Lotta Vuoristosta Rovion henkilöstöjohtaja

Angry Birds -brändin kehittäjä, Rovio Entertainment Oyj, on nimittänyt kauppatieteiden tohtori (KTT) Lotta Vuoriston yhtiön henkilöstöjohtajaksi (Chief People Officer) sekä johtoryhmän jäseneksi. Vuoristo aloittaa tehtävässään 1.6.2022, ja tulee työskentelemään Rovion pääkonttorilla Espoossa. Lotta Vuoristo saapuu Roviolle KONE:elta, jossa hänen tehtävänsä on ollut Head of Culture Journey. Uudessa tehtävässään hän johtaa HR-tiimiä sekä vastaa henkilöstöstä, henkilöstön kehittämisestä sekä rekrytoinnista. Hänellä on laajaa kokemusta kulttuurista ja arvoista, muutosjohtamisesta sekä johtamisen kehittämisestä. Vuoristo on kauppatieteiden tohtori, ja hänellä on myös vuosien kokemus strategisesta johtamisesta sekä motivaatiosta.

“Ihailen Rovion luovia tiimejä, ja olen innoissani siitä, että pääsen osaksi tätä yhtiötä. Odotan ilolla, että pääsen työskentelemään roviolaisten kanssa ja voin osallistua ja edesauttaa Rovion kasvua ja menestystä tällä dynaamisella alalla”, sanoo Lotta Vuoristo.



“Roviolaiset ovat menestyksemme salaisuus. Jotta voimme saavuttaa pitkän tähtäimen kasvutavoittemme ja toteuttaa strategiaamme, täytyy meidän vaalia kulttuuria, jossa luovuus ja innovaatio voivat kukoistaa. Haluamme aina pyrkiä paremmaksi organisaationa ja olla paras mahdollinen työnantaja. Lotan vahva kokemus henkilöstön johtamisessa sekä yrityskulttuurin ja arvojen parissa tarkoittaa, että hän on erinomaisen sopiva tähän tehtävään ja Roviolle. Olen varma, että hän tulee olemaan tehtävässä mainio!” sanoo Rovion toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand.

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.