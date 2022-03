Sovintoesitys UPM:n selluliiketoiminnan työehtosopimusneuvotteluissa

English Finnish

(UPM, Helsinki, 22.3.2022 klo 16.35) – Sovittelija Leo Suomaa on antanut sovintoesityksen UPM:n selluliiketoiminnan ja Paperiliiton välisissä työehtosopimusneuvotteluissa. Sovittelija on pyytänyt osapuolia vastaamaan sovintoesitykseen 14. huhtikuuta 2022 klo 10.00 mennessä.



Sovittelut UPM:n muiden liiketoiminta-alueiden ja Paperiliiton kanssa jatkuvat harkinta-ajan kestäessä. Paperiliitto on myös ilmoittanut, että se hyväksyy nyt rinnakkaiset neuvottelut. Aiemmin se on edellyttänyt, että neuvottelut käydään yksi liiketoiminta kerrallaan.

”Olen tyytyväinen, että neuvotteluissa on päästy vaiheeseen, jossa sovittelija on nähnyt sovintoesityksen antamisen mahdolliseksi. Olen toiveikas sopimuksen syntymisen suhteen ja toivon, että pääsemme käynnistämään tehtaat mahdollisimman pian”, sanoo UPM Pulp Suomen tuotantojohtaja Juha Kääriäinen, joka on toiminut UPM selluliiketoiminnan pääneuvottelijana.

