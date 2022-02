English Finnish

08:30 Lontoo, 10:30 Helsinki, 25.2.2022 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021

H2/21 H2/20



2021 2020



Liikevaihto MEUR 42,9 24,3 80,3 59,8 Käyttökate MEUR 6,8 -3,7 5,9 -4,1 Liikevoitto MEUR 5,9 -26,5 6,8 -28,2 Tulos ennen veroja MEUR 3,4 -28,4 2,9 -32,4 Tulos – jatkuvat toiminnot MEUR 1,5 -23,0 0,6 -27,6 Tulos – lopetetut toiminnot MEUR 8,4 17,6 8,4 6,1 Kauden tulos MEUR 9,9 -5,4 9,0 -21,6 Osakekohtainen tulos EUR 0,04 0,02 0,04 -0,05 Käyttökate-% % 15,9 -15,2 7,4 -6,8 Liikevoitto-% % 13,8 -109,0 8,5 -47,1 Tulos-% % 7,8 -116,8 3,6 -54,3 Henkilöstö (kauden lopussa) 503 621 503 621

VUODEN 2021 TOISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

Liikevaihto kasvoi 76,5 prosenttia 42,9 (H2/2020: 24,3) miljoonaan euroon vahvistuneen markkinakysynnän ja korkeampien hintojen ansiosta;

Jalostettujen Erikoismetalliseosmateriaalien myynti kasvoi 73,4 prosenttia 11 198 (H2/2020: 6 459) tonniin;

Louhitut tonnit laskivat 39,8 prosenttia 49 428 (H2/2020: 82 120) tonniin johtuen väliaikaisesta keskeytyksestä Etelä-Afrikan kaivosten kaivostoiminnassa;

Konsernin käyttökate nousi 6,8 (H2/2020: -3,7) miljoonaan euroon ja käyttökateprosentti oli -15,9 (H2/2020: -15,2);

Liikevoitto oli 5,9 (H2/2020: -26,5) miljoonaa ja liikevoittoprosentti 13,8 (H2/2020: -109,0);

Jatkuvien toimintojen kauden tulos oli 1,5 (H2/2020: -23,0) miljoonaa euroa;

Liiketoiminnan rahavirta oli 15,0 (H2/2020: -2,2) miljoonaa euroa. Nettovelka laski 32,2 (31.12.2020: 48,2) (30.6.2021: 50,3) miljoonaan euroon;

Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2021 olivat 6,3 (31.12.2020: 1,) (30.6.2021: 2,9) miljoonaa euroa.

KOKO VUODEN 2021 YHTEENVETO

Vuonna 2021 liikevaihto nousi 34,2 prosenttia sekä tuotanto- ja myyntimäärien kasvun että hintojen nousun vuoksi;

Jalostettujen materiaalien myynti nousi 37,9 prosenttia 23 442 (2020: 16 999) tonniin;

Louhitut tonnit laskivat 44,3 prosenttia 102 970 (2020: 184 779) tonniin johtuen vähäisestä toiminnasta Etelä-Afrikan kaivoksilla vuoden aikana;

Käyttökate parani 5,9 (2020: -4,1) miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 6,8 (2020: -28,2) miljoonaa euroa;

Lopetettujen toimintojen tulos oli 8,4 (2020: 6,1) miljoonaa euroa;

Jatkuvien toimintojen koko vuoden tulos oli 9,0 (2020: -21,6) miljoonaa euroa

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2022

Ruostumattoman teräksen ja siten ferrokromin vahvan kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2022.

Auto- ja ilmailuteollisuus teki vahvoja tuloksia vuoden 2021 kahdella viimeisellä neljänneksellä, ja trendin odotetaan jatkuvan

Euroopan ferrokromin sopimushinta nousi 1,80 dollariin paunalta vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, ja se siirrettiin vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle. Vuoden 2022 kahden ensimmäisen kuukauden aikana matalahiilisen Ferrokromin kysyntä ja hinnat ovat jo parantuneet. Tästä huolimatta meihin vaikuttavat negatiivisesti myös kasvavat energia- ja kulutustarvikekustannukset sekä kasvavat logistiikkakustannukset. Siitä huolimatta palasimme kannattavaan toimintaan ja pienensimme kokonaisvelkaamme.

Koronapandemia on edelleen uhka ja saattaa aiheuttaa häiriöitä vuoden 2022 aikana.

TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK

”H2/21 ja erityisesti Q4:n aikana kromiteollisuuden liiketoimintaolosuhteet ovat olleet hyvät.

Erikoismetalliseos-segmenttimme menestyi hyvin. Tuotanto- ja myyntimäärämme sekä myyntihinnat nousivat merkittävästi.

Vuoden 2022 tilauskanta on erittäin rohkaiseva ja vuoden ensimmäisen neljänneksen myyntihinnat ovat toistaiseksi nousseet edelleen. Meihin iskevät kuitenkin myös erittäin voimakkaat energian ja kulutustarvikkeiden hinnankorotukset Saksan tehtaallamme.

Edellisessä julkaisussamme sanoimme, että "Afarakin pääpainopisteet vuonna 2021 ovat operatiivinen ja taloudellinen vakaus ja jatkuvuus, erityisesti volyymien ja kannattavuuden kasvu Erikoismetallisseos-segmentissä." Olemme sitoutuneet jatkamaan tätä reittiä vuonna 2022. Panostamme myös kestävyyteen, jossa toteutamme useita jätteen vähentämiseen ja CO2-jalanjälkemme pienentämiseen liittyviä projekteja.”

Helsingissä, 25.2.2022

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

