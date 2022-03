Un sondage d’Allstate du Canada auprès des travailleurs canadiens révèle que la majorité d’entre eux songe à un nouvel emploi

English French

MARKHAM, Ontario, 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un récent sondage commandé par Allstate du Canada suggère que de nombreux travailleurs canadiens font le point sur leur emploi actuel et envisagent un changement. Ils pensent ainsi en dépit d’un rapport de Statistique Canada paru en janvier qui révèle que le taux de chômage au pays est proche du creux record.



Selon un sondage Léger commandé par Allstate du Canada, compagnie d’assurance (« Allstate du Canada »), 55 % des répondants qui travaillaient au Canada ont indiqué avoir songé à chercher un nouvel emploi au cours des six derniers mois. De ce nombre, 27 % ont dit y songer plusieurs fois par semaine, dont 11 % qui y songeaient tous les jours. Les membres du groupe des 18 à 34 ans étaient nettement plus nombreux à songer à chercher un nouvel emploi au cours de la période de six mois (68 %).

Lorsqu’ils cherchent un nouvel emploi, au-delà du salaire, les travailleurs canadiens qui ont répondu au sondage ont cité comme facteurs les plus importants l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (49 %), les horaires de travail flexibles (37 %) et le télétravail (22 %).

« Les résultats du sondage montrent que l’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises aujourd’hui est d’attirer et de conserver des employés qualifiés et talentueux. La COVID-19 a changé la façon dont les gens voient la vie, et les employeurs doivent s’adapter à cette nouvelle réalité, a déclaré Ryan Michel, président et chef de la direction d’Allstate du Canada. La majorité des employés d’Allstate pouvait faire du télétravail avant même la pandémie. Permettre à l’employé de choisir l’endroit où il veut travailler est essentiel pour lui assurer un accès aux outils nécessaires pour son bien-être mental et physique. »

Ryan Michel a également cité d’autres programmes importants qui ont été utiles aux employés d’Allstate Canada, notamment les journées sans réunions, les journées de bien-être, les heures d’été, les horaires de travail variables ainsi qu’une structure organisationnelle horizontale en treillis. Une telle structure favorise la collaboration et offre des occasions de perfectionnement pour faciliter l’avancement professionnel.

Le sondage Léger a également révélé que les qualités les plus importantes que recherchent les travailleurs canadiens chez la direction d’un employeur potentiel sont des communications honnêtes et ouvertes avec les employés (54 %), une attitude juste et impartiale avec les employés (40 %), la reconnaissance du rendement des employés (37 %) et le soutien (36 %).

« Allstate du Canada estime que ses employés représentent son plus grand atout. C’est pourquoi nous nous efforçons de créer un milieu où les gens peuvent s’épanouir, a déclaré le président et chef de la direction. Notre milieu est axé sur le bien-être, la collaboration, la contribution et la croissance. Cela s’applique aux employés de tous les niveaux, des gestionnaires de longue date aux employés débutants. »

À propos de la méthodologie du sondage Léger

Le sondage a été réalisé par Léger du 29 octobre au 1er novembre 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 1 554 Canadiens âgés de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Les résultats ont été pondérés en tenant compte du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, de la scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage afin d’assurer un échantillon représentatif de la population canadienne. À titre indicatif, un échantillon aléatoire de 1 554 répondants aurait une marge d’erreur de +/-2,5 % 19 fois sur 20.

À propos d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Allstate du Canada, compagnie d’assurance est un chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l’entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pendant neuf années consécutives. Allstate du Canada tient à contribuer au mieux-être des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités au moyen de partenariats avec des organismes caritatifs et de programmes misant sur la générosité de ses employés. Pour en savoir plus sur l’entreprise, visitez le www.allstate.ca. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca.

