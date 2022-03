KBC Groep: Wijziging in Raad van Bestuur KBC Groep

English Dutch French

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* - Bekendmaking van Voorwetenschap

Brussel, 18 maart 2022 (8 uur CET)

Wijziging in Raad van Bestuur

KBC Groep.

Op advies van het benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur beslist om mevrouw Alicia Reyes Revuelta voor te dragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als nieuwe niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de Raad van Bestuur van KBC Groep en lid van het Auditcomité en het Remuneratiecomité van KBC Groep. Mevrouw Reyes Revuelta zal mevrouw Júlia Király vervangen die op 2 november 2021 te kennen gaf dat zij om persoonlijke redenen haar mandaat als bestuurder wenste neer te leggen.

De benoeming van mevrouw Alicia Reyes Revuelta is afhankelijk van de goedkeuring door de Europese Centrale Bank.

Mevrouw Alicia Reyes Revuelta heeft meer dan 26 jaar ervaring in Investment Banking en Private Equity met een sterke staat van dienst in het managen van wereldwijde ondernemingen.

Zij is momenteel onafhankelijk bestuurder van Ferrovial (IBEX-9) en Banco Sabadell (IBEX-25). Alicia was tot voor kort Chief Executive Officer van Wells Fargo Securities voor EMEA, een functie die zij sinds 2016 bekleedde. Alicia gaf leiding aan de Markets businesses (Equities, Credit en ABS, FX en Rates Sales and Trading), Investment Banking Division activiteiten (DCM, ECM en M&A) en Structured Lending (waaronder ABS en CDO warehouse lines en Fund Financing) en was verantwoordelijk voor alle Securities gereguleerde juridische entiteiten in EMEA voor Wells Fargo.

Voordien was Alicia partner bij Olympo Capital, een private-equitybedrijf, en daarvoor werkte ze acht jaar bij Barclays Capital in verschillende leidinggevende functies, waaronder Head of Distribution voor Iberia en afsluitend als Global Head of Structuring FIG IBD, Global Head of Insurance Solutions en Strategic Equity Derivatives. Alicia heeft eerder ook gewerkt voor Bear Stearns als Country Manager voor Spanje en Portugal, Chief Investment and Financial Officer bij Telvent, een risicokapitaalfonds dat zich richt op TMT en begon haar carrière als medewerkster in Derivaten bij Deutsche Bank.

Alicia studeerde af aan het ICADE in Madrid met een PhD in kwantitatieve methoden en financiële markten (proefschrift over kredietrisicomodellering - Summa cum laude) en een dubbele graad in rechten, economie en bedrijfskunde (1996). Momenteel is zij Fellow Professor in het Institute of Finance and Technology MSc programma over Digital Banking aan de Faculteit Civil Engineering (University College London). In 2016 werd Alicia opgenomen in The Female FTSE Board Report (Cranfield): “100 Women to Watch”. Ze is Trustee bij Fareshare, de grootste liefdadigheidsinstelling in het Verenigd Koninkrijk die honger bestrijdt, en medeoprichter van “10 Million Women”, een sociale onderneming die kansarme vrouwen helpt om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

Koenraad Debackere, Voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, lichtte de aankondiging van vandaag als volgt toe: "Ik ben verheugd mevrouw Alicia Reyes Revuelta in de Raad van Bestuur te verwelkomen. Ik ben ervan overtuigd dat haar ruime ervaring in de internationale financiële sector en markten, haar grondige kennis van economische zaken en haar maatschappelijke betrokkenheid haar in staat zullen stellen een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van KBC."

