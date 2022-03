Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä 9.3.2022

English Finnish

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.3.2022 KLO 18.30 (EET/EEST)

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 9.3.2022 Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi yhteensä viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen.

Hallituksen toimikausi päättyy Evli Pankki Oyj:n osittaisjakautumisen sekä Evli Pankki Oyj:n ja Fellow Finance Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä, joka on suunniteltu toteutettavaksi 2.4.2022.

Järjestäytymiskokouksessaan 9.3.2022 Evli Pankki Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi Robert Ingman ja Fredrik Hacklin. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sari Helander ja jäseneksi Henrik Andersin.

Fredrik Hacklin, Sari Helander ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

EVLI PANKKI OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com



Evli lyhyesti

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu* ja suosituin** yhteisövarainhoitaja. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa.***

Evlin hallinnoitavana on 17,5 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 118,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,4 prosenttia (31.12.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 290 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 -tutkimukset, ja Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland -tutkimukset **Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset ***SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021



Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com