Gofore Oyj: Gofore Oyj päivittää tiedonantopolitiikkaansa

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2022 KLO 09.00

Gofore päivittää tiedonantopolitiikkaansa



Gofore Oyj:n hallitus on 28.2.2022 hyväksynyt yhtiön päivitetyn tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan keskeiset sisäiset ja ulkoiset viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät toimintatavat, joita Gofore noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan.

Keskeiset muutokset tiedonantopolitiikassa koskevat muutoksia yhtiön taloudellisessa raportoinnissa ja tulosohjauksessa.

Gofore ei esitä jatkossa tilikausikohtaisia ennusteita yhtiön liikevaihdosta tai tuloksesta. Aikaisemmin Gofore on voinut esittää arvion yhtiön liikevaihdosta tai tulosohjauksesta tilinpäätöstiedotteessa tai puolisvuosikatsauksessa. Sen sijaan yhtiö kehittää kuukausi- sekä neljännesvuosikohtaisten liiketoimintakatsauksiensa sisältöä, pyrkimyksenään entisestään parantaa yhtiön läpinäkyvyyttä ja siten reaaliaikaista talouden kehittymisen seurantaa.

Gofore julkaisee tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen lisäksi kuukausittaisia liiketoimintakatsauksia sekä neljännesvuosittaisia liiketoimintakatsauksia. Liiketoimintakatsausten tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausittaisissa liiketoimintakatsauksissa raportoidaan vertailutietoineen Gofore-konsernin henkilöstömäärä, kuukausiliikevaihto, Full Time Equivalent (FTE)-kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut, alihankinnan FTE-luku ja tarkasteltavan kuukauden työpäivien lukumäärä Suomessa. Lisäksi kuukausittaisissa liiketoimintakatsauksissa esitetään Gofore-konsernin pro forma liikevaihto viimeiseltä 12 kuukauden ajanjaksolta ilman vertailutietoja.

Neljännesvuosittaisissa liiketoimintakatsauksissa esitetään päättyneeltä kuukaudelta edellä mainitut kuukausittaisen liiketoimintakatsauksen tiedot ja lisäksi päättyneeltä vuosineljännekseltä tilintarkastamaton tiivis tuloslaskelma ja tasetiedot sekä asiaankuuluvat vertailutiedot. Tuloslaskelman yhteydessä esitetään myös tiedot yhtiön liikevaihdon orgaanisesta kasvusta päättyneellä vuosineljänneksellä.

Kuukausittaiset liiketoimintakatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut ja osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut. Neljännesvuosittaisten liiketoimintakatsausten ajankohdat tiedotetaan osana muiden taloudellisen tiedon ajankohtien tietoja. Liiketoimintakatsauksia ei laadita IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Päivitetty tiedonantopolitiikka tulee voimaan heti. Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla https://gofore.com/sijoita .

Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 828 5886

timur.karki@gofore.com



Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

