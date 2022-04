Audituoti „INVL Technology“ 2021 m. veiklos rezultatai

English Lithuanian

2021 m. gruodžio 31 d. „INVL Technology“ nuosavas kapitalas pasiekė 36,125 mln. eurų ir per metus padidėjo 7,1 proc. Nuosavo kapitalo vertė akcijai 2021 m. pabaigoje buvo 2,9936 euro ir, įvertinus savų akcijų supirkimą, per metus išaugo 8,1 proc.

Grynasis audituotas 2021 m. „INVL Technology“ pelnas siekė 2,6 mln. eurų.

Metinė informacija yra skelbiama Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateikta xhtml formato byla kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji bus tvirtinama eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija (be auditorių išvados) papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.



Papildoma informacija:

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2021 metų pabaigoje siekė 36,125 mln. eurų ir per metus padidėjo 7,1 proc. Nuosavo kapitalo vertė akcijai 2021 m. pabaigoje buvo 2,9936 euro ir, įvertinus savų akcijų supirkimą, per metus išaugo 8,1 proc. Bendrovė per praėjusius metus gavo 2,6 mln. eurų grynojo pelno, o 2020 metais šis rodiklis siekė 4,8 mln. eurų.

Nuosavo kapitalo vertės akcijai augimas nuo 2016 m. liepos 14 d., kai „INVL Technology“ pradėjo veikti kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), iki 2021 m. pabaigos, įvertinus ir savų akcijų supirkimą, siekė 52,46 proc. – nuo 1,96 iki 2,99 euro akcijai, o šio rodiklio metinio augimo koeficientas (angl. CAGR, compound annual growth rate) šiuo laikotarpiu buvo 8,01 proc.

„Pastaraisiais metais netrūko pokyčių – koronaviruso pandemija atnešė išaugusį susidomėjimą skaitmenizacija ir greitais IT sprendimais, o šių metų karo veiksmai Ukrainoje – rinkų susirūpinimą kibernetiniu saugumu, IT atsparumu bei tęstinumu. Dirbdami šiose srityse, siekiame prisidėti prie verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų augimo moderniais ir efektyviais sprendimais“, - sakė „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

Jo teigimu, įtakos pasiektiems rezultatams turėjo kibernetinio saugumo bendrovės „NRD Cyber Security“ augimas, teigiamų rezultatų pasiekė programavimo bei IT infrastruktūros paslaugų grupė „Novian“. „Visgi iššūkių kėlė ir sumažėjusi IT paslaugų paklausa atokesnėse pasaulio rinkose, ir JAV dolerio kursas, taip pat išaugęs IT specialistų poreikis bei su darbo užmokesčiu susiję kaštai“, - sakė vadovas.

Neaudituotais duomenimis, agreguotos valdomų įmonių pajamos per 2021 m. siekė 40,3 mln. eurų ir palyginamuoju laikotarpiu didėjo 10 proc. Valdomų įmonių uždirbtas bendrasis pelnas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu, augo 16,8 proc. ir 2021 m. pasiekė 11,98 mln. eurų. Įmonių veiklos sąnaudoms padidėjus daugiau, agreguota EBITDA sumažėjo 1,3 proc. iki 2,93 mln. eurų.

2021 m. liepą pasibaigus „INVL Technology“ investavimo laikotarpiui, bendrovė koncentruojasi į valdomų verslų ir jų vertės augimą.

Verslo sričių rezultatai

„INVL Technology“ bendrovės veikia trimis kryptimis. Kibernetinės saugos bendrovės „NRD Cyber Security“ pajamos 2021 m., lyginant su 2020 m., išaugo 66,2 proc. iki 5,37 mln. eurų, EBITDA buvo 784 tūkst. eurų ir, lyginant su 2020 m., padidėjo 80,6 proc. Bendrovės veiklos pelnas siekė 0,62 mln. eurų, o 2020 m. buvo 0,25 mln. eurų. Šioje srityje taip pat veikia „NRD Bangladesh Ltd“, kurios kontrolę „NRD Cyber Security“ perėmė 2021 m. pabaigoje.

Programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų įmonių grupė „Novian“ 2021 m. uždirbo 25,9 mln. eurų pajamų – 7,2 proc. daugiau lyginant su 2020 metais. „Novian“ grupės EBITDA 2021 m. buvo 1,6 mln. eurų ir, palyginus su 2020 m., susitraukė 8,2 proc., veiklos pelnas siekė 0,83 mln. eurų ir, lyginant su 2020 m., mažėjo 16,3 proc. „Novian“ grupės finansiniams rodikliams teigiamą įtaką turėjo „Elsis PRO“ įsigijimas – finansinėje ataskaitoje vertinami šios bendrovės visų 2021 m. rezultatai.

„Novian“ grupę sudaro UAB „Novian“ Lietuvoje su technologijų verslo krypties įmonėmis UAB „Novian Technologies“, „Andmevara Services OÜ“ Estijoje ir „Andmevara SRL“ Moldovoje bei programavimo krypties įmonėmis UAB „Novian Systems“, „Elsis PRO“ Lietuvoje (prie grupės prisijungė 2021 m. spalį) ir Estijos „Andmevara AS“, taip pat skaitmeninimo ir žiniasklaidos monitoringo programinės įrangos tiekėja „Zissor AS“ Norvegijoje.

Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikiančios „NRD Companies“ bendrovės pernai uždirbo 6,35 mln. eurų konsoliduotų pajamų – jos, lyginant su 2020 m., sumažėjo 9,2 proc. Šios grupės EBITDA 2021 m. buvo 368 tūkst. eurų – lyginant su 2020 m., 38,9 proc. mažesnė, veiklos pelnas siekė 0,1 mln. eurų, o 2020 m. – 0,32 mln. eurų. Šios srities Norvegijos bendrovei „NRD Companies AS“ priklauso antrinės bendrovės Norvegijos „Norway Registers Development AS“ su filialu Lietuvoje, Lietuvos UAB „NRD Systems“, UAB „Etronika“, Ruandos „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, taip pat šioje srityje veikia asocijuota įmonė Ugandoje „Infobank Uganda Ltd“.

2016 m. liepą „INVL Technology“ pradėjo veikti kaip UTIB. Jos valdymą perėmė vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 m. liepos 14 dienos.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Kazimieras Tonkūnas

UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris

El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedai