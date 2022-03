Ajourført prospekt

(Selskabsmeddelelse 17/2022)



Følgende ændringer er gennemført i prospektet:

Prospektet er opdateret med- og på baggrund af tal fra årsrapporten for 2021.

I tabellen i afsnit 28. Aftaler om administration, porteføljerådgivning, prisstillelse og formidling erstatter administrationshonorar (pct.) de tidligere administrationsomkostninger (pct.).

MSCI Russia er udgået af benchmarket for afdelingerne BRIK KL og BRIK Akkumulerende KL.

Det er præciseret at afdelingen Morningstar Sustainable Leaders Index KL har fået tilladelse til at investere op til 20% af formuen i et selskab.

Redaktionelle ændringer.

Det ajourførte prospekt er vedlagt og de berørte afdelingers central investorinformation vil blive opdateret på hjemmesiden www.sydinvest.dk.

