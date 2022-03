CIRA lance son programme de subventions annuel de plus d’un million de dollars visant à remédier aux problèmes d’équité numérique au Canada

English French

OTTAWA, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA) a lancé aujourd’hui son plus récent appel de demandes pour financer des projets Internet communautaires au Canada. Cette année, CIRA encourage la soumission de demandes de subvention pour les projets admissibles dans le nord du Canada, dans les Prairies, au Québec et dans les Maritimes afin que le financement permette de servir des communautés traditionnellement mal desservies.



Plus d’un million de dollars en subventions seront remis à des organisations à but non lucratif, à des communautés autochtones, à des organismes de bienfaisance enregistrés ainsi qu’à des chercheurs souhaitant obtenir un financement pour des projets d’infrastructures, de cybersécurité, de littératie numérique et de leadership communautaire. Les subventions de CIRA présentent aux Canadiens l’occasion unique d’appuyer des projets permettant de remédier aux problèmes de connectivité et de compétences numériques à l’échelle locale partout au pays.

Subventions de CIRA

Les subventions de CIRA sont accordées pour la réalisation de projets liés à Internet et peuvent atteindre un montant de 100 000 $, incluant une subvention d’un montant pouvant aller jusqu’à 250 000 $.

Le programme prendra en considération les projets axés sur ses quatre secteurs de financement :

Les projets ou les recherches sur l’infrastructure visant à améliorer l’accès à Internet, sa vitesse et son abordabilité. Les outils, les recherches et les programmes de formation sur la littératie numérique pour développer les compétences numériques. Les projets ou les recherches, les outils et les formations sur la cybersécurité promouvant la sécurité en ligne. Les initiatives de leadership communautaire telles que les événements et les recherches qui impliquent les Canadiens dans des enjeux de politiques intérieures sur l’Internet.

Une priorité sera accordée aux projets qui viennent en aide aux communautés rurales, autochtones et du Nord et aux étudiants de la maternelle aux études postsecondaires.

Depuis le début du programme en 2014, CIRA a financé 185 projets grâce à 9,2 millions de dollars. Apprenez-en davantage sur la façon de soumettre une demande de subvention de CIRA en visitant le site cira.ca/fr/subventions. Les demandeurs intéressés peuvent également assister au webinaire de CIRA à l’intention des requérants, présenté en anglais le 8 mars à 13 h (HE) et en français le 9 mars à 13 h (HE).

Citation de la direction

« La pandémie nous a obligés à transposer une grande partie de notre quotidien en ligne, et il est évident que plusieurs communautés ont été laissées pour compte. Pour appuyer le travail communautaire réalisé par les Canadiens partout au pays, nous vous encourageons à soumettre des demandes pour les projets admissibles dans les régions traditionnellement mal desservies du pays, notamment le nord du Canada, les Prairies, le Québec et les Maritimes. »

– Tanya O’Callaghan, vice-présidente de l’investissement communautaire, des politiques et de la défense des intérêts

Qui peut soumettre une demande?

Les organisations reconnues comme des organismes de bienfaisance enregistrés par l’Agence du revenu du Canada;

Les organisations à but non lucratif;

Les communautés autochtones;

Les universitaires et chercheurs affiliés à une université ou à un collège canadien.

Nous encourageons les demandeurs à soumettre leur demande avant l’échéance du 13 avril à 14 h (HE)/11 h (HP).

À propos de CIRA et de ses subventions

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. L’organisation offre également un registre de qualité entreprise, ainsi que des services de DNS et de cybersécurité aux organisations partout au Canada et dans le monde. Étant une organisation à but non lucratif formée de membres, CIRA s’est fixé un objectif bien plus vaste qui repose dans la promotion d’un Internet de confiance pour les Canadiens. Une partie de chaque montant reçu pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un domaine .CA est destinée à la communauté Internet dans le cadre du Programme d’investissement communautaire de CIRA. Les subventions de CIRA représentent une de nos plus précieuses contributions à ce programme; des millions de dollars ont permis de financer des projets communautaires Internet pour répondre à des besoins en matière d’infrastructure, de littératie numérique, de cybersécurité et de leadership communautaire.