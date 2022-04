English Finnish

Incap Oyj Pörssitiedote 1.4.2022 kello 13.00

Incapin Miroslav Michalik nimitetty Incap-konsernin johtoryhmään

Maaliskuusta 2021 alkaen Incap Electronics Slovakia s.r.o. -yhtiön toimitusjohtajana toiminut Miroslav Michalik (synt. 1976, MBA General Management) on nimitetty Incap-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.4.2022 alkaen. Miroslav nimitettiin Slovakian toimintojen johtajaksi, ja hän jatkaa Incap Slovakian toimitusjohtajana. Miroslav tuli Incapin palvelukseen tammikuussa 2020 AWS Electronicsin yritysoston myötä.



”Olen iloinen voidessani toivottaa Miroslav Michalikin tervetulleeksi Incapin johtoryhmään. Hänen tehtävänsä Slovakian tehtaallamme on osoittanut hänen vahvan johtajuutensa ja kokemuksensa, joka sopii erinomaisesti johtoryhmäämme”, Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk kertoo.



Miroslav Michalik opiskeli elektroniikkaa jo lukiossa ja jatkoi teollisen valmistuksen ja yleisen johtamisen opintoja korkeakoulutasolla. Ennen siirtymistään Incapiin (aikaisemmin AWS Slovakia) vuonna 2018 hän toimi eri tehtävissä elektroniikka-alan yrityksissä prosessi-insinööristä tehtaanjohtajaan ja toimitusjohtajaan. Ennen tuloaan Incapiin ja AWS-konserniin Miroslav Michalik työskenteli toimitusjohtajana Giesecke+Devrient Slovakia -yrityksessä, joka tarjosi älymaksu-, henkilökortti-, passi- ja tietoliikennekorttiratkaisuja. Sitä ennen Miroslav Michalik oli tehtaanjohtajana Visteonissa (entinen Johnson Controls Automotive), joka tarjosi autoelektroniikka- ja -viihderatkaisuja. Hän toimi myös muun muassa käyttöpäällikkönä ja tiiminjohtajana Celesticassa, joka on kansainvälinen elektroniikan sopimusvalmistusyritys.



Jamie Maughan, joka nimitettiin joulukuussa 2020 Ison-Britannian ja Slovakian toimintojen johtajaksi, jatkaa Incap-konsernin johtoryhmän jäsenenä keskittyen Ison-Britannian toimintojen kehittämiseen ja jatkaen Slovakian yksikön kehittämisen tukemista.

Incap-konsernin johtoryhmän jäsenet ovat 1.4.2022 alkaen toimitusjohtaja Otto Pukk; Viron toimintojen johtaja Greg Grace; Intian toimintojen ja APAC-alueen myynnin johtaja Murthy Munipalli; Ison-Britannian toimintojen johtaja Jamie Maughan; Slovakian toimintojen johtaja Miroslav Michalik sekä talousjohtaja Antti Pynnönen.

