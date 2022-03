L’aide de la Croix-Rouge parvient en Ukraine et dans les pays voisins

English French

OTTAWA, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne tient à remercier les Canadiens et Canadiennes d’avoir donné si généreusement au profit du Fonds de secours : Crise en Ukraine. En date du 21 mars, les dons canadiens s’élevaient à 119 millions de dollars. Ce montant comprend les 30 millions de dollars versés par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme de jumelage de dons. Ces fonds permettent à la Croix-Rouge d’offrir une aide directe aux personnes touchées par le conflit en Ukraine.



À ce jour, la Croix-Rouge canadienne a déjà versé 82,5 millions de ce montant en appui à l’intervention internationale de la Croix-Rouge. Près des deux tiers de cette somme permettront de venir en aide aux gens en Ukraine, tandis que l’autre tiers ira aux personnes déplacées dans les pays voisins. Grâce à ces fonds, nous offrons une aide d’urgence neutre et impartiale qui prend notamment la forme de fournitures médicales essentielles, de soutien psychosocial, de denrées alimentaires, d’eau potable, de vêtements, d’hébergement, d’articles d’hygiène personnelle, de combustible et d’autres articles d’urgence. La Croix-Rouge canadienne a également dépêché neuf spécialistes humanitaires du Canada pour soutenir les opérations du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la région, en plus de mobiliser du personnel prêt à intervenir au besoin.

« Nous remercions la population et le gouvernement du Canada pour leur appui envers la Croix-Rouge. C’est grâce à eux que nous pouvons aider directement les personnes restées en Ukraine ou déplacées dans les pays voisins, explique Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne. Les dons en argent permettent à la Croix-Rouge d’offrir du matériel d’urgence et de l’aide aux gens durement touchés par les répercussions du conflit en Ukraine. La Croix-Rouge continuera à répondre aux besoins immédiats et à venir dans la région touchée. »

La force du Mouvement repose sur sa capacité à mobiliser directement au sein des Sociétés nationales locales du personnel, de l’équipement et des fournitures essentielles pour porter secours aux personnes touchées par des urgences partout dans le monde. La Croix-Rouge était déjà sur le terrain en Ukraine avant l’aggravation du conflit. Nous avons distribué dans tout le pays 400 tonnes de matériel d’aide humanitaire, y compris des vivres, de la literie, des couvertures, des tentes, de l’eau potable et des articles d’hygiène, et aidé près de 700 000 personnes déplacées à ce jour. Nous resterons sur place pour apporter une aide d’urgence vitale à la population en Ukraine, ainsi que dans les pays avoisinants, où plus de deux millions de personnes ont trouvé refuge.

À ce jour :

Les dons versés au profit du Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine totalisent 119 millions de dollars. Cette somme comprend les 30 millions de dollars provenant du programme du jumelage des dons du gouvernement du Canada.

La Croix-Rouge canadienne a versé 82,5 millions de dollars pour appuyer l’intervention du Mouvement.

La Croix-Rouge a distribué plus de 400 tonnes de matériel humanitaire en Ukraine.

À ce jour, les équipes de la Croix-Rouge ont aidé près de 700 000 personnes déplacées dans la région.

Au total, 31 000 articles de secours (couvertures, bâches, articles de cuisine, etc.) ont été envoyés du Canada pour aider les personnes touchées.

Neuf membres du personnel humanitaire de la Croix-Rouge canadienne se joindront 88 autres spécialistes internationaux mobilisés pour soutenir l’intervention du Mouvement dans la région.

La neutralité et l’impartialité de la Croix-Rouge lui permettent d’offrir une aide humanitaire aux personnes touchées en Ukraine et dans les pays limitrophes.



Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent offrir leur soutien sont invités à faire un don au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine.

En visitant le www.croixrouge.ca ;

; En composant le 1 800 418-1111 ;

; En textant UKRAINE au numéro 20222 pour faire un don de 10 $.



(Veuillez noter que des reçus fiscaux aux fins de l’impôt canadien ne seront remis que pour les dons versés à des organismes de bienfaisance canadiens.)

