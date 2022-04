French English

Intelligence artificielle : Capgemini s’associe à Peugeot Sport pour optimiser et accélérer le développement de son Hypercar hybride

La Peugeot 9x8 est engagée dans le Championnat du Monde d’Endurance (FIAWEC1), une compétition internationale de sport automobile qui se déroule en plusieurs épreuves dont les 24 Heures du Mans.

Paris, le 6 avril 2022 – Capgemini forme un partenariat sur plusieurs années avec Peugeot Sport pour permettre à l’équipe en charge du programme PEUGEOT 9X8 de s’appuyer sur des outils numériques performants. L’équipe Peugeot Sport prépare son arrivée dans la discipline l’été prochain, et fait appel à Capgemini, dont l’approche centrée sur les données et le savoir-faire en matière d’application de l’IA sera en mesure d’améliorer les performances de son Hypercar hybride révolutionnaire en simulation et en conditions réelles de course. Ce partenariat incarne l’engagement des deux entreprises dans la transition énergétique.

Pour les ingénieurs, les pilotes et les mécaniciens, la connaissance de la voiture dans son intégralité et la révélation de son potentiel seront accélérées et boostées grâce à l’utilisation conjointe des outils numériques de Peugeot Sport et de Capgemini. La nouvelle réglementation Hypercar du Championnat du Monde d’Endurance FIA fige le hardware pour 4 ans, aussi le développement logiciel devient un élément clé de la performance.

Alors que Peugeot Sport entame actuellement une phase de développement cruciale dans le déploiement de son programme, ce support technologique s’avère fondamental et témoigne de l’évolution de la compétition automobile. Les méthodes spécifiques de calculs, les algorithmes, et l’intelligence artificielle proposés par Capgemini viendront compléter les logiciels développés dans le sport et le milieu automobile. Cette collaboration permettra par exemple une gestion plus fine de l’énergie utilisée, aussi bien à l’accélération qu’à la régénération (limitée par le règlement à 200 kW) constituant l’un des points clés des performances et de la fiabilité de la 9X8 en championnat. Les voitures de séries de marque PEUGEOT bénéficieront des avancées obtenues par les équipes Peugeot Sport et Capgemini dans le cadre de l’amélioration des performances de l’Hypercar engagée en championnat.

L’intelligence artificielle apporte une vision disruptive parfaitement adaptée à celle qui a présidé à la création de la PEUGEOT 9X8. Grâce à l’analyse en direct du comportement de la voiture, les femmes et les hommes de la course disposent désormais d’un champ des possibles nouveau : assistance des technologies existantes et en pleine mutation dans le sport automobile, recherche de performances, anticipation d’une palette de scenarii bien plus vaste.

Directeur de Peugeot Sport, Jean-Marc Finot déclare : « Nous sommes particulièrement heureux de nous associer à Capgemini, leader des technologies numériques, et spécialiste de la donnée et de l’intelligence artificielle, pour le développement et l’exploitation de notre Hypercar Hybride PEUGEOT 9X8. Chaque mètre parcouru par la PEUGEOT 9X8 sur la piste ou en simulateur sera enregistré, analysé, et interprété grâce aux outils ultra performants de Capgemini, qui complèteront et permettront d’optimiser les données collectées par l’équipe. L’association de PEUGEOT et Capgemini, c’est l’excellence de la technologie française qui brille à l’échelle mondiale. Ce développement est l’image de l’évolution du Groupe vers une TechCompany. »

« Nous sommes ravis d’accompagner Peugeot Sport dans ce challenge ambitieux de faire de l’Hypercar Hybride PEUGEOT 9X8 un véhicule iconique de sa génération. Nous avons hâte de mettre nos capacités de pointe en analyse de données et en intelligence artificielle à disposition des équipes Peugeot Sport. Notre objectif commun est l’amélioration des performances de l’Hypercar en continu pour faire une entrée remarquée dans la compétition » déclare Jérôme Siméon, Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Europe du Sud de Capgemini et Membre du Comité de Direction générale du Groupe « Ce partenariat à forte dimension technologique renforce la collaboration historique entre Capgemini et le groupe Stellantis. Il vient concrétiser nos ambitions et valeurs communes de façonner l’avenir de la mobilité grâce à des solutions durables et innovantes. »

Entièrement conçue par Peugeot Sport en collaboration avec le département Style et Design de PEUGEOT, la 9X8 propose un tout nouveau concept aérodynamique efficient et radical, fonctionne au carburant 100% recyclable et utilise des batteries de nouvelles générations, témoignant de l’engagement de la marque dans une mobilité novatrice et plus durable. Laboratoire de recherche extrême, le sport automobile et l’Endurance en particulier permettent de jauger les défis stratégiques du constructeur. Avec 9X8, qui a débuté ses essais en piste en décembre 2021, PEUGEOT entend accélérer son développement technologique, entre autres en matière de groupe motopropulseur et de système de transmission intégrale électrifiés, avec une unique finalité : mettre au service des conducteurs ces recherches et avancées. Allure, émotion, excellence, 9X8 porte en piste les valeurs de PEUGEOT.

Ce partenariat s’intègre dans la stratégie globale de Capgemini en matière de sponsoring sportif, qui répond à un double enjeu : d’une part s’associer à de grandes marques ou événements sportifs partout dans le monde (comme les Coupes du Monde de rugby masculines et féminines ou la Ryder Cup) pour célébrer l’esprit d’équipe et l’audace, et d’autre part apporter son savoir-faire pour mettre les meilleurs outils technologiques au service de la performance et de l’expérience des fans.

1 Championnat du monde d’endurance (World Endurance Championship) de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), aussi connu sous l’acronyme FIAWEC dont les épreuves se déroulent aux Etats-Unis, en France, en Belgique, en Italie, au Japon et à Bahreïn (https://www.fiawec.com/fr/news/le-calendrier-du-fia-wec-2022-devoile/7132)

