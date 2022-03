Forløb af ordinær generalforsamling 23. marts 2022

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE nr. 12 - 23. marts 2022

DFDS A/S afholdt tidligere i dag selskabets ordinære generalforsamling.



Årsrapporten for 2021 blev godkendt og decharge besluttet for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud blev godkendt, herunder en beslutning om at betale et udbytte på DKK 4,00 pr. aktie. Det er endvidere bestyrelsens hensigt at betale et ekstraordinært udbytte på DKK 4,00 pr. aktie i august 2022 i henhold til bemyndigelse tidligere vedtaget af generalforsamlingen.

Vederlagsrapporten for 2021 blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlem/-formand Claus V. Hemmingsen, Direktør Klaus Nyborg, Team Leader Jill Lauritzen Melby, Executive Vice President og CFO Anders Götzsche samt Direktør Dirk Reich blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Minna Aila, Senior Vice President, Neste Corporation, blev valgt til bestyrelsen, hvor hun erstatter Marianne Dahl, Managing Director & Partner, der ikke genopstillede.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsens forslag blev alle vedtaget, som foreslået i indkaldelsen:

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2022

Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier.

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Claus V. Hemmingsen valgt som formand og Klaus Nyborg blev valgt som næstformand.

Der fremkom ikke andre væsentlige oplysninger på generalforsamlingen.





Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.





