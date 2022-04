Habitat pour l'humanité Canada réagit au budget federal

English French

TORONTO, 08 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a deposé le budget fédéral de 2022 en mettant l'accent sur le logement, ce qui est bienvenu, car de nombreux Canadiens continuent d'être touchés par la hausse des prix des maisons, l'offre limitée et le manque de logements abordables pour les familles à faible revenu. Habitat pour l'humanité Canada applaudit les investissements propose dans le budget dans le logement et les incitatifs pour une collaboration accrue.



"Pour que tous les Canadiens aient un endroit sûr et abordable qu'ils peuvent appeler leur maison, il faut investir dans tout le continuum du logement", déclare Julia Deans, présidente et directrice générale d'Habitat pour l'humanité Canada. "La collaboration entre les municipalités, les provinces, le secteur privé et les fournisseurs de logements est essentielle pour que ces investissements permettent d'offrir davantage de logements abordables et d'améliorer l'abordabilité de façon efficace et durable."

Les mesures de ce budget signalent à tous les ordres de gouvernement et à tous ceux qui construisent des logements que nous devons mieux travailler ensemble. Elles reflètent de nombreuses recommandations d'Habitat Canada, notamment que les municipalités soient incitées à créer des politiques et des ressources pour augmenter le nombre de logements abordables locaux et que les investissements dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement continuent de s'étendre et de se raffiner pour mieux répondre aux besoins en logement des personnes à faible revenu.

Les 4 milliards de dollars proposés sur cinq ans pour le Fonds d'accélération du logement sont une mesure qui, nous l'espérons, soutiendra de manière significative la capacité des municipalités à répondre plus efficacement aux besoins de logement de leurs communautés. Nous sommes également heureux de constater que le Fonds profitera aux familles qui ont besoin d'un logement abordable en plus de la construction au taux du marché.

De même, la réaffectation des fonds du Fonds national de co-investissement pour le logement et de l'initiative de financement de la construction de logements locatifs à l'expansion des coopératives d'habitation au Canada permettra non seulement la croissance, mais démontrera également un engagement envers des solutions novatrices pour créer plus de logements abordables.

Nous devons construire davantage et plus rapidement, et c'est pourquoi les investissements prévus dans ce nouveau budget sont importants.

En tant que constructeur de logements abordables pour les familles à faible revenu partout au Canada et dans le monde, Habitat Canada est prêt à livrer la marchandise et à s'associer à d'autres qui travaillent aussi pour que tous aient accès à un logement décent. Nous savons qu'un logement sûr et abordable aide les gens à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé, d'éducation et de finances.

Habitat Canada a hâte d'obtenir plus de détails sur les initiatives annoncées dans le budget 2022 et de collaborer avec le gouvernement et d'autres intervenants afin de s'assurer que plus de Canadiens peuvent se bâtir une vie plus forte et plus saine pour eux-mêmes et leurs communautés.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui travaille à l'édification d'un monde où chaque personne a un endroit décent et abordable qu'elle peut appeler sa maison. Habitat Canada rassemble les communautés pour aider les familles à acquérir force, stabilité et indépendance en devenant propriétaires d'une maison à prix abordable. Avec l'aide de bénévoles, de propriétaires d'habitations et de 50 Habitats locaux œuvrant dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide pour une vie meilleure et plus saine au Canada et dans le monde. Habitat pour l'humanité Canada est membre d'Habitat pour l'humanité International, qui a été créé en 1976 et est devenu un organisme sans but lucratif mondial de premier plan œuvrant dans plus de 70 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.habitat.ca.

