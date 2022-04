Dato: 1. april 2022

Årets meddelelse nr.: 12

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S mandag den 25. april 2022, kl. 10:00 hos

DANDERS & MORE

Frederiksgade 17

1265 København K

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

Præsentation af dirigent. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Godkendelse af årsrapport Decharge til bestyrelse og direktion Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Valg af bestyrelse. Valg af revisorer. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse. Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport. Forslag fra bestyrelsen om forlængelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital som angivet i vedtægternes pkt. 4.1D. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2022/2023 Eventuelt.





Ad dagsordenens punkt 1: Præsentation af dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1. udpeges dirigenten af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 3: Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge

A. Godkendelse af årsrapport





Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2021 godkendes.

B. Meddelelse af decharge





Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2021.

Ad dagsordenens punkt 4: Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud



Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste regnskabsår.

Ad dagsordenens punkt 5: Valg af bestyrelse

Jeanette Gyldstoff Borg har meddelt, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen.

Bestyrelsens øvrige medlemmer Peter Ole Jensen og Claus Abildstrøm opstiller til genvalg.

De opstillede bestyrelseskandidaters kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 5 .

Yderligere bestyrelseskandidater vil blive indstillet og præsenteret på generalforsamlingen. Der vil samtidig hermed blive redegjort for pågældendes kompetencer og ledelseserhverv.

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling.

Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer

Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

A. Forslag fra bestyrelsen om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport





I overensstemmelse med Selskabslovens § 139 b og den vedtagne vederlagspolitik har bestyrelsen udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af eller har til gode for regnskabsåret 2021.

Den foreslåede vederlagsrapport er vedlagt som bilag 7A .

Vederlagsrapporten sættes herefter til afstemning.

B. Forslag fra bestyrelsen om forlængelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital som angivet i vedtægternes pkt. 4.1D





Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital i medfør af vedtægternes pkt. 4.1D, som løber indtil den 1. juli 2022, forlænges indtil den 1. juli 2023.

Som følge deraf, og under forudsætning af at forslaget godkendes, ændres pkt. 4.1D i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er indtil 1. juli 2023 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt det dobbelte af den nominelle A-aktie kapital og B aktie kapital umiddelbart inden tidspunktet for bestyrelsens godkendelse af at erhverve ny virksomhed ved apportindskud mod udstedelse af mindst 600.000.000 nye aktier.

Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling til kurs 100 ved indbetaling af 1,00 kr. for tegning af hver A- eller B-aktie på 1,00 kr. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer på tidspunktet for bestyrelsens beslutning om at udnytte bemyndigelsen til den i stk.1 nævnte kapital-forhøjelse, således at hver A-aktie giver aktionæren ret til at tegne 2 nye A-aktier, og hver B-aktie giver aktionæren ret til at tegne 2 nye B-aktier. De nye A-aktier skal være omsætningspapirer, mens de nye B-aktier skal være ikke-omsætningspapirer. Såvel A- som B-aktier skal noteres på navn i selskabets ejerbog, jfr. vedtægternes § 3.2. De nye aktiers ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen ved tegningen, dog senest fra det første regnskabsår efter året for

kapitalforhøjelsens registrering. Aktionærernes fortegningsret skal være gældende i 3 måneder fra tegningsperiodens begyndelse, som fastsættes af bestyrelsen snarest muligt efter udnyttelse af bemyndigelsen. Aktier, der ikke er tegnet inden 3-måneders periodens udløb, udbydes til fri tegning blandt alle selskabets aktionærer og tredjemand i en yderligere tegningsperiode på 3 måneder fra den første tegningsperiodes udløb. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye A- eller B-aktiers omsættelighed eller fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller bestemmes af generalforsamlingen.”

C. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2022/2023





Bestyrelsen foreslår, at der fastsættes følgende honorarer for bestyrelsesmedlemmernes virke i selskabet for valgperioden 2022/2023:

Formand: kr. 250.000

Menigt bestyrelsesmedlem: kr. 0

Ad dagsordenens punkt 8: Eventuelt

Der er ikke stillet forslag under punkt 8.

-----oOo-----

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslaget i denne dagsorden pkt. 7B kræves at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Vedtagelse af forslagene i denne dagsorden pkt. 3-7A kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 9.1 og selskabslovens § 105, dog er afstemningen under punkt 7B alene vejledende, jf. selskabslovens § 139 b, stk. 4.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

På generalforsamlingstidspunktet udgør selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 18.654.837, hvoraf nominelt DKK 14.542.437 er A-aktier og nominelt DKK 4.112.400 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à DKK 1,00.

A-aktierne er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, mens B-aktierne ikke er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og således ikke er udstedt i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S.

Der gælder ingen stemmedifferentiering mellem A-aktierne og B-aktierne og hver aktie à DKK 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er mandag den 18. april 2022, kl. 23:59. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil torsdag den 21. april 2022, kl. 23:59 rekvireres via selskabets hjemmeside: www.blue-vision.dk, på VP Investor Services A/S hjemmeside: www.vp.dk/gf eller ved skriftlig henvendelse via e-mail på vp_vpinvestor@euronext.com. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet via e-mail på vp_vpinvestor@euronext.com eller registrere brevstemmen på VP Investor Services A/S hjemmeside: www.vp.dk/gf, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest fredag den 22. april 2022, kl. 23:59. Brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.blue-vision.dk. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være selskabet i hænde senest 21. april 2022, kl. 23:59. Fuldmagten kan sendes til selskabet via e-mail på vp_vpinvestor@euronext.com eller fuldmagten kan registreres på www.vp.dk/gf.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (iii) dagsordenen og de fuldstændige forslag, (iv) årsrapporten for 2021, samt (v) fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål frem til torsdag den 21. april 2022, kl. 23:59 til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til bestyrelsesformand Peter Ole Jensen på e-mailadressen: peter.ole.jensen@gmail.com.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til bestyrelsesformand Peter Ole Jensen på e-mailadressen: peter.ole.jensen@gmail.com.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne

BILAG 5

Ledelseshverv m.v. for bestyrelseskandidater i Blue Vision A/S

Peter Ole Jensen: Ledelseshverv

Pole Holding ApS, direktør

SG24D ApS, direktør

Adv . Claus Abildstrøm: Ledelseshverv

Fanum A/S, bestyrelsesmedlem

Kolind A/S, bestyrelsesmedlem

SPC Holdings A/S, bestyrelsesmedlem

CAAB Consulting ApS, direktør

PII A/S, bestyrelsesmedlem

Danders & More Advokatpartnerselskab, bestyrelsesformand

DM Komplementar Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem

Kolind Invest A/S, bestyrelsesmedlem

AB A/S, bestyrelsesmedlem

Nordholm ApS, bestyrelsesmedlem

