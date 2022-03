Heimon Kala Oy aktsiate võõrandamise tehingu lõpuleviimine

English Estonian

AS-i PRFoods tütarettevõtja Saaremere Kala AS-i ja Nordic Fish Oy vahel 09.02.2022 sõlmitud Heimon Kala Oy 100% aktsiate võõrandamise lepingus seatud tehingu lõpuleviimise eeltingimused on Saaremere Kala AS-i poolt täidetud ning sellega on aktsiate müügitehing lõpule viidud ehk Heimon Kala Oy aktsiad on kantud Nordic Fish Oy-le. Nimetatud eeltingimused olid ära toodud AS-i PRFoods 10.02.2022 börsiteates Heimon Kala Oy aktsiate müügilepingu sõlmimise kohta.