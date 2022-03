Cerence réinvente le plaisir universel de chanter en voiture avec Cerence Sing, propulsé par Stingray Karaoke

English French

Cerence propose une expérience de karaoké entièrement contrôlée par la voix conçue spécialement pour les conducteurs, propulsée par la technologie API et le catalogue de plus de 100 000 chansons de Stingray



VinFast devient le premier client du service, qu’il intégrera à ses modèles VF 8 et VF 9

BURLINGTON, Mass., 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cerence Inc. (NASDAQ : CRNC), le chef de file de l’intelligence artificielle pour un monde en mouvement, a annoncé aujourd’hui le lancement du service Cerence Sing propulsé par Stingray Karaoke. Cette expérience de karaoké entièrement contrôlée par la voix et conçue spécifiquement pour l’automobile permet au conducteur et aux passagers d’apprendre, de pratiquer et d’interpréter leurs chansons préférées en toute sécurité lors de leurs déplacements. En vertu d’un nouveau partenariat stratégique, VinFast deviendra le premier constructeur automobile à inclure Cerence Sing aux services connectés de ses modèles VF 8 et VF 9, actuellement en phase de réservation à l’échelle mondiale. Cette intégration vise à améliorer l’expérience de conduite et à faire des véhicules électriques VinFast les parfaits alliés du quotidien des conducteurs.

Contrairement aux autres produits de karaoké pour véhicules, Cerence Sing propose une expérience de chant ludique et interactive qui met l’accent sur la sécurité. Intégré directement à l’autoradio et au système de commande vocale du véhicule, Cerence Sing offre au conducteur et aux passagers un accès complet, entièrement contrôlé par la voix, au catalogue de plus de 100 000 chansons de karaoké populaires dans plus de 12 langues de Stingray Karaoke. Ce volet du service est assuré par le Groupe Stingray inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie reconnu pour la qualité de son catalogue et de ses services de karaoké. Cerence Sing est offert en deux modes :

Le mode conducteur est contrôlé à 100 % par la voix, ce qui permet au conducteur de trouver, d’apprendre et de pratiquer ses chansons préférées grâce à la diffusion audio des paroles et d’astuces par l’assistant vocal de son véhicule. L’absence de distraction visuelle signifie que le conducteur n’est jamais tenté de quitter la route des yeux.

est contrôlé à 100 % par la voix, ce qui permet au conducteur de trouver, d’apprendre et de pratiquer ses chansons préférées grâce à la diffusion audio des paroles et d’astuces par l’assistant vocal de son véhicule. L’absence de distraction visuelle signifie que le conducteur n’est jamais tenté de quitter la route des yeux. Proposé uniquement lorsque la situation est sécuritaire, le mode classique comprend la diffusion vidéo sur l’autoradio du véhicule, qui offre aux passagers une expérience de karaoké commune plus traditionnelle. Ils peuvent parcourir le catalogue et sélectionner des chansons à l’aide de leur voix ou de l’écran tactile, et activer l’affichage des paroles, des repères visuels et des arrière-plans vidéo pour profiter d’une expérience encore plus complète.

Les constructeurs automobiles peuvent également bonifier l’expérience en tirant parti des fonctionnalités avancées du portefeuille Cerence, notamment l’intelligence artificielle audio qui permet au conducteur et aux passagers d’écouter leur performance sur le système sonore du véhicule en temps réel, et de tester différents effets spéciaux qui donnent à leur voix une toute nouvelle sonorité.

« Depuis toujours, les gens adorent chanter en voiture. Des études menées auprès de nos usagers soulignent un réel désir de profiter de technologies qui rendent ce passe-temps intemporel encore plus amusant. C’est précisément ce que propose Cerence Sing en partenariat avec Stingray Karaoke : une expérience de chant à commande vocale centrée sur le conducteur sans égal sur le marché », explique Stefan Ortmanns, chef de la direction de Cerence. « Nous sommes emballés de proposer cette activité universellement appréciée aux automobilistes – d’abord en partenariat avec VinFast – dans un format combinant convivialité, sécurité et plaisir grâce à son intelligence artificielle et à sa technologie vocale innovantes et évoluées. »

Cerence Sing procure aux constructeurs automobiles une solution de bout en bout clé en main tirant profit de la plateforme infonuagique et de l’intelligence artificielle audio et conversationnelle de Cerence, combinées au contenu musical, aux visuels et aux API inégalés de Stingray. Les fabricants d’équipement d’origine peuvent personnaliser l’interface utilisateur pour mettre sur pied une expérience de karaoké unique soutenue par la puissance conjointe de Cerence et de Stingray.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Cerence pour faire découvrir cette nouvelle fonctionnalité des plus amusantes aux conducteurs de véhicules VinFast du monde entier », déclare Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et chef de la direction internationale de VinFast. « VinFast aspire à améliorer sans cesse l’expérience de ses utilisateurs. C’est pourquoi nous développons et déployons constamment de nouvelles technologies de divertissement innovantes qui transforment les véhicules électriques en véritables alliés de notre quotidien. L’intégration de Cerence Sing, qui sera d’abord faite sur les modèles VF 8 et VF 9, nous rapproche de notre objectif : créer une expérience de conduite des plus agréables tout en assurant la sécurité et le confort des occupants lors de chaque trajet. »

« Les conducteurs d’aujourd’hui sont à la recherche de nouvelles expériences de divertissement à bord, comme le karaoké », croit Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Nous sommes emballés de permettre à Cerence de proposer le populaire service Stingray Karaoke aux constructeurs automobiles du monde entier. »

Pour en savoir plus sur Cerence Sing, visionnez cette vidéo et visitez le www.cerence.com/cerence-products/beyond-voice. Pour en savoir plus sur Cerence, visitez le cerence.com et suivez l’entreprise sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Cerence Inc.

Cerence (NASDAQ : CRNC) est un chef de file mondial des expériences uniques et engageantes destinées au monde de la mobilité. Partenaire innovant des plus importants constructeurs automobiles et fabricants d’équipement d’origine au monde, Cerence propulse le futur de la mobilité connectée grâce à ses interactions puissantes et intuitives entre l’humain et les voitures, les véhicules à deux roues et même les ascenseurs. Forte de plus de 20 ans de savoir-faire, Cerence a intégré à plus de 400 millions de véhicules ses technologies faisant le pont entre la vie numérique des consommateurs et leurs parcours quotidiens. Qu’il s’agisse de voitures connectées, de conduite autonome, de véhicules électriques ou de bâtiments intelligents, Cerence trace la voie de l’avenir. Pour en savoir plus, visitez le www.cerence.com.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com

