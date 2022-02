AS PRFoods võlakirjaomanike koosoleku otsused

English Estonian

10.02.2022 avaldatud börsiteatega kutsus AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) kokku isikute (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25. veebruaril 2020; edaspidi „Tingimused“) alusel, koosoleku (edaspidi „Koosolek“).

Koosolek toimus 25.02.2022 ning Koosolekul osales kokku 8 Võlakirjaomanikku, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 507 300 eurot, ehk ligikaudu 60% kõigi hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolekul võtsid Võlakirjaomanikud vastu otsuse:

loobuda Tingimuste punkti 4.2.1 alapunktides b) ja d) loetletud pandiõigustest kui Võlakirjaomanike Võlakirjadest tulenevate nõuete täitmise tagamiseks antud tagatistest ja nõustuda, et nimetatud tagatiste vabastamist ei loeta Emitendi ega ühegi Tagatise Andja (nagu defineeritud Tingimustes) poolseks Tingimuste rikkumiseks ega Tingimuste kohaseks Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (inglise keeles Extraordinary Early Redemption Event) toimumiseks; muuta Tingimusi selliselt, et: (a) Tingimustest jäetakse välja punkti 4.2.1 alapunktid b), d) ja e) ning alapunktile f) järgnevate nummerdamata lõikude sellised osad, mis ei ole seoses Emitendi tütarettevõtja Heimon Kala Oy võõrandamisega edaspidi asjakohased, (b) punkti 4.2.1 alapunktis f) asendatakse viide Heimon Kala Oy-le viitega Saaremere Kala AS-le, ja (c) punktis 17.1.9 sisalduvat „Tagatise Andja“ (inglise keeles Collateral Provider) definitsiooni muudetakse selliselt, et definitsiooni alapunktist a) jäetakse välja viited punkti 4.2.1 alapunktidele b) ja e) ning lisatakse viide punkti 4.2.1 alapunktile f) ja definitsiooni alapunkt b) kustutatakse tervikuna, ning kinnitada uus Tingimuste versioon vastavaid muudatusi kajastavas redaktsioonis, nagu on lisatud käesoleva teate Lisas 1; ning anda juhised PRF Collateral Agent OÜ-le Tingimuste punkti 4.2.1 alapunktides b) ja d) loetletud tagatiste lõplikuks ja tingimusteta vabastamiseks ja kõigi selleks vajalike tehingute ja toimingute tegemiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigi vajalike dokumentide allkirjastamiseks, esitamiseks ja vastuvõtmiseks), ning ülal viidatud muudetud Tingimuste allkirjastamiseks.

Nimetatud otsuse poolt hääletasid Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 507 300 eurot, ehk 100% kõigist Koosolekul osalenud Võlakirjaomanikele kuulunuvate Võlakirjade nimiväärtusest.

Vastavalt Tingimuste punktile 16.1.1 ja 5.5 on ülalnimetatud otsused siduvad kõigile Võlakirjaomanikele.

LISAD

Lisa 1 – võlakirjatingimuste muudetud redaktsioon

Lisainformatsioon:



Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee









Manus