ALSTOM SA: Alstom signe un contrat au Chili pour un système de signalisation, 37 rames Metropolis et 20 ans de maintenance

English French

Alstom signe un contrat au Chili pour un système de signalisation, 37 rames Metropolis et 20 ans de maintenance

Des rames Metropolis et un système de signalisation avancés pour optimiser la capacité sur la nouvelle ligne 7 du métro de Santiago

Un contrat d’environ 355 millions d’euros

9 mars 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté un contrat de 355 millions d’euros pour fournir son système de signalisation CBTC1 Urbalis ainsi que 37 rames Metropolis et 20 ans de maintenance, à Santiago du Chili. Les nouvelles rames associés au système de signalisation CBTC contribueront à optimiser la capacité, le rendement et l’efficacité de la nouvelle ligne 7 du métro de Santiago, qui devrait être inaugurée en 2027.

« Ce contrat témoigne des innovations et des technologies avancées qu’Alstom propose dans le domaine de la mobilité durable et intelligente. Nos trains et notre système de signalisation amélioreront la qualité de la mobilité au Chili, en assurant un transport fiable, sécurisé et disponible, tout en permettant à la ville de Santiago de proposer à des millions de passagers une alternative au transport routier, qui soit à la fois efficace et respectueuse de l’environnement », a déclaré Denis Girault, Directeur général d’Alstom au Chili.

Grâce à une flexibilité qui permet une multitude de configurations, la gamme de trains Metropolis d’Alstom est en service depuis plus de 20 ans à travers le monde. Chacune des 37 rames Metropolis automatiques d’une longueur de 102 m qui seront livrées pour le métro de Santiago offrira une capacité de transport pouvant atteindre 1 250 voyageurs, qui pourront profiter d’une expérience passagers améliorée. Les rames seront équipées de quatre portes latérales larges pour faciliter l’entrée et la sortie des passagers. Par ailleurs, des allées spacieuses et des intercirculations ouvertes permettront de fluidifier la circulation à bord des voitures et entre ces dernières. Les rames Metropolis de Santiago du Chili seront en outre dotées d’un système de climatisation et d’un système évolué d’information des voyageurs qui affichera les informations relatives au trajet et aux stations, tandis que des équipements de sécurité, tels que des caméras externes haute résolution et des interphones, garantiront la communication entre les passagers et le centre de contrôle, contribuant à améliorer la sécurité des usagers et des infrastructures. Alstom fabriquera ces nouvelles rames sur son site de Taubaté, au Brésil, la livraison des premières voitures étant prévue en 2025.

Pour améliorer les performances, la fiabilité et la rentabilité de la nouvelle ligne, Alstom installera son système de signalisation CBTC Urbalis sur 26 kilomètres. Le système Urbalis réduit l’intervalle entre les trains, optimisant ainsi la capacité du système, et aide à accroître l’efficacité énergétique des opérations en réduisant la consommation d’énergie de près de 20 %. Alstom intégrera également des systèmes de cybersécurité ferroviaire avancés pour améliorer la protection des systèmes de commande des trains de la ligne 7, tant pour les trains que pour la signalisation.

En cours de construction, la ligne 7 du métro de Santiago s’étendra sur 26 kilomètres et comptera 19 stations. Elle traversera sept communes : Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura et Las Condes, trois d’entre elles (Renca, Cerro Navia et Vitacura) étant pour la première fois raccordées à un système de métro. La ligne desservira une population estimée de 1,365 million de personnes. Dès que la ligne 7 sera opérationnelle, le temps de trajet entre les futurs terminus est estimé à 37 minutes, soit une réduction de 54 % par rapport au même trajet à l’heure actuelle en bus (soit environ 80 minutes). Les investissements consacrés à la ligne 7 s’élèvent à 2,528 millions de dollars.

Avec plus de 30 ans d’expertise dans les systèmes CBTC et plus de 160 lignes de métro équipées dans plus de 25 pays, Alstom est reconnu pour son leadership sur le marché des transports collectifs.

À propos des rames Metropolis

Grâce à des configurations flexibles, les rames de métro Metropolis d’Alstom répondent depuis plus de 20 ans aux différents besoins des clients du monde entier. Elles peuvent être adaptées aux infrastructures existantes et aux différents besoins de capacité : profils à petit ou grand écartement, configurations de 2 à 9 voitures, différents systèmes de tension, roues sur pneus ou en acier, systèmes entièrement automatisés ou à commande manuelle et aménagements intérieurs personnalisés. Les rames de métro Metropolis émettent un faible niveau sonore, disposent d’un haut degré de recyclabilité et d’un rendement énergétique optimisé pour réduire l’impact sur l’environnement. Plus de 30 villes ont commandé ou exploitent des rames Metropolis dans le monde, parmi lesquelles Amsterdam, Singapour, Panama, Barcelone, Paris, Riyad, Dubaï, Sydney et Montréal.

À propos d’Alstom au Chili

Avec plus de 420 collaborateurs et 7 sites, Alstom est implanté au Chili depuis 75 ans. Le groupe fournit des rames de métro, des trains régionaux, des systèmes de signalisation et des infrastructures, des services de modernisation et de maintenance à Metro de Santiago, Metro Valparaíso et Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE). À ce jour, Alstom a déjà livré les flottes NS74, NS93, AS02, NS04 et NS16 à Metro de Santiago.



Alstom™, Metropolis™ et Urbalis™ sont des marques déposées du groupe Alstom

1 Système de gestion des trains basée sur la communication, en anglais « Communication Based Train Control » (CBTC)





À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com Contacts Presse :







Siège social

Samuel MILLER - Tel.: +33 (0)6 65 47 40 14

samuel.miller@alstomgroup.com







Amérique Latine

Vinicius RIQUETO

vinicius.riqueto@alstomgroup.com







Óscar Delbene PEÑALOZA - Tél. : +56 99162 9549

oscar.delbene@b2o.cl



Relations investisseurs :



Martin VAUJOUR – Tél.: +33 (6) 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Claire LEPELLETIER – Tél.: +33 (6) 76 64 33 06

claire.lepelletier@alstomgroup.com









Pièce jointe