Les bailleurs de fonds canadiens ressentent l’urgence de combler le fossé numérique

English French

OTTAWA, 24 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À une époque où les Canadiens comptent plus que jamais sur l’accès à Internet pour le travail, les études et les loisirs, plusieurs d’entre eux n’ont toujours pas la vitesse et les compétences nécessaires pour participer à notre monde de plus en plus numérique. Un nouveau rapport de CIRA intitulé En quête de connexion : Bailleurs de fonds et équité numérique au Canada montre que les bailleurs de fonds canadiens ressentent l’urgence de s’attaquer aux inégalités numériques du pays.

Fondée sur des entretiens approfondis avec 20 leaders de la communauté philanthropique canadienne, l’étude révèle que même si, au cours de l’histoire, les bailleurs de fonds n’ont pas accordé la priorité à la réduction de la fracture numérique du Canada, ils conviennent maintenant qu’il s’agit d’une priorité. Pendant la pandémie, les bailleurs de fonds ont déclaré avoir été inondés de demandes de connectivité et d’outils numériques et ont constaté de visu à quel point la fracture numérique du Canada ralentit leurs efforts pour engager les Canadiens sur des questions sociales urgentes comme les changements climatiques ou la justice raciale.

« La fracture numérique freine les communautés et ralentit leurs progrès. En tant que bailleurs de fonds, nous devons nous assurer d’être conscients de l’équité numérique et y porter une attention particulière », déclare Jehad Aliweiwi, directeur général de la Fondation Laidlaw. « Cela doit devenir une lentille à travers laquelle nous évaluons tout. »

Des recherches précédentes ont révélé que le financement de l’équité numérique était limité et En quête de connexion montre que les bailleurs de fonds croient qu’un changement est nécessaire. Alors que la plupart n’ont pas encore mis en place des ressources dédiées, le rapport présente des recommandations concrètes pour attirer de nouveaux bailleurs de fonds et augmenter les ressources offertes pour les projets de développement numérique.

Rapport complet

https://www.cira.ca/fr/resources/community-investment-program/rapport/en-quete-de-connexion-bailleurs-de-fonds-et-equite

Principales constatations

Une analyse du secteur du financement des dix dernières années montre que les bailleurs de fonds n’ont pas accordé la priorité au développement numérique.

La pandémie a forcé les bailleurs de fonds à faire face aux défis de l’équité numérique. Ils conviennent maintenant que c’est une priorité, bien que leur niveau d’engagement varie.

Certains bailleurs de fonds hésitent à financer l’équité numérique, car ils manquent d’expertise en la matière et de confiance pour s’engager au bon niveau.

Les bailleurs de fonds estiment qu’il existe une possibilité de créer une coalition et de développer une communauté de pratique et une vision commune.

Certains bailleurs de fonds voient des possibilités de regrouper des ressources dans un fonds partagé ou d’explorer des approches de financement collaboratrices pour aborder les problèmes de front.



Citation de la direction

« L’équité numérique constitue un important enjeu social et les Canadiens qui manquent de compétences numériques et de connectivité seront laissés pour compte. Les bailleurs de fonds effectuent depuis longtemps un travail important quant à la prestation de services et à l’amélioration de la vie des Canadiens et espèrent que ce rapport pourra lancer une conversation sur la façon de faire du « numérique » une priorité dans les modèles et options de financement existants. CIRA est fière d’être un chef de file dans le domaine du financement numérique grâce à son programme de subventions annuelles, mais notre expérience nous montre que le Canada a besoin de ressources supplémentaires pour résoudre ses problèmes d’équité numérique. Nous espérons que d’autres bailleurs de fonds, philanthropies et entreprises technologiques pourront intervenir et aider à atteindre l’équité numérique au Canada. »

– Tanya O’Callaghan, vice-présidente de l’investissement communautaire, des politiques et de la défense des intérêts



À propos de CIRA et de ses subventions

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. L’organisation offre également un registre de qualité entreprise, ainsi que des services de DNS et de cybersécurité aux organisations partout au Canada et dans le monde. Étant une organisation à but non lucratif formée de membres, CIRA s’est fixé un objectif bien plus vaste qui repose dans la promotion d’un Internet de confiance pour les Canadiens. Une partie de chaque montant reçu pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un domaine .CA est destinée à la communauté Internet dans le cadre du Programme d’investissement communautaire de CIRA. Les subventions de CIRA représentent une de nos plus précieuses contributions à ce programme; des millions de dollars ont permis de financer des projets communautaires Internet pour répondre à des besoins en matière d’infrastructure, de littératie numérique, de cybersécurité et de leadership communautaire.



Contact avec les médias

Shehnila Sayeed

Spécialiste des communications

CIRA

613-805-3146

shehnila.sayeed@cira.ca