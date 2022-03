Styrelseordförande, verkställande direktör och huvudägare avser nyttja samtliga sina teckningsoptioner av serie TO4 B i Terranet AB

English Swedish

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelseordförande, verkställande direktör och huvudägare i Bolaget avser nyttja hela sina innehav av teckningsoptioner av serie TO4 B, en investering om totalt cirka 1,9 MSEK, motsvarandes cirka 23,5 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO4 B. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO4 B pågår fram till och med den 11 mars, 2022.

Styrelseordförande, verkställande direktör och huvudägare i Bolaget avser nyttja sina TO4 B enligt följande:

Styrelseordförande, Anders Blom

Avser nyttja totalt 41 405 TO4 B, motsvarandes 23 186,80 SEK

Verkställande direktör, Göran Janson

Avser nyttja totalt 9 932 TO4 B, motsvarandes 5 561,92 SEK

Huvudägare, Maida Vale Capital AB

Avser nyttja totalt 3 310 131 TO4 B, motsvarandes 1 853 673,36 SEK

Sammanlagt avser styrelseordförande, verkställande direktör och huvudägarna i Bolaget att nyttja 3 361 468 TO4 B, motsvarandes 1 882 422,08 SEK.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 B nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 8,0 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 11 mars 2022. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 11 mars 2022. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.terranet.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4 B:

Teckningsperiod : 28 februari 2022 – 11 mars 2022

Emissionsvolym : 14 319 634 teckningsoptioner av serie TO4 B berättigar till teckning av 14 319 634

B-aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 8,0 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs : 0,56 SEK per B-aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T04 B : 9 mars 2022

Aktiekapital och u tspädning : Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 143 196,34 SEK, från 3 148 529,30 SEK, till 3 291 725,64 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 14 319 634 B-aktier, från 314 852 930 aktier (fördelat på 1 133 263 A-aktier och 313 719 667 B-aktier), till 329 172 564 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 4,35 procent av antalet aktier och cirka 4,34 procent av antalet röster.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 11 mars 2022, alternativt avyttras senast den 9 mars 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.terranet.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För med information vänligen kontakta:

Thomas Falkenberg, CFO

Tel: +46 703 360 346

E-post: thomas.falkenberg@terranet.se

Om Terranet

Terranet (Nasdaq: TERRNT-B). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar inbäddad mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 15.30 CET.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilaga