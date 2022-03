MYPE annonce une croissance de 20 % en 2021

MYPE voit la qualité de son offre une nouvelle fois saluée avec une croissance de 20 % de son chiffre d’affaires sur son dernier exercice.

Fondée en 2018, MYPE est une société de conseil et de formation spécialisée dans les technologies de traitement et d’analyse de données Microsoft, principalement Power BI, Excel VBA, Power Apps ou encore Power Automate. Unique sur le marché, la société réunit des experts reconnus qui délivrent au quotidien des prestations de consulting et de formation auprès des entreprises du middle market et des grands comptes. L’entreprise dispose également d’un grand nombre de certifications : Microsoft Power BI Partner, Partenaire de Pôle Emploi, Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Data Analyst Associate, Microsoft MCSA, Datadock, Qualiopi, éligibilité au CPF, etc.

Forte de ce solide positionnement, l’entreprise connaît une très forte croissance de ses activités. Ainsi, sur les 2 premiers mois de 2022, MYPE a d’ores et déjà réalisé plus de 50 % du chiffre d’affaires de l’année 2021. Cette traction exponentielle ouvre de nouvelles perspectives à la société et met en avant la qualité de son offre autour des formations réalisées notamment sur Power BI. L'entreprise annonce ainsi être en avance sur son objectif de chiffre d'affaires de 500 000 euros en 2022. Elle vise par ailleurs un chiffre d'affaires supérieur à un million d'euros dès 2024.

En 2022, MYPE prévoit de poursuivre ses investissements commerciaux et marketing pour donner toujours plus de visibilité sur son savoir-faire. Dans ce contexte, en complément de son site web, un nouveau site a été lancé : https://www.excelboost.fr/ .

Augustin de la Fouchardière, Fondateur de MYPE « Nous avons su proposer une offre de formation unique qui nous permet de travailler pour les plus grandes entreprises. Nous connaissons un réel essor de nos activités et ambitionnons de continuer à étoffer nos formations pour renforcer notre avantage concurrentiel. MYPE s’appuie sur des formateurs expérimentés et de nombreux référencements qui sont de véritables gages d’expertise pour nos clients. ».