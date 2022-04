Sovintoesitykset UPM Specialty Papersin ja UPM Raflatacin työehtosopimusneuvotteluissa

English Finnish

(UPM, Helsinki, 11.4.2022 klo 17.15) – Sovittelija Leo Suomaa on antanut sovintoesitykset UPM Specialty Papers ja UPM Raflatac -liiketoimintojen ja Paperiliiton välisissä työehtosopimusneuvotteluissa. Sovittelija on pyytänyt osapuolia vastaamaan sovintoesityksiin 14. huhtikuuta 2022 klo 10.00 mennessä, mikä on takaraja myös sovittelijan aikaisemmin antamalle UPM Pulpin sovintoesitykselle.



Sovittelut UPM Biofuelsin ja Paperiliiton kanssa jatkuvat. UPM Communication Papersin osalta sovittelu keskeytyi viime viikonloppuna, eikä uusia tapaamisia ole sovittu.

”Olen tyytyväinen, että neuvotteluissa on päästy vaiheeseen, jossa syntyy sovintoesityksiä. Toivon, että pääsemme pian sopimuksiin ja käynnistämään tehtaita”, sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti.

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils