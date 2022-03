Dato: 31. marts 2021

Årets meddelelse nr.: 10

Blue Vision A/S - Årsrapport 2021 - året i hovedtræk

Bestyrelsen for Blue Vision A/S har dags dato behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for 2021, som i hovedtræk kan sammenfattes, som følger:

Årets resultat blev 5,4 mio.kr. (2020: -32,9 mio.kr.). Resultatet er påvirket positivt af en regnskabsmæssig opjustering på 4,8 mio.kr. af langfristet tilgodehavende fra salg af Portinho S.A med hovedstol på 71,3 mio.kr. ekskl. tilskrevne renter. Værdien af tilgodehavendet indbefatter et væsentligt regnskabsmæssigt skøn, indtil tilgodehavendet er fuldt afviklet med aftalemæssig forfaldsdato 1. juli 2023. Opjusteringen skyldes positiv diskonteringseffekt fra løbetidsforkortelsen i 2021.

Ligeledes påvirkes resultatet positivt af renteindtægter på ca. 1,2 mio. kr. hidrørende fra tilgodehavendet. Renterne forfalder til betaling sammen med betaling af hovedstolen den 1. juli 2023.

I årsregnskabet for 2020 foretog Blue Vision A/S hensættelser for i alt kr. 10 mio. kr. til dækning af kautionsforpligtelser. Hensættelserne var baseret på et konservativt risikobaseret skøn. Selskabet indgik i oktober 2021 aftale om selvskyldnerkaution stor ca. 9,2 mio. kr. om en samlet betaling på 7,0 mio.kr., hvor 0,5 mio.kr. er betalt i 2021 og resten betales 1. juli 2023 eller såfremt der inden da måtte blive modtaget betalinger vedr. Portinho tilgodehavendet. Selskabet har fortsat hensættelser til øvrige potentielle kautionsforpligtelser med 1,5 mio.kr. og har i 2021 således tilbageført og indtægtsført 1,5 mio.kr. af hensættelsen til kautionsforpligtelser.

Udover almindelige driftsomkostninger, som findes at være på et tilfredsstillende niveau, har 2021 været påvirket af særlige rådgiveromkostninger samt transaktionsomkostninger relateret til det påtænkte opkøb af Reponex (se meddelelse nr 20, fra 19.10.2021).

Egenkapitalen pr. 31. december 2021 udgør 42,6 mio.kr. mod 34,3 mio.kr. pr. 31. december 2020.

Udover de resultatpåvirkende forhold nævnt ovenfor, er egenkapitalen i 2021 blevet styrket ved konvertering af gæld på kr. 2,9 mio. kr. til aktiekapital.

Blue Vision A/S har i 2022 modtaget yderligere finansiering til at sikre afvikling af løbende forpligtelser, indtil Reponex transaktionen måtte blive gennemført senere i 2022.

Strategi og forventninger til 2022

Der arbejdes på at færdiggøre købstilbudet til Reponex som senest oplyst i selskabsmeddelse 5, fra 8. februar 2022.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse samt årsregnskabet for 2021 kan rettes til selskabets bestyrelsesformand Peter Ole Jensen på mail poj@bluevision.dk

