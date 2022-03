Fynske Bank A/S: Årsrapport 2021

Selskabsmeddelelse nr. 2022/03

Fynske Bank bag meget tilfredsstillende årsresultat

Fynske Bank leverede i 2021 et meget tilfredsstillende resultat på 74,1 mio. kr. før skat. Det skyldes i høj grad tilgangen af såvel nye kunder samt en stærk, eksisterende kundebase.

Hos Fynske Bank kan man se tilbage på et solidt regnskabsår i 2021.

Trods den globale COVID-19-pandemi fortsat påvirkede både aktivitetsniveau og omsætning i banken, kan Fynske Bank glæde sig over en pæn vækst i det samlede forretningsomfang på næsten 9 procent i forhold til 2020.

Årsregnskabet for 2021 viser et overskud før skat på 74,1 mio. kr. Sammenlignet med året før er der tale om en stigning fra 42,7 mio. kr.

Ifølge adm. direktør Petter Blondeau er der derfor også tale om et meget tilfredsstillende resultat.

”Vi står tilbage med et regnskab, som vi rettelig kan være stolte af i et år, hvor pandemien og de medfølgende restriktioner og indgreb igen har påvirket bankens aktivitetsniveau. Vi mærker helt naturligt, at hjælpepakkerne påvirker eksempelvis vores erhvervsudlån. Så jeg hæfter mig ved, at vi alligevel har skabt et meget tilfredsstillende resultat og ikke mindst, at vi efter nogle udfordrende år igen ser en positiv udvikling i vores udlån,” siger Petter Blondeau.

Bedste image blandt pengeinstitutter i Region Syddanmark

Fynske Banks direktør fremhæver i særdeleshed, at banken fortsætter den flotte kundetilgang fra de seneste år, og at kundebasen er præget af stor soliditet.

Samtidig topper Fynske Bank FinansWatchs og Wilkes årlige imageundersøgelse blandt pengeinstitutterne i Region Syddanmark og scorer især højt på parametrene ”god rådgivning” og ”troværdighed” i rundspørgen blandt 5000 danskere.

”Det er en særlig glæde for mig, at vi qua vores dygtige medarbejdere har det bedste image blandt pengeinstitutterne i Region Syddanmark, når man spørger danskerne. Det mærker vi bl.a. i vores løbende tilgang af nye kunder. Vores kunder er samtidig meget solide kunder. Når vi kan tilbageføre lidt mere end 23 mio. kr. på nedskrivninger er det jo netop et udtryk for, at vi har nogle fantastisk solide kunder,” fortsætter Petter Blondeau.

Fynske Bank forventer i 2022, at koncernen vil levere et overskud på mellem 40 og 50 mio. kr.

Det skyldes blandt andet en forventning om større administrationsomkostninger til IT og digitalisering samt kursreguleringer realiseret på et lavere niveau end i 2021.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501.

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S





Vedhæftede filer