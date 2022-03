Suominen lanseeraa ensimmäisen hiilineutraalin kuitukankaansa BIOLACE® Zeron

English Finnish

Suominen Oyj:n lehdistötiedote 29.3.2022 klo 15.00

Suominen lanseeraa hiilineutraalin BIOLACE® Zero -kuitukankaan. BIOLACE® Zero soveltuu erinomaisesti erilaisiin pyyhintätuotteisiin, kuten esimerkiksi lastenhoitopyyhkeisiin, henkilökohtaiseen hygieniaan käytettävien pyyhintätuotteisiin sekä kodinhoitopyyhkeisiin. Sen kuiva- ja märkälujuus on erinomainen, ja se on erittäin pehmeä. Tuote on valmistettu sataprosenttisesti selluloosapohjaisista lyocell-kuiduista. BIOLACE® Zero on täysin biohajoava, kompostoitava ja muoviton.



BIOLACE® Zero -kuitukankaassa hyödynnetään Suomisen pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Lenzingin valmistamia VEOCEL™ Lyocell -kuituja. BIOLACE® Zero on valmistettu sataprosenttisesti hiilineutraaleista VEOCEL™ Lyocell -kuiduista.

”Olemme erittäin innoissamme BIOLACE® Zero -tuotteen lanseeramisesta. Kuitukangas on Suomisen ensimmäinen hiilineutraali tuote ja lisäksi yksi markkinoiden ensimmäisistä hiilineutraaleista kuitukankaista. BIOLACE® Zero täydentää Suomisen vastuullisten tuotteiden valikoimaa”, sanoo Marika Mäkilä, Senior Manager, Category Management, Europe.

Vastuullisten kuitukankaiden edelläkävijä

Suomisen BIOLACE® Zero ja Lenzingin VEOCEL™ Lyocell -kuidut ovat sertifioitu hiilineutraaleiksi tuotteiksi maailmanlaajuisesti tunnetun ClimatePartner-yhtiön toimesta. Hiilineutraalius tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöt kuitukankaan valmistuksesta on laskettu aina raaka-aineiden valmistuksesta asiakkaan tuotantolaitokselle saakka ja päästöjä on vähennetty sekä kompensoitu sertifioiduissa päästökompensaatiohankkeissa.

Suominen on vastuullisten kuitukankaiden edelläkävijä, ja valikoimiimme kuuluu useita erilaisia vastuullisia kuitukangastuotteita eri käyttötarkoituksiin. Suomisen tuotekehitystiimillä on vahva osaaminen vastuullisista kuiduista, ja teemme myös jatkuvasti yhteistyötä eri tahojen kanssa kehittääksemme tuotevalikoimaamme uusia, innovatiivisia ratkaisuja, jotka kuormittavat ympäristöä entistä vähemmän.

”Hiilineutraalin BIOLACE® Zero -tuotteen avulla voimme tukea asiakkaitamme heidän kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteissa. Uusien innovatiivisten tuotteiden kehittäminen yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, kuten tämä yhteistyö Lenzingin kanssa ja hiilineutraalin VEOCEL™ Lyocell -kuidun käyttö, on linjassa strategiamme ja visiomme kanssa. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa”, sanoo Noora Rantanen, Manager, Sustainability & Marketing.

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2021 oli 443,2 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.





About the Lenzing Group

The Lenzing Group stands for ecologically responsible production of specialty fibers made from the renewable raw material wood. As an innovation leader, Lenzing is a partner of global textile and nonwoven manufacturers and drives many new technological developments.

The Lenzing Group’s high-quality fibers form the basis for a variety of textile applications ranging from elegant ladies clothing to versatile denims and high-performance sports clothing. Due to their consistent high quality, their biodegradability and compostability Lenzing fibers are also highly suitable for hygiene products and agricultural applications.

The business model of the Lenzing Group goes far beyond that of a traditional fiber producer. Together with its customers and partners, Lenzing develops innovative products along the value chain, creating added value for consumers. The Lenzing Group strives for the efficient utilization and processing of all raw materials and offers solutions to help redirect the textile sector towards a closed-loop economy. In order to reduce the speed of global warming and to accomplish the targets of the Paris Climate Agreement and the “Green Deal” of the EU Commission, Lenzing has a clear vision: namely to make a zero-carbon future come true.

