Goodfellow annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 28 février 2022

DELSON, Québec, 13 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2022. La Société a déclaré un bénéfice net de 5,1 millions $ ou 0,60 $ par action comparativement à un bénéfice net de 3,8 millions $ ou 0,44 $ par action l’an dernier.

Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 28 février 2022 s’est élevé à 129,4 millions $, comparativement à 119,4 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 8 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis les ventes ont augmenté de 21 % et les ventes à l’exportation ont diminué de 8 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 0,8 million $.

La demande des secteurs résidentiel, manufacturier, de la vente au détail et industriel a permis à Goodfellow de commencer en force l’exercice 2022. Cette demande exceptionnelle du premier trimestre poursuit la lancée du précédent trimestre et contraste avec les marchés mondiaux incertains et perturbés. Malgré ces conditions, la Société a très bien performé en se concentrant sur la diversité de son offre, les solutions logistiques intelligentes et l’augmentation des communications avec les clients.

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

États consolidés du résultat global

Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2022 et 2021

(en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités



Trois mois terminés le

28 février

2022 28 février

2021 $ $ Chiffre d’affaires 129 365 119 433 Charges Coût des ventes 101 256 93 992 Frais de vente et charges administratives et générales 20 438 19 639 Charges financières nettes 564 568 122 258 114 199 Bénéfice avant impôt sur le résultat 7 107 5 234 Impôt sur le résultat 1 990 1 465 Total aux éléments du résultat global 5 117 3 769 Bénéfice net par action - de base et dilué 0,60 0,44

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars)

Non audités

Au Au Au 28 février 30 novembre 28 février 2022 2021 2021 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 3 038 4 253 4 045 Clients et autres débiteurs 71 104 63 246 70 143 Impôts à recouvrer 2 679 - 79 Stocks 129 308 109 787 95 798 Charges payées d’avance 12 482 4 189 4 339 Total des actifs courants 218 611 181 475 174 404 Actifs non courants Immobilisations corporelles 29 891 30 022 30 709 Actifs incorporels 2 500 2 650 3 077 Actifs au titre de droits d’utilisation 13 370 12 262 13 629 Actifs au titre des régimes à prestations définies 10 411 10 397 1 933 Autres actifs 785 785 785 Total des actifs non courants 56 957 56 116 50 133 Actifs totaux 275 568 237 591 224 537 Passifs Passifs courants Dette bancaire 50 440 9 246 34 928 Fournisseurs et autres créditeurs 37 590 37 897 43 494 Impôts à payer - 9 022 - Provision 2 172 2 147 1 484 Dividende à payer 3 425 - 2 569 Partie courante des obligations locatives 4 395 4 256 4 301 Total des passifs courants 98 022 62 568 86 776 Passifs non courants Obligations locatives 11 755 10 924 12 546 Impôt sur le résultat différé 3 151 3 151 1 597 Obligation au titre des régimes à prestations définies - - 1 189 Total des passifs non courants 14 906 14 075 15 332 Passifs totaux 112 928 76 643 102 108 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 9 424 Résultats non distribués 153 216 151 524 113 005 162 640 160 948 122 429 Passifs et capitaux propres totaux 275 568 237 591 224 537

États consolidés des flux de trésorerie

Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2022 et 2021

(en milliers de dollars)

Non audités

Trois mois terminés le

28 février

2022 28 février

2021 $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 5 117 3 769 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 575 627 Actifs incorporels 150 161 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 050 1 013 Charge de désactualisation de la provision 25 11 Impôt sur le résultat 1 990 1 465 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (25 ) (8 ) Charges d’intérêts 114 148 Charges d’intérêts sur obligations locatives 131 154 (Excédent) déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges (14 ) 19 Autres (1 ) (5 ) 9 112 7 354 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (35 954 ) (2 968 ) Intérêts payés (270 ) (317 ) Impôt sur le résultat payé (13 691 ) (6 403 ) (49 915 ) (9 688 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (40 803 ) (2 334 ) Activités de financement Augmentation nette de l’emprunt bancaire 11 000 2 000 Augmentation nette des acceptations bancaires 21 000 3 000 Paiement d’obligations locatives (1 187 ) (1 116 ) Dividende payé - (2 141 ) 30 813 1 743 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (444 ) (188 ) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 25 - (419 ) (188 ) Sorties nettes de trésorerie (10 409 ) (779 ) Situation de trésorerie au début de la période (2 993 ) (1 104 ) Situation de trésorerie à la fin de la période (13 402 ) (1 883 ) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 3 038 4 045 Découvert bancaire (16 440 ) (5 928 ) (13 402 ) (1 883 )

GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2022 et 2021 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2020 9 424 111 805 121 229 Bénéfice net - 3 769 3 769 Total aux éléments du résultat global - 3 769 3 769 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (2 569 ) (2 569 ) Solde au 28 février 2021 9 424 113 005 122 429 Solde au 30 novembre 2021 9 424 151 524 160 948 Bénéfice net - 5 117 5 117 Total aux éléments du résultat global - 5 117 5 117 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (3 425 ) (3 425 ) Solde au 28 février 2022 9 424 153 216 162 640