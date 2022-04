English Estonian

Käesolevas Baltika AS tasustamisaruandes (aruandeperiood 01.01.2021 – 31.12.2021) avaldatakse teave Baltika AS juhatuse liikmetele makstud töötasude ja hüvitiste kohta 2021. aastal. Baltika AS juhtorganite liikmetele tasu (põhi- kui lisatasu) määramisel võetakse arvesse ettevõttes kehtivat tava, strateegiat, lühi- ja pikaajalisi eesmärke, finantsnäitajaid ning iga juhtkonna liikme ülesandeid ja vastutust.





Flavio Perini



Juhatuse esimees

flavio.perini@baltikagroup.com

Manus