11 mars 2022

Johan Dahlberg tillträder som ny CFO för Arcoma AB

Johan Dahlberg tillträder som ny CFO för Arcoma AB från och med 17 maj 2022. Johan har en magisterexamen från Lunds Universitet och erfarenhet av flertalet roller inom ekonomi, såsom Business Controller, Accounting Manager och Finance Manager. Närmast kommer han från en verksamhetsnära roll på BIMobject där han främst arbetat med affärsuppföljning. Innan BIMobject har Johan arbetat sju år på Qlik, ett framstående företag inom Business Intelligence, bland annat i rollen som Finance Manager för Qliks nordiska säljbolag.

”Jag är mycket glad över att välkomna Johan till Arcoma och har stora förväntningar på vad hans person och kompetens kommer att bidra med. Vi tackar Carina Kenneman som agerat som interim CFO under rekryteringen av vår ordinarie CFO.”, säger Sanna Rydberg, VD, Arcoma.









Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

