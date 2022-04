Sovittelija keskeytti UPM Communication Papersin ja Paperiliiton välisen sovittelun, muiden UPM:n liiketoimintojen sovittelu jatkuu

English Finnish

(UPM, Helsinki, 9.4.2022 klo 11.30) – Sovittelija on ilmoittanut keskeyttävänsä UPM Communication Papers Oy:n ja Paperiliiton työehtosopimusneuvottelun sovittelun, koska osapuolten näkemykset ovat edelleen kaukana toisistaan. Samalla sovittelija ilmoitti, että sovittelu jatkuu UPM Specialty Papersin, UPM Raflatacin ja UPM Biofuelsin osalta. UPM:n selluliiketoiminnalle on jo aiemmin annettu sovintoesitys.



Paperiliitto on aikaisemmasta poiketen ilmoittanut hyväksyvänsä sen, että UPM:n eri liiketoimintojen sopimukset voivat valmistua eri aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että UPM Specialty Papers, UPM Raflatac ja UPM Biofuels valmistautuvat tekemään sopimusratkaisut samassa aikataulussa kuin selluliiketoiminta, johon jo annetun sovintoesityksen vastausaika on 14. huhtikuuta 2022 mennessä.

UPM Communication Papers Oy:lle ja Paperiliitolle ei ole sovittu seuraavia tapaamisaikoja.

Lisätietoja antaa:

Jyrki Hollmén, työmarkkinajohtaja, UPM, puh. 020 4150 051

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils