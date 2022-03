English Finnish

15:30 Lontoo, 17:30 Helsinki, 31.3.2022 - Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) Vuosikertomus

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN

Afarak Group ilmoittaa julkaisseensa tänään hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2021 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, jotka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta www.afarak.com. Afarak julkaisee tilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa merkittynä XBRL-tunnisteilla ja se on saatavilla zip-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä.

Kopiot vuoden 2021 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism).

Afarakin vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain edellyttämässä määräajassa Helsingissä.

Helsingissä 31.3.2022

Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com



Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liitteet