 -7,3% 795 817 -2,7% Par format SD-DVD 311 340 -8,5% 557 560 -0,5% Blu-ray™ 125 129 -3,1% 202 218 -7,3% CD 19 22 -13,6% 36 39 -7,7% Par segment Studio/Video 416 443 -6,1% 732 741 -1,2% Jeux 14 21 -33,3% 19 27 -29,6% Musique et Logiciels 25 27 -7,4% 44 49 -10,2%

Annexe 2 – Structure de la dette

Dans le cadre de l'opération de restructuration financière réalisée en 2020, les échéances de la dette ont été prolongées et de nouveaux financements ont été exécutés, renforçant ainsi la liquidité du Groupe.

En millions Devise Montant nominal Montant IFRS Type de taux Taux nominal (1) Type de rembour-sement Echéance finale Moodys/ S&P rating Dette Nouveau Financement France EUR 371 380 Variable 12,00%(2) Bullet Jun. 30, 2024 Caa1/B Dette Nouveau Financement US USD 112 115 Variable 12,15%(3) Bullet Jun. 30, 2024 Caa1/B Dette réaménagée EUR 467 402 Variable 6,00%(4) Bullet Déc. 31, 2024 Caa3/CCC Dette réaménagée USD 129 111 Variable 5,90%(5) Bullet Déc. 31, 2024 Caa3/CCC Sous total EUR 1 079 1 008 8,69% Dettes de loyers (6) Variable 192 192 Fixe 7.54% Intérêts courus capitalisés PIK EUR+USD 17 17 NA 0% Intérêts courus Divers 17 17 NA 0% Autres dettes Divers 1 1 Variable 0% Total Dette brute 1 306 1 235 8,29% Trésorerie et équivalents de trésorerie Divers -196 -196 Total Dette nette 1 110 1 039 (1) Taux en vigueur au 31 décembre 2021 (2) Intérêts cash avec EURIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +6 % et 6 % intérêts PIK (capitalisés) (3) Intérêts cash avec LIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +6 % et 6 % intérêts PIK (capitalisés) (4) Intérêts cash avec EURIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +3 % et 3 % intérêts PIK (capitalisés) (5) Intérêts cash avec LIBOR 6 mois avec un taux plancher de 0 % +2,75 % et 3 % intérêts PIK (capitalisés) (6) Dont 24 millions d'euros de dettes de loyers financiers et 168 millions d'euros de dettes de loyers opérationnels selon la norme IFRS 16

Annexe 3 – Réconciliation des indicateurs ajustés tels que publiés

Technicolor présente, en plus des résultats publiés, et dans le but de fournir une vue plus comparable de l'évolution de sa performance opérationnelle en 2021 par rapport à 2020, un ensemble d’indicateurs ajustés qui excluent les éléments suivants tels que présentés dans le compte de résultat des états financiers consolidés du Groupe :

Coûts de restructuration nets ;

Charges de dépréciations d’actifs nettes ;

Autres produits et charges (autres éléments non récurrents).





Exercice En millions d’euros 2021 2020 Variation1 EBIT des activités poursuivies 30 -267 297 Coûts de restructuration, nets 37 100 -63 Pertes de valeurs nettes sur actifs non courants opérationnels 5 75 -70 Autres produits (charges) -14 -8 -6 Amortissements des incorporels issus des acquisitions 38 40 -2 EBITA ajusté des activités poursuivies 95 -59 154 Capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production de Technicolor Creative Studios - 2 -2 Dépréciations et amortissements (“D&A”) (2) 173 219 -47 EBITDA ajusté des activités poursuivies 268 163 106 1 Variation à taux de change courant 2 Hors capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production de Technicolor Creative Studios, et y compris réserves pour risques, litiges et garanties

Annexe 4 – Réconciliation entre le Free Cash Flow et le tableau des flux de trésorerie

Technicolor définit le « Free Cash Flow » ou les « Flux de trésorerie des activités (poursuivies et non poursuivies) » plus le produit des ventes d'immobilisations corporelles et incorporelles, moins les achats d'immobilisations corporelles et incorporelles, y compris la capitalisation des coûts de développement.

Exercice En millions d’euros 2021 2020 EBITDA ajusté des activités poursuivies A 268 163 Variation du besoin en fonds de roulement et des autres

actifs et passifs B -81 -101 Capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production de TCS C -0 -2 Eléments non récurrents (sortie de trésorerie) D -94 -80 Dont sorties de trésorerie liées aux provisions pour retraites -26 -28 Dont sorties de trésorerie liées aux provisions pour restructuration -70 -46 Dont autres éléments 1 -6 Intérêts nets payés et reçus E -64 -48 Dont intérêts payés sur les loyers -15 -19 Dont intérêts payés hors loyers -49 -32 Dont intérêts reçus 0 3 Autres éléments financiers F 0 -6 Impôts payés G -16 -12 Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies (A+B+C+D+E+F) H 14 -86 Investissements nets I -95 -104 Dont acquisition d'immobilisations corporelles -45 -33 Dont cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 0 Dont acquisition d'immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés -52 -71 Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies avant intérêts et impôts (A+B+C+D+I) -2 -124 Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies après intérêts et impôts (A+B+C+D+E+F+G+I) J -82 -190 Variation nette de la trésorerie des activités opérationnelles arrêtées ou en cours de cession K -18 -17 Flux de trésorerie disponible (J+K) -100 -207 Trésorerie mise en nantissement, nette 2 -35 Autre trésorerie d'investissement des activités poursuivies 27 5 Variation nette de la trésorerie de financement des activités poursuivies -68 522 Variation nette de la trésorerie d'investissement des activités arrêtées ou en cours de cession -9 -3 Variation nette de la trésorerie de financement des activités arrêtées ou en cours de cession -2 -2 Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie 16 -16 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période -134 265 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 330 65 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 196 330





Exercice 2021 2020 Dette nette (IFRS) à l'ouverture de la période 812 1 233 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période 149 -280 Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie -16 16 Variation de la dette brute à sa valeur nominale (y inclus dettes de loyers) 134 -265 Variation des ajustements IFRS 79 -76 Dette nette (IFRS) à la clôture de la période 14 -81 Dette nette (IFRS) à l'ouverture de la période 1,039 812 Déc. 31, 2021 Déc. 31, 2020 Dette brute nominale (y compris dettes de loyers) 1 306 1 227 Trésorerie et équivalents de trésorerie -196 -330 Dette nette à sa valeur nominale (non IFRS) 1 110 897 Ajustement IFRS -71 -85 Dette nette (IFRS) 1 039 812

Annexe 5 – Impacts IFRS 16 et interprétation IFRIC

Les impacts IFRS 16 peuvent être résumés de la manière suivante :





Impact IFRS 16 - Second semestre Impact IFRS 16 - Exercice En millions d’euros 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. Résultat avant charges financières et impôts (EBIT) des activités poursuivies 6 5 1 13 10 3 Amortissement des actifs incorporels 18 26 -8 36 57 -21 EBITDA ajusté des activités poursuivies 24 31 -7 50 67 -18 EBITA ajusté des activités poursuivies 6 6 -0 13 10 3 Produits (charges) financiers nets -7 -8 1 -14 -17 3 Flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies avant intérêts et impôts 30 38 -8 64 77 -13 Sorties de trésorerie liées aux dettes de loyers opérationnels (remboursement du nominal et des intérêts) -22 -31 10 -50 -59 9

Impact IFRIC : Coûts de configuration ou de personnalisation dans un accord de cloud computing (Interprétation d'IAS 38)





Le Groupe a appliqué cette interprétation IFRIC de manière rétrospective aux actifs existant au 1er janvier 2020 ou capitalisés ultérieurement et directement concernés par cette interprétation.

Par conséquent, le groupe a revu sa base d'immobilisations incorporelles générées en interne (comprenant des coûts internes et externes), en particulier celles associés aux logiciels dans le cadre d’un accord Saas (Software as a Service) afin de réexaminer s'ils remplissaient les conditions fixées par l'interprétation.

La revue opérée par le Groupe s’est conclue par un impact matériel, dont les effets sont présentés ci-dessous :

Impact sur l’état du résultat global consolidé (diminution du bénéfice)

En millions d’euros, activités poursuivies Exercice clos le 31 décembre 2020 (publié) Impact de l’interprétation IFRIC Exercice clos le 31 décembre 2020 (retraité) Chiffre d’affaires 3,006 - 3 006 Coûts de l’activité -2 725 -4 -2 729 Marge brute 281 -4 278 Frais commerciaux et administratifs -284 1 -283 Résultat avant charges financières et impôts (EBIT) -264 -3 -267 Résultat net des activités poursuivies -193 -3 -196

Impact sur le tableau de flux de trésorerie (diminution du flux de trésorerie disponible)

Exercice En millions d’euros, activités poursuivies 2020 (publié) Impact IFRIC 2020 (retraité) Amortissements d’actifs 263 -1 261 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -22 -4 -26 Variation nette de la trésorerie d’exploitation -81 -4 -86 Acquisition d’immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés -75 4 -71 Variation de la trésorerie d’investissement -138 4 -133 Variation de la trésorerie de financement 522 - 522

Annexe 6 – Etats Financiers Non Audités

6.1 - COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE NON AUDITE

Exercice clos le 31 décembre, (en millions d’euros) 2021 2020 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d'affaires 2 898 3 006 Coût de l'activité -2 494 -2 729 Marge brute 404 278 Frais commerciaux et administratifs -263 -283 Frais de recherche et développement -84 -94 Coûts de restructuration -37 -100 Pertes de valeur nettes sur actifs non courants opérationnels -5 -75 Autres produits (charges) 14 8 Résultat avant charges financières et impôts (EBIT) des activités poursuivies 30 -267 Produits d'intérêts - 4 Charges d'intérêts -126 -82 Produit net de la restructuration financière - 158 Autres charges financières nettes - -3 Produits (charges) financiers nets -127 77 Impôt sur les résultats -24 -5 Résultat net des activités poursuivies -121 -196 ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession -19 -15 Résultat net de l'exercice -140 -211 Attribuable aux : - Actionnaires de Technicolor SA -140 -211 - Participations ne donnant pas le contrôle - -



6.2 - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE NON AUDITE

(en million d’euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 ACTIF Ecarts d'acquisition 773 716 Immobilisations incorporelles 510 526 Immobilisations corporelles 162 140 Droits d'utilisation 143 148 Autres actifs d'exploitation non courants 35 27 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION NON COURANTS 1 622 1 557 Participations non consolidées 20 14 Autres actifs financiers non courants 38 47 TOTAL ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 58 61 Titres des sociétés mises en équivalence 1 1 Impôts différés actifs 50 45 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 1 730 1 665 Stocks 335 195 Clients et effets à recevoir 359 425 Actifs sur contrat client 94 63 Autres actifs d'exploitation courants 243 224 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION COURANTS 1 031 907 Créance d'impôt 13 14 Autres actifs financiers courants 26 17 Trésorerie et équivalents de trésorerie 196 330 Actifs destinés à être cédés 3 76 TOTAL ACTIFS COURANTS 1 268 1 344 TOTAL ACTIFS 2 999 3 009

6.3 - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE NON AUDITE

(en million d’euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Capital social (235 825 083 actions au 31 décembre 2021 avec une valeur nominale de 0,01 euro) 2 2 Titres subordonnés 500 500 Primes d'émission et réserves 30 117 Ecarts de conversion -399 -454 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Technicolor SA 134 165 Participations ne donnant pas le contrôle - - TOTAL CAPITAUX PROPRES 134 165 Provisions pour retraites et avantages assimilés 261 325 Autres provisions 35 33 Passifs sur contrat client - 2 Autres dettes d'exploitation non courantes 19 21 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION NON COURANTES 315 381 Dettes financières 1 025 948 Dettes de loyers 145 122 Autres dettes non courantes - - Impôts différés passifs 20 15 TOTAL DETTES NON COURANTES 1 505 1 466 Provisions pour retraites et avantages assimilés 34 30 Autres provisions 44 90 Fournisseurs et effets à payer 671 710 Provisions pour dettes sociales 147 142 Passifs sur contrat client 81 41 Autres dettes d'exploitation courantes 284 215 TOTAL DETTES D’EXPLOITATION COURANTES 1 263 1 228 Dettes financières 17 16 Dettes de loyers 48 56 Dettes d'impôt courant 29 21 Autres dettes courantes 3 2 Passifs liés aux actifs destinés à la vente - 56 TOTAL DETTES COURANTES 1 360 1 379 TOTAL PASSIF 2 865 2 845 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 2 999 3 009

6.4 - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES NON AUDITE

Exercice clos le 31 déc. En millions d’euros 2021 2020 Résultat net de l'exercice -140 -211 Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession -19 -15 Résultat net des activités poursuivies -121 -196 Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec la variation nette de la trésorerie d'exploitation Amortissements d'actifs 222 261 Pertes de valeur d'actifs 1 88 Variation nette des provisions -53 16 (Gain) pertes sur cessions d’actifs -29 -14 Charges (produits) d’intérêts 126 78 Produit net de la restructuration financière - -158 Autres (dont impôts) 29 -2 Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs -81 -101 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 93 -26 Intérêts payés sur dettes de loyers -15 -19 Intérêts payés -49 -32 Intérêts reçus - 3 Impôts payés sur les résultats -16 -12 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'EXPLOITATION DES ACTIVITES POURSUIVIES (I) 14 -86 Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise 0 -3 Produit de cession net de titres de participations 27 7 Acquisition d'immobilisations corporelles -45 -33 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 0 Acquisition d'immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés -52 -71 Trésorerie mise en nantissement -10 -35 Remboursement de trésorerie mise en nantissement 12 1 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'INVESTISSEMENT DES ACTIVITES POURSUIVIES (II) -67 -133 Augmentation de capital 0 60 Augmentation des dettes financières 0 760 Remboursement des dettes de loyers -62 -85 Remboursement des dettes financières -1 -158 Frais liés à la dette et aux opérations en capital -2 -60 Autres -4 5 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DE FINANCEMENT DES ACTIVITES POURSUIVIES (III) -68 522 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DES ACTIVITES ARRETEES OU EN COURS DE CESSION (IV) -29 -23 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE LA PERIODE 330 65 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (I+II+III+IV) -149 280 Effets des variations de change et de périmètre sur la trésorerie 16 -16 Trésorerie à la clôture de la période 196 330

* Les chiffres 2020 ont été retraités suite à la décision de l’IFRIC d’avril 2021, précisant la comptabilisation des coûts de configuration et de personnalisation d’un logiciel Saas

Annexe 7 – Résumé des principales caractéristiques des Obligations Convertibles (« Mandatory Convertible Notes », ou MCN)

Objet Description Emetteur Technicolor S.A. Montant émis 300 millions d’euros Prix de conversion 2,60 euros par action, avec comme prix de référence la moyenne ajustée pondérée des volumes (VWAP) sur 3 mois de l’action Technicolor avant la signature de l’engagement moins une décote de 5% Maturité Au plus tôt à la fin des six mois après la dernière date d'échéance applicable aux Nouvelles Dettes Garanties de Premier Rang de l'Émetteur et du septième anniversaire de la date d'émission. Coupon Coupon en numéraire de 4.50%, p.a. Conversion Conversion automatique obligatoire en actions de l'Émetteur au Prix de Conversion au cours de la période se terminant le jour anniversaire des 18 mois de la date d'émission à compter de (i) l’AGE approuvant la distribution/la cotation par l'Émetteur d'au moins 65 % du capital social de TCS et le conseil d'administration décide d'une telle Distribution sans condition et (ii) il y a une admission par Euronext des titres TCS.

Possibilité de conversion en actions Technicolor à n’importe quel moment, à la discrétion des porteurs d’Obligations Convertibles (« Mandatory Convertible Notes » ou MCN).





1 Les objectifs 2022 présentés dans ce communiqué de presse ont été retraités afin d’intégrer les changements de méthodes comptables (Interprétation IFRIC sur les contrats Saas).

2 Un résumé des principales caractéristiques des MCN sont présentées en Annexe 7 du présent communiqué

3 Source: Septembre 2021 – Dell Oro

4 En plus de ce montant, une indemnité de rupture est également prévue selon les termes et conditions des MCN dans le cas où ces MCN ne sont pas émises.

5 Une répartition du chiffre d’affaires par zone géographique et par produits est disponible en Annexe 1 du présent communiqué

6 Une répartition des volumes par produits est disponible en Annexe 1 du présent communiqué

