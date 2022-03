Resultat af aktietilbagekøb

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 5/2022, at det var besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb af maksimalt 3.000.000 stk. aktier til kurs 2.85 svarende til maksimalt 5,60% af selskabets aktiekapital og et maksimalt beløb på DKK 8.550.000.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris Værdi af programmet i DKK 23.03.2022 kl. 16:50:52 1.434.140 2,85 4.087.299,00 23.03.2022 kl. 16:50:52 51.370 2,85 146.404,50 23.03.2022 kl. 16:50:52 800 2,85 2.280,00 23.03.2022 kl. 16:50:52 13.690 2,85 39.016,50 23.03.2022 kl. 16:51:08 1.087.616 2,85 3.099.705,60 23.03.2022 kl. 16:51:08 25.000 2,85 71.250,00

Selskabet har i perioden købt 2.612.616 aktier, og for i alt DKK 7.445.955,60.

Ovennævnte beskrevne aktietilbagekøbsprogram er hermed slut.

SIG ejer pr. dags dato 5.551.240 egne aktier svarende til 10,36 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 53.566.497 aktier, inklusive egne aktier.

Kontakt:

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail

mh@sca-inv-group.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

