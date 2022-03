Årets meddelelse nr. 7

Det skal hermed meddeles, at krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest torsdag den 21. marts 2022, kl. 23.59.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Jeanette Borg på telefon +45 3118 7057 eller per e-mail j.borg@bluevision.dk.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne