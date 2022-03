PARANDUSTEADE BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSTE, NELJANDA KVARTALI JA 12 KUU 2021 KOHTA

English Estonian

Käesolevaga esitab Baltika korrigeeritud finantsaruande teate, lisades teate lõppu võrdlevate tabelitena bilansi ja kasumiaruande.

Baltika Grupp lõpetas neljanda kvartali 890 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 1 352 tuhat eurot. Vaatamata COVID-19 jätkuvale pandeemiale paranesid kvartali tulemused 462 tuhande euro võrra aastate võrdluses seoses Baltika Grupi tugeva fookusega püsikulude vähendamiseks, mille tulemusena vähenesid turustus- ja üldhalduskulud 694 tuhande euro võrra. Aastalõpu tulemus sisaldab 2022 aastal suletavate poodide kulude reservi summas 90 tuhat eurot, edasilükkunud tulumaksu reservi kulu 60 tuhat eurot ja varude reservi summas 100 tuhat eurot.

Grupi neljanda kvartali müügitulu oli 2 614 tuhat eurot, vähenedes 34% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil jaemüük vähenes 30% seoses 27 kaupluse sulgemise tõttu ja e-poodide müük vähenes 65%. Müügimahu vähenemise teine peamine põhjus on seotud asjaoluga, et Grupp otsustas edasise strateegiana kaubelda ainult ühe naisterõivabrändiga (uus Ivo Nikkolo) ja loobuda täielikult meeste rõivaste müügist. Lisaks kehtestati Lätis COVID-19 tõttu neljandas kvartalis täiendavaid piiranguid, mille tulemusena suleti kauplused oktoobri keskpaigast kuni novembri keskpaigani ja seejärel novembri keskpaigast kuni 21. detsembrini nädalavahetusel.

Kvartali brutokasum oli 1 671 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25% ehk 551 tuhande euro võrra (4 kv 2020: 2 222 tuhat eurot). Ettevõtte brutokasumi marginaal oli neljandas kvartalis 63,9%, mis on 8 protsendipunkti võrra kõrgem eelmise aasta neljanda kvartali marginaalist (4 kv 2020: 55,9%). Positiivne brutomarginaali kasv on tingitud sellest et Baltika Grupp müüs suuremas proportsioonis täishinnaga uusi tooteid ja vähem allahindlusega tooteid.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid neljandas kvartalis 2 289 tuhat eurot, vähenedes 23% ehk 694 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kulude vähenemine on seotud jaeturu kulude vähenemisega. Poodide sulgemistega ja muu äritegevusega seotud ühekordsed kulud olid 12 kuu jooksul summas 877 tuhat eurot. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist, mille tulemusena on peakontori turustus- ja üldhalduskulud vähenenud 240 tuhande euro võrra.

Brutokasum 12 kuu 2021 kokkuvõttes oli 6 120 tuhat eurot, eelmise aasta sama perioodi summa oli 9 676 tuhat eurot (vähenemine 36,8%) ja suurim langus oli jaanuar kuni mai kui enamus kauplused olid osa perioodist suletud seoses COVID-19 pandeemiaga. Neljanda kvartali tulemust mõjutas enim kaupluste sulgemine Läti turul. Baltika turustus- ja üldhalduskulud olid 12 kuu kokkuvõttes 9 551 tuhat eurot, vähenedes 34,5% ehk 5 036 tuhat eurot tulenevalt strateegilisest otsusest sulgeda 27 kahjumlikku kauplust kogu Baltikumis. Muu äritulu oli neljas kvartalis kokku summas 59 tuhat eurot, mis sisaldab peamiselt Läti valitsuse poolt eraldatud toetusega suletud poodide kulude katteks summas 56 tuhat eurot.

Aasta finantskulud olid summas 330 tuhat eurot ja tulumaksukulu 65 tuhat eurot seoses edasilükkunud tulumaksu reservi muutusega summas 80 tuhat eurot. Aasta puhaskahjum oli 2 900 tuhat eurot (eelmise aasta sama perioodi võrreldav summa oli 376 tuhat eurot). Lisaks olid kogu Grupi poodide sulgemistega seotud tegevuskulud ligikaudu 30% suuremad kui see, palju sai ettevõte erinevate toetusmeetmetega, mis omakorda avaldas negatiivset mõju meie aasta tulemustele hinnanguliselt 500 tuhat eurot. Eelmise aasta kasum sisaldas ühekordset saneerimise mõju summas 5 905 tuhat eurot

Baltika Grupp lõpetas aasta 614 tuhande euroga raha ja raha ekvivalentidena, kasutades aasta lõpu seisuga panga arvelduskrediiti summas 1 985 tuhat eurot (3 000 tuhat eurose limiidist). Baltika jätkab strateegia elluviimist – arendab kaasaegseid kvaliteetseid tooteid oma naistemoe brändis Ivo Nikkolo, mis on kättesaadav nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Baltika e-poes. Tugev fookus on kindlasti ka aksessuaaridel, kus lai valik kvaliteetseid tooteid on saadaval kõikides poodides.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Lisa 31.12.2021 31.12.2020

VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 3 614 1 427 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 4 696 318 Varud 5 2 491 3 467 Käibevara kokku 3 801 5 212 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 80 140 Muu pikaajaline vara 4 172 111 Materiaalne põhivara 6 855 1 218 Vara kasutusõigus 8 5 956 9 199 Immateriaalne põhivara 7 631 597 Põhivara kokku 7 694 11 265 VARA KOKKU 11 495 16 477





KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 9 364 252 Rendikohustis 8 1 692 3 127 Võlad hankijatele ja muud kohustused 10,11 2 438 3 019 Lühiajalised kohustused kokku 4 494 6 398 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 9 2 425 874 Rendikohustis 8 4 264 6 493 Pikaajalised kohustused kokku 6 689 7 367 KOHUSTUSED KOKKU 11 183 13 765 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 12 5 408 5 408 Reservid 12 4 431 3 931 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -6 627 -6 250 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -2 900 -377 OMAKAPITAL KOKKU 312 2 712 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 11 495 16 477





KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

Lisa 4 kv 2021 4 kv 2020 12k 2021 12k 2020

Müügitulu 13,14 2 614 3 978 11 770 19 480





Kliendiboonuste eraldis 11,14 0 250 0 250 Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist 2 614 4 228 11 770 19 730 Müüdud kaupade kulu 15 -943 -2 006 -5 650 -10 054 Brutokasum 1 671 2 222 6 120 9 676 Turustuskulud 16 -1 960 -2 575 -8 084 -12 234 Üldhalduskulud 17 -329 -408 -1 467 -2 353 Muud äritulud (-kulud) 18 -128 -318 926 5 442 Ärikasum (-kahjum) -746 -1 079 -2 505 531 Finantskulud 19 -79 -126 -330 -761 Kasum (-kahjum) enne maksustamist -825 -1 205 -2 835 -230 Tulumaks -65 -147 -65 -147 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -890 -1 352 -2 900 -377



Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist 20 -0,01 -0,03 -0,05 -0,01



Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist 20 -0,01 -0,03 -0,05 -0,01





Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com

Manus