Rovio Entertainment Oyj: Rovio muuttaa segmenttiraportointiaan: Games, Brand Licensing ja Muut yhdistyvät.

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 8.4.2022 klo 8.30



Rovio muuttaa segmenttiraportointiaan: Games, Brand Licensing ja Muut yhdistyvät.

Rovio muuttaa segmenttiraportointiaan 1.1.2022 alkaen yhdistämällä Games-, Brand Licensing- ja Muut-segmentit. Uudessa rakenteessa Rovio raportoi vain konsernitason luvut ja erikseen raportoitavia segmenttejä ei ole. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen 29.4.2022 julkaistava osavuosikatsaus laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti.

Uusi raportointirakenne heijastaa Rovion strategiaa, jonka fokus on peliliiketoiminnassa muiden toimintojen tukiessa kuten brändin tunnettuuden ja fanien sitoutumisen muodossa. Muutokset raportointirakenteessa eivät vaikuta vertailukausien taloudellisiin lukuihin.

