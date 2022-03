Résultats annuels 2021 de Groupama

English French

Chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros (+7,5%)

Forte progression de l’assurance de la personne, portée par les excellentes performances de la branche épargne-retraite individuelle en France, notamment en UC (+47,1%)

Croissance soutenue de l’activité dans les filiales internationales (+8,4%) tant en assurance de la personne qu’en assurance de biens et responsabilité

Résultat net de 493 millions d’euros (+178,5%)

Hausse du résultat opérationnel économique à 461 millions d’euros (+50,7%), portée par l’activité vie

Ratio combiné non-vie de 98,3%, en ligne avec nos objectifs

Ratio de solvabilité sans mesure transitoire de 183%

Un ratio de solvabilité de 271% avec mesure transitoire

Des fonds propres IFRS de 10, 7 milliards d’euros

« Groupama affiche en 2021 une belle croissance sur toutes ses lignes d’activité, en France et à l’International et nos résultats, opérationnel comme résultat net, sont élevés et dépassent leur niveau d’avant crise sanitaire. Nous avons continué également à renforcer la solvabilité du groupe et avons démontré notre flexibilité financière, émettant avec succès nos premières obligations vertes. » a déclaré Thierry Martel, Directeur général de Groupama Assurances Mutuelles.

« L'année 2021 a montré une nouvelle fois la force du modèle mutualiste de Groupama avec des résultats annuels très satisfaisants dans un environnement pourtant fluctuant. Cette année comptera aussi grâce aux travaux menés de concert avec les pouvoirs publics et qui ont donné une nouvelle dimension à l'assurance climatique agricole en France. Le groupe reste naturellement mobilisé et vigilant à l'égard de la situation en Ukraine ainsi que de ses conséquences macro-économiques mondiales. » a ajouté Jean-Yves Dagès, Président du conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles.

Paris, le 11 mars 2022 - Le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni le 10 mars 2022, sous la présidence de Jean-Yves Dagès, a arrêté les comptes combinés du Groupe pour l’exercice 2021.

Activité

Au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 15,5 milliards d’euros, en forte hausse (+7,5%) par rapport au 31 décembre 2020.

L’activité est en progression tant en assurance de la personne (+10,6%) où le groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,8 milliards d’euros au 31 décembre 2021, qu’en assurance de biens et responsabilité (+4,0%) avec un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros.

Chiffre d’affaires combiné de Groupama au 31 décembre 2021

en millions d’euros 31/12/2021 Evolution constante (en %) Assurance de biens et responsabilité 7 483 +4,0% Assurance de la personne 7 755 +10,6 % Activités financières 240 +26,9 % TOTAL GROUPE 15 477 +7,5 %

En France



Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 31 décembre 2021 s’établit à 12,9 milliards d’euros, en hausse de +7,1% par rapport au 31 décembre 2020.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 5,8 milliards d’euros au 31 décembre 2021, en croissance de +2,6% par rapport à 2020. L’assurance des particuliers et professionnels s’inscrit en hausse de +1,7% à 3,4 milliards d’euros. Cette progression est portée par la croissance des branches automobile de tourisme (+1,7% à 1,6 milliard d’euros), risques professionnels (+4,2% à 443 millions d’euros) et habitation (+0,5% à 1,1 milliard d’euros). L’assurance aux entreprises et collectivités (1,0 milliard d’euros) augmente quant à elle de +7,3%, tirée par les bonnes performances des branches flottes (+3,8%) et dommages aux biens des entreprises et collectivités (+10,9%). La croissance de la branche métiers agricoles (+2,5%) s’explique principalement par l’effet des réductions de primes accordées en 2020 en lien avec la crise sanitaire.

En assurance de la personne, le chiffre d’affaires est en forte hausse (+11,1%) à 7,0 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires vie et capitalisation du groupe en France progresse de +20,4%. Cette évolution est principalement liée à la croissance de l’activité en épargne individuelle (+36,9%), notamment sur les supports UC (+32%), ainsi qu’à l’activité en épargne retraite individuelle qui bénéficie du succès du produit PERIN avec une croissance sur les supports UC de +85,7%. Après prise en compte des arbitrages des fonds euros vers UC, des transferts Fourgous et de la collecte nette en unités de compte, le taux de provisions mathématiques en épargne individuelle en UC est de 31,9% contre 28,8% au 31 décembre 2020.

Le chiffre d’affaires santé et dommages corporels au 31 décembre 2021 augmente de +3,6% par rapport à la période précédente, porté par les hausses de l’assurance santé (+2,7%) et des acceptations collectives (+13,0%).

A l’international



Au 31 décembre 2021, l’activité atteint 2,4 milliards d’euros, en progression de +8,4% à périmètre et taux de change constants par rapport au 31 décembre 2020.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 1,6 milliard d’euros au 31 décembre 2021, en augmentation de +9,4% par rapport à la période précédente. Cette forte croissance est portée par la branche automobile de tourisme (+10,1%) qui progresse dans la plupart des pays et particulièrement en Roumanie, qui bénéficie de la défaillance d’un concurrent majeur. Les bonnes performances de la branche dommages aux entreprises et collectivités (+14,7%) notamment en Italie, Turquie, Hongrie et Roumanie sont également à souligner.

En assurance de la personne, le chiffre d’affaires progresse de +6,1% à 736 millions d’euros. La branche assurance de la personne individuelle augmente de +4,9% sous l’effet de la croissance enregistrée en épargne-retraite individuelle (+2,8%), principalement en Hongrie. L’assurance de la personne collective se développe de +14,3%, portée par la croissance des branches retraite collective (+12,0%) et santé collective (+21,3%), notamment en Grèce et en Roumanie.

Activités financières



Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 233 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 6 millions d’euros.

Les encours sous gestion de Groupama Asset Management s’élèvent à 117,2 milliards d’euros au 31 décembre 2021, dont 28,4% pour le compte de clients externes.

Résultats

Le résultat opérationnel économique du groupe s’élève à 461 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 306 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Il intègre le résultat opérationnel économique de l’assurance à hauteur de 467 millions d’euros en 2021, en progression de +119 millions d’euros par rapport à 2020.

En assurance de la personne, le résultat opérationnel économique s’élève à 319 millions d’euros en 2021 contre 206 millions d’euros en 2020. Cette évolution provient principalement de l’activité en France qui, d’une part, enregistre cette année une nette croissance de ses résultats techniques notamment en épargne retraite et qui, d’autre part, avait été fortement affectée en 2020 en assurances collectives par le contexte de crise sanitaire.

En assurance de biens et responsabilité, le résultat opérationnel économique progresse légèrement et s’élève à 148 millions d’euros contre 142 millions d’euros au 31 décembre 2020. Le ratio combiné non-vie s’établit à 98,3% en 2021 contre 98,7% en 2020. L’année 2021 en France a été marquée par une forte sinistralité climatique sur le premier semestre (gel sur récoltes début avril, orages et inondations du 16 au 29 juin) mais en revanche par un poids des autres périls (sécheresse, tempête) inférieurs à celui des années précédentes. La charge de sinistres graves quant à elle est inférieure à celle de l’exercice 2020 qui intégrait des pertes d’exploitation liées à la pandémie.

Les charges d’exploitation sont maitrisées avec un ratio de 27,8%, stable par rapport à 2020.

Le résultat opérationnel économique des activités financières représente un profit de +62 millions d’euros et l’activité holding du groupe affiche un résultat opérationnel économique de -68 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net comprend des éléments non récurrents pour +32 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre -129 millions d’euros au 31 décembre 2020. Cette évolution provient principalement, d’une part, de la progression de la marge financière non récurrente (+42 millions d’euros) liée à la hausse des plus-values réalisées ainsi qu’aux variations de juste valeur des actifs, et d’autre part, de l’absence de dépréciation d’écart d’acquisition en 2021.

Au global, le résultat net du groupe s’élève à 493 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 177 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Bilan

Les fonds propres IFRS du groupe s’élèvent à 10,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Ils intègrent notamment les certificats mutualistes émis par Groupama depuis fin 2015 pour 638 millions d’euros.

Les dettes subordonnées classées en dettes de financement atteignent 2 132 millions d’euros en 2021, et intègrent la première émission par le Groupe en juillet 2021 d’obligations vertes subordonnées pour un montant total de 500 millions d’euros.

Les placements d’assurance s’élèvent à 91,7 milliards d’euros en 2021 contre 92,4 milliards d’euros en 2020. Les plus-values latentes du groupe s’élèvent à 9,9 milliards d’euros au 31 décembre 2021, dont 6,0 milliards d’euros sur les obligations, 1,6 milliard d’euros sur les actions et 2,3 milliards d’euros sur les actifs immobiliers.

Au 31 décembre 2021, le taux de couverture Solvabilité 2, sans mesure transitoire sur les provisions techniques, est de 183%. La hausse du taux de couverture de 31 points par rapport à fin 2020 provient principalement du résultat 2021, de l’émission d’obligations vertes subordonnées et de l’évolution des conditions de marchés financiers. Le ratio intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques, autorisée par l’ACPR, s’élève à 271%.

La solidité financière du Groupe est soulignée par Fitch Ratings qui a maintenu la notation de Groupama à 'A' et réhaussé la perspective à 'Positive' le 21 juin 2021.

Annexe - Chiffres clés Groupama



/ Chiffre d’affaires

2020 2021 2021/2020 CA réel CA Proforma* CA réel Variation ** en millions d'euros en % > FRANCE 12 011 12 011 12 860 +7,1% Assurance de la personne 6 319 6 319 7 019 +11,1% Assurance de biens et responsabilité 5 692 5 692 5 842 +2,6% > INTERNATIONAL & Outre-mer 2 245 2 194 2 377 +8,4% Assurance de la personne 705 693 736 +6,1% Assurance de biens et responsabilité 1 540 1 500 1 641 +9 ,4% TOTAL ASSURANCE 14 256 14 205 15 237 +7,3% ACTIVITES FINANCIERES ET BANCAIRES 189 189 240 +26,9% TOTAL 14 445 14 394 15 477 +7,5%

* à données comparables

** variation à périmètre et change constants

/ Résultat opérationnel économique*

en millions d'euros 2020 2021 Variation 2021/2020 Assurance France 326 426 +100 Assurance International 23 41 +18 Activités financières 43 62 +19 Holdings -86 -68 +18 TOTAL 306 461 +155

* Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d'IS, les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’IS) et les charges de financement externe.

/ Résultat net

2020 2021 Variation 2021/2020 en millions d'euros Résultat opérationnel économique 306 461 +155 Plus-values réalisées nettes* 118 135 +17 Dotations aux provisions pour dépréciation à caractère durable nettes* -32 -20 +12 Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur* 45 58 +13 Charges de financement -49 -53 -3 Dépréciation des goodwill -125 0 +125 Autres charges et produits -85 -89 -4 Résultat net 177 493 +315

* montants nets de PB et IS

Contribution des activités au résultat net combiné

en millions d'euros 2020 2021 Assurance et services France 294 406 Assurance filiales internationales 11 42 Activités financières -8 62 Holdings et autres -120 -17 Résultat net 177 493





/ Bilan

en millions d'euros 2020 2021 Fonds propres comptables part du groupe 10 704 10 659 Titres subordonnés 2 729 3 231 - classés en instrument de capitaux propres 1 099 1 099 - classés en « Dettes de financement » 1 632 2 132 Plus-values latentes brutes 11 788 9 886 Total bilan 104 702 104 469





/ Principaux ratios

2020 2021 Ratio combiné net non-vie 98,7% 98,3% Ratio d’endettement * 25,8% 27,8% Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire) 244% 271% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire) 152% 183%

* ratio calculé selon la méthode retenue par notre agence de notation

F/Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A Positive

* Insurer Financial Strength" (IFS)

