Une nouvelle œuvre d’art commémorative à Québec rendra hommage aux victimes québécoises de la conduite avec capacités affaiblies

English French

QUÉBEC, 21 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la conduite avec facultés affaiblies, MADD Canada a annoncé aujourd’hui qu’une œuvre d’art commémorative en hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies sera installée à l’intérieur des limites du Parc de l’Amérique latine, bien qu’à l’une des extrémités.



L’œuvre commémorative, accueillie par la Commission de la capitale nationale du Québec, consiste en trois colonnes translucides sises sur des blocs de granite formant une ligne brisée. Cette ligne brisée veut rappeler le trajet interrompu par une collision routière et la vie brisée de toutes les personnes touchées par la conduite avec capacités affaiblies. Les noms des victimes du Québec seront gravés sur les colonnes.

« Cette œuvre sera un hommage permanent et touchant à toutes les victimes innocentes qui ont été arrachées à leur famille et à leur communauté par ce crime insensé, a déclaré Marie Claude Morin, responsable régionale et responsable des services aux victimes pour le Québec de MADD Canada. Elle sera un symbole puissant des terribles conséquences de la conduite avec capacités affaiblies et, c’est notre souhait le plus sincère, elle aidera à prévenir d’autres morts entièrement évitables. »

Le concept de l’œuvre d’art commémorative a été dévoilé aujourd’hui lors d’une conférence de presse devant les médias et les membres de familles éprouvées par la conduite avec capacités affaiblies. Parmi les invités spéciaux, notons Odette Lachance et Éric Dion dont les efforts à la mémoire de Thomas Ratté - le fils d’Odette et le filleul d’Éric fauché par un conducteur aux capacités affaiblies en 2018 - ont fait de ce projet à Québec une réalité.

« Cette œuvre commémorative provinciale est d’une importance immense, évidemment pour toutes les familles concernées mais également pour chacun de nous, a ajouté Odette Lachance. Nous nous souviendrons pour toujours de nos êtres chers, ceux et celles qui ont dû payer de leur vie pour qu’enfin les gens prennent conscience et changent leur comportement. En regardant cet hommage provincial, nous ne pourrons que constater l’ampleur de toute la souffrance qui aurait pu être évitée. Ce monument attestera davantage de l’importance de prendre la bonne décision. Combien de vie perdue et sacrifiée faut-il encore inscrire? »

Les deux pères des familles ayant perdus des êtres chers dans la tragique collision de Beauport, en septembre 2021, étaient également présents au nom de leurs disparus. Dominic Lemieux a perdu son épouse Shellie Fletcher-Lemieux, sa fille Emma Lemieux, 10 ans, et son beau-père James Fletcher. Daniel Fortin a également perdu son fils Jackson Fortin, 14 ans, le fils aîné de Shellie Fletcher-Lemieux. En raison des actions d’un récidiviste de la conduite avec capacités affaiblies, deux familles ont été décimées. Malgré le chagrin et la colère, les membres des deux familles et leurs amis ont contribué à une levée de fonds pour MADD Canada par le biais d’une campagne GoFundMe et de dons corporatifs. Les pères ont présenté un chèque de 50 000 $ à MADD Canada lors de la conférence de presse. Les fonds seront affectés aux services aux victimes de MADD Canada au Québec et la construction de l’œuvre commémorative à Québec.

Toute famille ayant perdu un être cher au Québec en raison de la conduite avec capacités affaiblies qui souhaiterait ajouter son nom à l’œuvre commémorative est priée de communiquer avec Marie Claude Morin au 1-877-392-6233 ou mcmorin@madd.ca .

L’œuvre d’art commémorative sera construite au printemps et le dévoilement aura lieu lors d’une cérémonie spéciale en juin prochain. Par la suite, une cérémonie annuelle sera organisée et d’autres noms seront ajoutés s’il y a lieu.

MADD Canada a instauré des monuments provinciaux à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Des discussions sont en cours pour l’installation d’autres monument en Colombie-Britannique, en Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui est dirigé par des bénévoles. La mission de MADD Canada est de mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et de soutenir les victimes de ce crime violent. L’organisme est doté d’un conseil d’administration national qui représente des membres de toutes les régions du Canada. Le bureau national de MADD Canada est situé à Oakville, en Ontario.