Meddelelse nr. 6 – 2022

til Nasdaq Copenhagen

Den 21. marts 2022





Beslutning om gennemførelse af aktiesplit i Brødrene A & O Johansen A/S i forholdet 1:10

Brødrene A & O Johansens ordinære generalforsamling har den 18. marts 2022 godkendt en ændring af B-aktiernes stykstørrelse fra DKK 10,00 til DKK 1,00 eller multipla deraf. Ændringen gør det muligt for selskabets bestyrelse at gennemføre et aktiesplit uden at ændre på den underliggende værdi af selskabet.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at gennemføre et aktiesplit i forholdet 1:10. Ved aktiesplittet vil hver eksisterende B-aktie på nominelt DKK 10,00 blive opdelt i ti nye B-aktier på nominelt DKK 1,00, således at selskabets B-aktiekapital på nominelt DKK 22.360.000 fremadrettet vil være fordelt på 22.360.000 B-aktier á nominelt DKK 1,00, som hver giver én stemme.

Planen for gennemførelse af aktiesplittet er som følger:

25. marts 2022: Sidste noteringsdag på Nasdaq Copenhagen via fondskode DK0060803831

28. marts 2022: Første handelsdag på Nasdaq Copenhagen via den nye fondskode ISIN DK0061686714

29. marts 2022: B-aktien skifter fondskode og stykstørrelse hos VP Securities A/S (Euronext Securities).





Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen

Vedhæftet fil