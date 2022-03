UPM keskeyttää puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä sekä vaneritehtaansa toiminnan Chudovossa

English Finnish

(UPM, Helsinki, 9.3.2022 klo 9.00) – UPM keskeyttää puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä sekä UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan toistaiseksi. Yhtiö valmistelee suunnitelmaa korvaaviksi toimenpiteiksi. UPM myös kertoi 3.3.2022, että se keskeyttää toimituksensa Venäjälle.



Keskeytykset toteutetaan UPM:n paikalliset työntekijät, asiakkaat, sidosryhmät sekä Venäjän lainsäädäntö huomioiden. Kunnioitamme velvoitteitamme Venäjällä työskentelevää henkilöstöämme kohtaan. UPM:n liiketoiminnat viestivät vaikutuksista asiakkaille ja tavarantoimittajille. Seuraamme tiiviisti pakotteiden kehittymistä ja teemme uusia päätöksiä tarpeen mukaan.

Tämänpäiväinen päätös on linjassa keskeisten metsäsertifiointiorganisaatioiden FSC:n ja PEFC:n analyysien ja päätösten kanssa. Ne ovat sulkeneet Venäjältä ja Valko-Venäjältä peräisin olevan puun sertifiointijärjestelmiensä ulkopuolelle.

UPM jatkaa humanitaarisen avun ja materiaalituen tarjoamista Ukrainaan auttaakseen sodasta kärsiviä.

