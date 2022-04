Dato: 5. april 2021

Årets meddelelse nr.: 13

Side 1 af 1

Blue Vision A/S afgiver betinget købstilbud på Reponex Pharmaceuticals A/S

Som senest oplyst i ved offentliggørelse af selskabets årsregnskab for 2021 i meddelse 11, offentliggør Blue Vision A/S i dag betinget købstilbud på Reponex Pharmaceuticals A/S CVR-nr. 30082346 og med hjemsted på adressen Slotsmarken 12, 1.th., 2970 Hørsholm, Danmark.

Tilbuddet vedlægges i sin helhed.

Tilbudsperiode

Tilbuddet er gyldigt fra den 5. april 2022 og udløber den 3. maj 2022 kl. 18.00 (dansk tid).





Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil